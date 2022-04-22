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Dizi

Aşk Mantık İntikam 42.bölüm full izle! Aşk Mantık İntikam final bölümü izle!

Aşk Mantık İntikam dizisi 42. bölümüyle final yaparak izleyenlerine veda etti. Başrollerinde Burcu Özberk ve İlhan Şen'in yer aldığı Aşk Mantık İntikam final bölümünde Ozan, Esra'nın hamile olduğu haberini aldığında havalara uçar. Diğer yandan Ozan'ın Esra'ya büyük bir sürprizi vardır. Aşk Mantık İntikam 42. bölümü izleme linki haberimizde yer alıyor. Aşk Mantık İntikam 42. Bölüm (Final)

22 Nisan 2022 Cuma 20:09 - Güncelleme:
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Aşk Mantık İntikam final yaparak son kez FOX Tv'de ekrana geldi. Kore yapımı Cunning Single Lady dizisinden uyarlanan Aşk Mantık İntikam'ın final bölümünde Ozan, Esra'nın aslında içten içe bir düğünlerinin olmamasına üzüldüğünü öğrendiğinde ona unutulmaz bir sürpriz hazırlayacaktır. Aşk Mantık İntikam 42. bölümü full izlemek için haberimizdeki linke tıklayın.

AŞK MANTIK İNTİKAM 42. BÖLÜM İZLE (FİNAL)

Yapımını No: 9 Productions'un üstlendiği Aşk Mantık İntikam dizisinin yönetmenliğini Murat Öztürk üstlenirken senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal kaleme alıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM FİNAL BÖLÜM ÖZETİ

Aşk Mantık İntikam dizisinin final bölümünde Ozan, Esra'nın hamile olduğu haberini aldığında havalara uçar.

Bu sefer geçmişte yaşanan her şeyi telafi etmeye kararlıdır. Bu yüzden Esra'nın üzerine titrer. Fakat bu ilgi Esra'nın sıkılmasına neden olur.

Esra Ozan'ın aşırı ilgisini dizginlemeye çalışırken çözmesi gereken bir sorun daha vardır.

Ozan, Nazım ve Zümrüt'ün arasındaki yakınlığı kabul etmiyor, sanki böyle bir şey yokmuş gibi davranıyordur.

Esra bu durumu düzeltmek için aileyi ve Nazım'ı bir yemekte bir araya getirir. Bu yemek başka bir mutlu haberin daha alınmasına vesile olacaktır.

Ozan, Esra'nın aslında içten içe bir düğünlerinin olmamasına üzüldüğünü öğrendiğinde ona unutulmaz bir sürpriz hazırlayacaktır.

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