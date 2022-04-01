Aşk Mantık İntikam dizisi 39. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. FOX Tv'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam, Kore yapımı Cunning Single Lady dizisinden uyarlanmıştır. Aşk Mantık İntikam 39. bölümde Esra, Elif'in neden gittiğini öğrenince, Eko ve Ozan'la birlikte maceralı bir yolculuğa çıkarlar. Bu yolculukta Ozan ve Esra arasında neler yaşanacak? Aşk Mantık İntikam 39. bölümü full izlemek için haberimizdeki linke tıklayın.

Yapımını No: 9 Productions'un üstlendiği Aşk Mantık İntikam dizisinin yönetmenliğini Murat Öztürk üstlenirken senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal kaleme alıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 39. BÖLÜM ÖZETİ

Aşk Mantık İntikam dizisinin 93. bölümünde Esra, avukatından Ozan'la boşanmak üzere olduklarını öğrenmiştir.

Ozan'a duyduğu tüm güveni yerle bir olan Esra, Ozan'ı evden yollar.

Ozan kendisini Esra'ya affettirmeye kararlıdır. Bir yandan Esra'nın güvenini yeniden kazanmaya bir yandan da evine dönmeye çalışmaktadır.

Esra'nın hoşuna gidebilecek her şeyi deneyen Ozan'ın işinin kolay olmadığını anlaması uzun sürmeyecektir.

Aşk Mantık İntikam 39. bölümde Elif, veda etmekte güçlük çekince kimseye haber vermeden İstanbul'dan ayrılır.

Esra, Elif'in neden gittiğini öğrenince, Eko ve Ozan'la birlikte maceralı bir yolculuğa çıkarlar.

Bu yolculuğun sonunda Ozan, Esra'nın duygularını değiştiremeyeceğini anlar. Esra'dan uzaklaşmaya karar verir.

Ancak bazen bir an, insanın hayatının yönünün tamamen değişmesine sebep olur. İşte öyle bir an, Esra ve Ozan arasındaki dengelerin değişmesine neden olacaktır.