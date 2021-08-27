27 Ağustos 2021 Cuma 20:41 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 20:41

Aşk Mantık İntikam 10. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. FOX Tv'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinin başrollerinde Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel yer alıyor. Aşk Mantık İntikam son bölümde Esra ve Ozan yeniden beraber olmanın mutluluğunu yaşarken Çağla ise Ozan'ı kaybetmemek için harekete geçer. Peki iki kardeş, Esra ve Ozan'ın yeniden beraber olduklarını öğrenecek mi? Aşk Mantık İntikam 10. bölümü izleme linki haberimizde yer alıyor. Aşk Mantık İntikam 10. bölüm full HD izle FOX TV!

AŞK MANTIK İNTİKAM 10. BÖLÜM İZLE (SON BÖLÜM)

Başrollerinde Burcu Özberk ve İlhan Şen'in rol aldığı Aşk Mantık İntikam dizisinde; Burak Yörük, Melisa Döngel, Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 11. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

AŞK MANTIK İNTİKAM 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Aşk Mantık İntikam 10. bölümüyle izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Dizide Esra ve Ozan'ın aşkı yeniden alevleniyor.

FOX Tv'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam 10. bölümde Esra, Ozan ile yeniden bir araya geldiği için korkmaya başlamıştır. Ozan ise artık korkmaması gerektiğini, yanında kendisinin olduğunu söyler. Diğer yandan Ozan'a olan aşkına karşılık bulamayan Çağla, onu kaybetmemek için savaşmaya başlar.

Çınar ve Çağla, Ozan ile Esra'yı kazanmak için çabalamaya karar verir. Peki iki kardeş, Esra ve Ozan'ın yeniden beraber olduklarını öğrenecekler mi?

Aşk Mantık İntikam son bölümde Ozan ve Esra yeniden bir aradadır. Onları öpüşürken gören Çağla; Ozan'ı, Esra'ya bırakmamaya karar verir. Ozan için savaşacaktır.

Çınar ve Ozan'ın arasındaki gerilim ise devam eder. Esra Çınar'ın duygularını bilmediği için bu gerilime anlam veremez.

Ozan da Esra da birbirlerine sırılsıklam aşık olduklarını saklamazlar. Esra'nın bu kadar badireden sonra Ozan'ı tekrar kaybetme korkusu olsa da Ozan, Esra'yı bundan sonra her şeyin çok güzel olacağına inandırır ancak gelişen olaylar onları büyük bir yol ayrımına getirecektir.

Yapımını No: 9 Productions'un üstlendiği Aşk Mantık İntikam dizisinin yönetmenliğini Murat Öztürk üstlenirken senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal kaleme alıyor.

Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle Cuma 20.00'de FOX'ta!