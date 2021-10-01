1 Ekim 2021 Cuma 23:50 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 23:50

Aşk Mantık İntikam 15. bölümüyle izleyenlerine heyecanlı anlar yaşattı. FOX Tv'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam son bölümde Esra Çağla'nın tehdidine daha fazla boyun eğmeyecektir. Ozan'la konuşup Çağla'nın onu tehdit ettiğini anlatacaktır. Ancak olaylar Esra'nın beklediği gibi gelişmez. Çınar Esra'ya duygularını açar. Esra Çınar'a ne cevap verecek? Aşk Mantık İntikam 15. bölümü izleme linki haberimizde yer alıyor. Aşk Mantık İntikam 15. bölüm full HD izle FOX TV!

AŞK MANTIK İNTİKAM 15. BÖLÜM İZLE (SON BÖLÜM)

Başrollerinde Burcu Özberk ve İlhan Şen'in rol aldığı Aşk Mantık İntikam dizisinde; Burak Yörük, Melisa Döngel, Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 15. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

Yapımını No: 9 Productions'un üstlendiği Aşk Mantık İntikam dizisinin yönetmenliğini Murat Öztürk üstlenirken senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal kaleme alıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 15. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aşk Mantık İntikam 15. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitlendi.

FOX Tv'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam 15. bölümde Ozan, Esra'nın Çınar'a duyguları olduğunu söylemesiyle sarsılsa da bir yanıyla buna asla inanmak istemez. Esra ona daha aynı günün sabahında söz vermiştir, bekleyecektir boşanma işlemleri tamamlanana kadar.

Ozan, Esra'nın Çınar'ı öne sürmesinin gerçek mi yoksa bir bahane mi olduğunu sorgulamayı inatla bırakmazken Esra, ailesini ve Ozan'ı korumak için kararlı davranmaya çalışır ve Ozan'dan uzak durmak için elinden geleni yapmaya devam eder.

Bu sırada Çağla da Çınar'ı Esra'nın kendisinden hoşlandığı konusunda yüreklendirir. Çınar şirketin kutlama partisinde, Esra'nın da kendisine karşı bir şeyler hissettiğini zannederek Esra'ya açılmaya karar verir. Bu ana istemeden tanık olan Ozan, Çınar ve Esra arasında bir şey olduğunu düşünerek mahvolur.

Esra sonunda gerçekleri Zeyno'ya anlatır. Çağla'nın tehdidine daha fazla boyun eğmeyecektir. Ozan'la konuşacak ve Çağla'nın onu ne ile tehdit ettiğini anlatacaktır. Ancak olaylar Esra'nın beklediği gibi gelişmez...

Çınar, Ozan'a Esra'ya karşı olan duygularından bahseder. Ozan, Çınar ve Esra arasında bir şey olduğunu düşünerek mahvolur. Ozan, Esra'nın Çınar'a kendisine baktığı gibi bakıp bakmadığını merak eder.