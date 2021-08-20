20 Ağustos 2021 Cuma 23:49 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 23:49

Aşk Mantık İntikam 9. bölümüyle izleyenleri yine ekran başına kilitledi. FOX Tv'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam'ın son bölümünde Çınar, Aşık Olduğu Esra'nın Ozan'In eski eşi olduğunu öğrenir. Aşk Mantık İntikam 9. bölümde Esra ve Ozan'ın eskiden evli olduğunu öğrenen Çınar, Esra'dan vazgeçmemeye kararlıdır. Çınar, Esra'yı kazanmak için nasıl bir hamle yapacak? Aşk Mantık İntikam 9. bölümü full izlemek için haberimizdeki linke tıklayın.

AŞK MANTIK İNTİKAM 9. BÖLÜM İZLE (SON BÖLÜM)

Başrollerinde Burcu Özberk ve İlhan Şen'in rol aldığı Aşk Mantık İntikam dizisinde; Burak Yörük, Melisa Döngel, Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aşk Mantık İntikam 9. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi.

Esra, Ozan'dan uzaklaşmak için işten ayrılıyor. Ozan ise Esra'yı işe geri döndürmek için ikna etmeye çalışır.

Ozan'ı Esra'nın çalıştığı restorantta gören Çınar ise olan bitene anlam vermeye çalışır.

Bir süredir Ozan ve Esra'nın arasındaki bağı çözmeye çalışan Çınar, Ozan'ın eski karısının kim olduğunu araştırmaya başlar. Çınar, Esra ve Ozan'ın eskiden evli olduğunu öğrenince ne yapacak?

İşten ayrılan Esra, Ozan'ı hayatından tamamen çıkarmaya çalışır. Ozan ise Esra'nın işe dönmesi için elinden geleni yapar. Bir araya gelen Esra ve Ozan'ı gören Çınar, onlarla ilgili gerçekleri araştırır. Öğrendikleri, Çınar ve Ozan'ı karşı karşıya getirir çünkü Çınar, Esra'dan vazgeçmemeye kararlıdır.

Babasının hisselerini devralarak şirketin yönetim kurulunun başına geçen Çınar, Ozan'dan hesap sorar.

Aşk Mantık İntikam 9. bölümde Çınar, Esra'nın stajının tamamlandığını söyleyerek ona asistanlığını yapmayı teklif eder. Diğer yandan Esra'yı kaybetmek istemeyen Ozan, onu kıskandığını söyleyerek beklenmedik bir şekilde Esra'yı öper. Esra ve Ozan'ın bu yakınlaşmasını gören Çınar, aşkından vazgeçecek mi?

Çınar'ın şirketteki yeni pozisyonu, Esra ve Ozan'ın ilişkisinin farklı bir boyuta geçmesine neden olacaktır.

Ozan, Esra'ya onu kıskandığını söyler. Çınar ve Ozan arasında kalan Esra ne yapacak?

Yapımını No: 9 Productions'un üstlendiği Aşk Mantık İntikam dizisinin yönetmenliğini Murat Öztürk üstlenirken senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal kaleme alıyor.

OYUNCULAR: Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük, Melisa Döngel, Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz

Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle her Cuma 20.00'de FOX'ta!