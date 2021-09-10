10 Eylül 2021 Cuma 23:40 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 23:40

Aşk Mantık İntikam 12. bölümde Ozan ve Esra'nın yaşadıkları izleyenleri ekran başına kilitledi. FOX Tv'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinin başrollerinde Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel yer alıyor. Aşk Mantık İntikam son bölümde Ozan, Esra'ya olan aşkını içinden bir türlü atamaz. Aslında Çağla ile evlenmek istemeyen Ozan, Esra'nın kendisinden ayrıldığı dönemde düşük yaptığını öğrendiğinde ne yapacak? Aşk Mantık İntikam 12. bölümü izleme linki haberimizde yer alıyor. Aşk Mantık İntikam 12. bölüm full HD izle FOX TV!

AŞK MANTIK İNTİKAM 12. BÖLÜM İZLE (SON BÖLÜM)

Başrollerinde Burcu Özberk ve İlhan Şen'in rol aldığı Aşk Mantık İntikam dizisinde; Burak Yörük, Melisa Döngel, Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 13. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

Yapımını No: 9 Productions'un üstlendiği Aşk Mantık İntikam dizisinin yönetmenliğini Murat Öztürk üstlenirken senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal kaleme alıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aşk Mantık İntikam 12. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitlendi.

FOX Tv'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam 12. bölümde Ozan'ın beklenmedik itirafıyla artık herkes, Ozan ve Esra'nın eskiden evli olduğunu öğrenmiştir. Olay anına Çağla ve Çınar'ın annesi Hande de dahil olur.

Ozan ve Çağla'nın düğünü için geri sayım başlarken, Hande evliliği ile ilgili tereddütleri olan Çağla'yı Ozan'ı kaybetmemesi için yönlendirir. Esra ise artık olanlardan sonra Ozan'a öfke doludur.

Düğün günü yaklaştıkça Esra'ya olan aşkını içinden bir türlü atamayan Ozan, içten içe bu düğünün gerçekleşmesini istemez ancak Esra'yla yüzleşmekten ve konuşmaktan da kaçınır.

Zeyno ve Musa birbirlerini deli gibi seven ikilinin mutsuz olmaması için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Zeyno, düğünün başlamasına saatler kala Ozan'ın karşısına çıkar ve hiç bilmediği acı gerçeği anlatır. Esra ile yüzleşen Ozan, verdiği sözü tutup Çağla ile evlenecek midir?

Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle Cuma 20.00'de FOX'ta!