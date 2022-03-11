11 Mart 2022 Cuma 20:55 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 20:55

Aşk Mantık İntikam 36. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Başrollerinde Burcu Özberk ve İlhan Şen'in yer aldığı Aşk Mantık İntikam son bölümde Ozan bütün olanlardan sonra Efe'yi şirketten kovar. Efe bunu içine sindiremez ve bir plan kurar. Bu plan Esra ve Ozan'ı nasıl etkileyecek? Aşk Mantık İntikam 36. bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor. İşte son bölümde yaşananlar...

AŞK MANTIK İNTİKAM 36. BÖLÜM İZLE (SON BÖLÜM)

Yapımını No: 9 Productions'un üstlendiği Aşk Mantık İntikam dizisinin yönetmenliğini Murat Öztürk üstlenirken senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal kaleme alıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 36. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aşk Mantık İntikam 36. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitlendi.

FOX Tv'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'ın son bölümünde Esra ve Ozan yıllar sonra aynı merdivenleri tekrar çıkıp duruşma salonunda bir araya gelirler.

Hakimin verdiği karar ikiliyi yeni bir serüvene sürükler. Esra ve Ozan sonunda haklılık savaşını bırakıp sorunlarını gerçekten aşmayı başarabilecekler midir?

Ozan bütün olanlardan sonra Efe'yi şirketten kovar. Efe bunu içine sindiremez ve bir plan kurar.

Esra ve Ozan ilişkileri ile ilgili problemleri çözmeye çalışırlarken Efe'nin yarattığı tehlikenin farkına varamazlar. Efe planını gerçekleştirdiğinde her şey için çok geçtir.