Aşk Mantık İntikam 38. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Başrollerinde Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in yer aldığı Aşk Mantık İntikam son bölümde Esra yaşadığı kazadan sonra hafızasını kaybeder. Ozan ise ona her şeyi hatırlatmak için bir teklifle gelir. Esra yeniden eskisi gibi olabilecek mi? Aşk Mantık İntikam 38. bölümü izleme linki haberimizde yer alıyor. Aşk Mantık İntikam 38. bölüm full HD izle FOX TV!

Yapımını No: 9 Productions'un üstlendiği Aşk Mantık İntikam dizisinin yönetmenliğini Murat Öztürk üstlenirken senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal kaleme alıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 38. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aşk Mantık İntikam 33. bölümüyle FOX TV'de ekrana geldi.

Esra, yaşadığı kaza sonrası hafızasını kaybetmiştir. Ozan'la evlendiğini, hatta ona evlenme teklifini kendisinin yaptığını hatırlamamaktadır.

Başta Ozan olmak üzere tüm çevresi Esra'ya geçmişini hatırlatmaya çalışır.

Bir anda tüm dünyası alt üst olan Esra ise hem bu yeni duruma uyum sağlamaya, hem de zihninde kaybolan geçmişini hatırlamaya çalışmaktadır.

Ozan geçmişte yaşadıkları anları yeniden canlandırarak Esra'nın hafızasının yerine gelmesi için uğraşır fakat bütün çabalarına rağmen Esra hatırlamaz.

Ozan tüm ümidini kaybetmek üzereyken Esra ona ilginç bir teklifle gelir; kendilerine sıfırdan, yeni anılar oluşturacaklardır.

İki insanı yaşananlar mı bir araya getirir? Yoksa o iki insan birbirleri için yaratıldıysa ne olursa olsun dönüp dolaşıp yine birbirlerine aşık mı olurlar?