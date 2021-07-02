2 Temmuz 2021 Cuma 20:46 - Güncelleme: 2 Temmuz 2021 Cuma 20:46

Aşk Mantık İntikam 3. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. FOX Tv'de yayınlanmaya başlayan yeni dizi, Kore yapımı Cunning Single Lady dizisinden uyarlanmıştır. Aşk Mantık İntikam 3. bölümde Esra, türlü oyunlarla Ozan'ı zor durumda bıraktığına sevinirken, hiç beklemedikleri bir şekilde Çağla'ya yakalanan Ozan ve Esra'nın sırrı açığa mı çıkmıştır? Aşk Mantık İntikam 3. bölümü full izlemek için haberimizdeki linke tıklayın.

AŞK MANTIK İNTİKAM 3. BÖLÜM İZLE

Yapımını No: 9 Productions'un üstlendiği dizinin yönetmenliğini Murat Öztürk üstlenirken senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal kaleme alıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 3. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Şirket verilerini çalmakla suçlanan Esra, Ozan'ın kapısına kadar gelip af dilemesiyle yelkenleri suya indirir.

Tüm şirket, ayın etkinliği olarak CEO ile baş başa yemek yemek için müthiş bir yarış içine girerken, yarışın kazananı Esra olur. Baş başa yemek yiyecek olmalarına sinirlenen Ozan, Esra'ya o geceyi zehir etmeye ant içer.

Esra da Ozan'ı etkilemek için elinden geleni ardına koymayacaktır. Fakat gecenin sonu Esra'nın hiç ummadığı bir biçimde sonlanır.

Esra, türlü oyunlarla Ozan'ı zor durumda bıraktığına sevinirken, hiç beklemedikleri bir şekilde Çağla'ya yakalanan Ozan ve Esra'nın sırrı açığa mı çıkmıştır?

AŞK MANTIK İNTİKAM KONUSU

Esra garsonluk yapmaktadır ve artık hayatın zorluğundan sıkılarak yaşam standardının değişmesi için mühendis Ozan'la mantık evliliği yapmıştır. Ancak bu evlilikte maddi, manevi zorluklar yaşayınca evliliği bitirmek zorunda kalmıştır.

Boşandıktan sonra Ozan bir yazılım şirketi açıp çok zengin olur. Ve bir gün Esra bu şirkette işe başlar.

OYUNCULAR: Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük, Melisa Döngel, Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz