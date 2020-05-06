İSTANBUL 22°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,1646
  • EURO
    7,7443
  • ALTIN
    391.349
  • BIST100
    98699.4
  • Haberler
  • >
  • Dizi
  • >
  • Aşk 101 dizisinin senaristi Meriç Acemi kimdir? Meriç Acemi kaç yaşında?
Dizi

Aşk 101 dizisinin senaristi Meriç Acemi kimdir? Meriç Acemi kaç yaşında?

Çocukları Duymasın dizisinde sekreter Yasemin karakterine can veren oyuncu ve başarılı senarist Meriç Acemi, Aşk 101 dizisinin senaristliğini yapıyor. Aşk 101 adında gençlik dizisinin senaryosunu yazan Meriç Acemi kimdir? Meriç Acemi kaç yaşında? Netflix dizisi Aşk 101 projesi ile son dönemde gündeme geliyor. Son öğrenilen bilgiye göre Aşk 101 dizisinin senaristi Meriç Acemi, Çocuklar Duymasın'ın Yasemin'iymiş! Meriç Acemi kimdir? Meriç Acemi kaç yaşında? İşte Meriç Acemi hakkında merak edilenler...

06 Mayıs 2020 Çarşamba  12:47 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 12:47
ABONE OL

Meriç Acemi'nin kim olduğu merak konusu oldu. Son zamanlarda çok izlenen Netflix dizisi Aşk 101'in senaristi olan Meriç Acemi, meğerse birçok dizinin senaryonunu kaleme almış. Kiralık Aşk, Ufak Tefek Cinayetler gibi ekranların sevilen dizilerin senaryolarını yazan başarılı senarist Meriç Acemi, 1 Kadın 1 Erkek dizisinin senaryosu ile de ödül kazandı. Çocuklar Duymasın dizisindeki Yasemin karakteriyle tanıdığımız oyuncu ve senarist Meriç Acemi birçok dizinin senaryosunu kaleme aldı. Meriç Acemi kimdir? Meriç Acemi kaç yaşında? Meriç Acemi'nin merak edilen hayatı ve yazdığı diziler haberimizde.

MERİÇ ACEMİ KİMDİR?

Başarılı senarist 4 Haziran 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu ve senarist olarak tanınan Acemi'nin gerçek adı Meriç Taşçıoğlu'dur. Galatasaray Lisesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği, London School of Arts Robert McKee's Story mezunudur.Birçok popüler dizinin yanı sıra 20 civarında sinema filminde senaryo yazarlığı yaptı ve Çocuklar Duymasın,Ayrılsak da Beraberiz gibi çok sayıda tv dizilerinde oyuncu olarak yer aldı. Kiralık Aşk dizisinde deniz Coşkun ile birlikte senaryo yazdı.

1 KADIN 1 ERKEK SENARYOSU İLE ÖDÜL KAZANDI

2013 Antalya Televizyon Ödüllerinde 1 Erkek 1 Kadın dizisinin senaristleri olarak Murat Dişli ile birlikte ödüle layık görüldü. Son dönemde ise Aşk Ekmek Hayaller, Mihrap Yerinde, Kiralık Aşk ve Ufak Tefek Cinayetler projelerinin senaryolarını kaleme aldı. Netflix dizisi Aşk 101 dizininin de senaryosunu yazan Meriç Acemi, 1,74 boyunda ve 58 kilodur.

MERİÇ ACEMİ DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Kabuslar Evi: Tanıdık Yabancı (TV Dizisi, 2006), Döngel Karhanesi (Sinema Filmi, 2005, Melike), Reyting Hamdi (TV Dizisi, 2002), Analysis (Kısa Film (2002), Çocuklar Duymasın (2002-2004, 2010-2013, Yasemin)Ayrılsak da Beraberiz (1999), Senaryo Yazarı:Ufak Tefek Cinayetler (TV Dizisi, 2017), Kiralık Aşk (2015, TV Dizisi, Deniz Coşkun'la birlikte), Mihrap Yerinde (TV Dizisi, 2014), Aşk Ekmek Hayaller (TV Dizisi, 2014), İntikam (TV Dizisi, 2013), Çanakkale Çocukları (Sinema Filmi, 2012)Muck (TV Dizisi, 2012), Canımın İçi (TV Dizisi, 2012)Uygun Adım Aşk (TV Dizisi, 2009), Kahve Bahane (TV Dizisi, 2009)Açık Mutfak (TV Dizisi, 2009), Aile Saadeti (TV Dizisi, 2009)1 Kadın 1 Erkek (TV Dizisi, 2010-2014), Kız Takımı Kız Takımı (TV Dizisi, 2008), Goncakaranfil (TV Dizisi, 2008), Zeliha'nın Gözleri (TV Dizisi, 2007), Emret Komutanım (TV Dizisi 2005, diğer senaristlerle birlikte)

Korkunç görüntüler! Çocuk maymunu böyle kaçırmaya çalıştı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.