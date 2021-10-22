22 Ekim 2021 Cuma 20:26 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 20:26

Aşk Mantık İntikam 18. bölümde Ozan ve Esra'nın yaşadıkları izleyenleri ekran başına kilitledi. Başrollerinde Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in yer aldığı Aşk Mantık İntikam son bölümde Ozan, Esra'dan hesap sorarken hiç ummadığı bir gerçekle yüz yüze gelir. Çağla'nın Esra'yı tehdit ettiğini öğrenen Ozan, ne yapacak? Aşk Mantık İntikam 18. bölümü izleme linki haberimizde yer alıyor. Aşk Mantık İntikam 18. bölüm full HD izle FOX TV!

AŞK MANTIK İNTİKAM 18. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yapımını No: 9 Productions'un üstlendiği Aşk Mantık İntikam dizisinin yönetmenliğini Murat Öztürk üstlenirken senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal kaleme alıyor.

Aşk Mantık İntikam 18. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitlendi.

Esra, Çağla tarafından rakip firmaya bilgi sızdırmakla suçlanır ancak Ozan'ın beklenmedik hamlesi ile planı boşa düşer.

Şirketteki hiç kimse Esra'nın böyle bir şey yapacağına ihtimal vermediği için Esra kısa sürede aklanır.

Esra, Ozan'a gidip neden böyle bir hamle yaptığını sorar. Ozan onu korumak istemiştir.

İkili bir tartışmanın ortasındayken gelen haberle şok olurlar. Ekrem ve Elif ortada yoktur.

Esra ve Ozan, kardeşlerini ararken tüm kartların açıldığı ve büyük bir hesaplaşmanın yaşandığı bir gece geçirirler.

FOX Tv'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'ın son bölümünde Esra, Ozan'ın kendisini sıkıştırması sonucunda Çağla'nın kendisini tehdit ettiğini söylüyor...

Esra, Ozan'ın kendisini sıkıştırması sonucunda Çağla'nın kendisini tehdit ettiğini söyler. Ozan, Çağla'nın Esra'yı tehdit ettiğini öğrendiğinde ne yapacak?

Çınar, yeni projenin bilgilerini sızdıran kişinin peşine düşer. Diğer yandan Çınar, yaptığı soruşturma neticesinde şirketinin projesini rakip firmaya Çağla'nın verdiğini öğrenir.

Yeşim'le yediği bir yemek sonrasında duyduğu şeylerle sarsılır ve Çağla'dan hesap sorar.

İyice köşeye sıkışan Çağla kontrolünü kaybeder. Çağla'yı bekleyen asıl şok ise, Ozan'ın son hamlesi olacaktır. Ozan Çağla'dan boşanacak mı?

Başrollerinde Burcu Özberk ve İlhan Şen'in rol aldığı Aşk Mantık İntikam dizisinde; Burak Yörük, Melisa Döngel, Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı oyuncular yer alıyor.