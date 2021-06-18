Aşk Mantık İntikam oyuncuları kimler? Aşk Mantık İntikam oyuncu kadrosu

18 Haziran 2021 Cuma 12:43 - Güncelleme: 18 Haziran 2021 Cuma 12:43

Aşk Mantık İntikam, FOX Tv'de başlıyor. Yapımını No: 9 Productions'un üstlendiği dizinin yönetmenliğini Murat Öztürk üstlenirken senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal kaleme alıyor. Esra'nın 1 yıl önce boşandığı kocasının zenginleşip yakışıklı olması sonrası yaşananları konı alan Aşk Mantık İntikam oyuncuları da konusu kadar ilgi çekiyor. Kore dizisinden uyarlama Aşk Mantık İntikam oyuncuları kimler? İşte Aşk Mantık İntikam oyuncu kadrosu

AŞK MANTIK İNTİKAM OYUNCU KADROSU

Aşk Mantık İntikam dizisinin başrollerinde Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel yer almaktadır.

Aşk Mantık İntikam oyuncuları ise başlıca; İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük, Melisa Döngel, Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi isimlerden oluşuyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM KONUSU NEDİR?

Aşk Mantık İntikam, No:9 Productions imzalı, Türk yapımı drama türündeki televizyon dizisidir

Esra'nın hayatı o gün gördüğü bir gazete haberi ile alt üst olur. Bir yıl önce ayrıldığı eski kocası milyon dolarlık bir şirketin sahibi olmuştur ve artık çok yakışıklı ve karizmatik görünmektedir. Boşandıktan bir yıl sonra yolları tekrar kesişen Ozan ve Esra birbirlerine karşı hala öfke doludur. Esra kırılan gururunu onarmak için Ozan'ı tekrar kendisine aşık etmeye karar verir...

Garsonluk yapan Esra, yaşadığı sıkıntı dolu hayattan artık kurtulmak ister. Bunun için de mühendis olan Ozan ile mantık evliliği yapar. Ancak evliliğinde de maddi ve manevi sıkıntılar yaşayan Esra, Ozan'dan ayrılır. Ozan, boşanmasından bir süre sonra bir yazılım şirketi açarak zengin olur. Bir gün Leyla'nın Ozan'ın şirketinde işe başlamasıyla ikisinin yolu yeniden kesişir.

AŞK MANTIK İNTİKAM OYUNCULARI KİMLER?

Esra Erten - BURCU ÖZBERK

Esra'nın yüzünde bir gülümseme ile hatırladığı yılları babasının işinden ayrılıp hayallerinin peşinde koşmaya karar vermesiyle sonlanır. Babası hayallerinin peşinde koşarken tüm mal varlıklarını kaybederler. Sabah akşam çalışıp çocuklarına bakan annesi Menekşe'yi gören Esra kararını verir. Hayal kurmak insanın başına bela açıyordur. Aşık olmak ise insanın sağlıklı düşünmesini engelliyordur. Esra bu düşünceyle büyür. Çocukluğundan beri ona aşık olan Ozan Korfalı çok iyi bir üniversitede bilgisayar mühendisliği okumuştur. Esra ve Ozan kısa zaman sonra evlenirler. Esra tam da hayal ettiği gibi bir hayat yaşamaktadır. Ozan bir akşam işinden ayrıldığını, hayallerinin peşinde koşacağını söyler ancak Esra, dönüp dolaşıp kaçtığı şeyin tam ortasında kalmıştır.

Esra eğlenceli ve güçlü bir kızdır. Abisiyle birbirleriyle sürekli didişseler de aslında aile bağları çok kuvvetlidir. Babasını her şeye rağmen çok sever. Annesi ise hem arkadaşı, hem dert ortağıdır.

Hırslıdır, kolay pes etmez. En dibe bile vursa küllerinden yeniden doğup yeniden ayaklanır. Denemekten de kaybetmekten korkmaz.

Ozan Korfalı - İLHAN ŞEN

Ozan, Esra'yı ilk gördüğünde sekiz yaşındadır. O küçük yaşına rağmen hissettiği şeyin aşk olduğunu anlamıştır. Üniversiteyi bitirip işe girene kadar Esra'nın kendisinden haberdar olmadığını düşünmektedir. Ancak kendisini Esra ile evlenmiş bulur. İnandığı projesi için hayallerinin peşinde giderken de Esra'nın hassasiyetinin farkına varmayarak onu kaybetmesine neden olacak durumların içine girer ve sonuçta boşanırlar. Ama hep en dibe düşünce başlar yükseliş. Ozan'ın hiçbir ümidi kalmadığını düşündüğü gün karşısına Çınar çıkar.

Ozan yaşadıkları onu sertleştirmiş olsa da vicdanlı, iyi niyetli ve dürüst bir adamdır. İnsanlara inanmaya, onların içindeki iyi yönü görmeye meyillidir. Pozitif düşünen, sorunları büyütmeden, panik yapmadan çözen biridir. Yakışıklılığına rağmen kibirli değildir, kimseyi aşağıda görmez. Ailesine düşkündür. Annesine çok şey borçlu olduğunu düşünür. Onun için yapamayacağı şey yoktur. Kız kardeşi ile çok güzel bir ilişkisi vardır. Abi kardeş arkadaş gibidirler.

Çınar Yılmaz - BURAK YÖRÜK

Çınar babasının deyimiyle tam bir 'beyzade'dir. Çağla'yla ikiz olmalarına rağmen ona göre tam aksi bir karakterdedir. Dışadönük, neşeli, sevecen, herkese kolayca güvenen, hayatı ve insanları olduğu gibi kabul eden rahat bir karakteri vardır. Çok iyi kalplidir. Kötülük görmediği için kötülük yapmayı bilmez. Önce güzel bir çocuk, sonra yakışıklı bir genç olduğu için reddedilmeyi de tanımamıştır.

Çok değer verdiği dostu ve söz geçiremediği kalbi arasında büyük bir sınav beklemektedir onu.

Çağla Yılmaz - MELİSA DÖNGEL

Çağla çok güzel , karizmatik, iyi kalpli, duygusal bir kızdır. Çok iyi okullarda eğitim görmüş, babasından iyi bir terbiye, emektarları Adiloş'tan bolca sevgi almıştır. Rafine zevkleri vardır. Trendleri, modayı takip etmekle birlikte klasikleri hiçbir şeye değişmez. Şirketin üst düzey yöneticilerinden biridir, iş hayatında başarılıdır, zekidir. Zengin ya da güçlü olduğu için kimseyi ezmeyi düşünmez. Detaycıdır, iyi bir gözlemcidir.

Çağla'nın dışarıdan soğuk bir kişilik gibi görünmesine sebep olan istemeden de olsa insanlarla arasına koyduğu mesafedir. Aslında çok kırılgan bir yapısı vardır. İnsanlara çok zor güvenen, duygularını ele vermekten korkan birine dönüşmüştür. Ozan'ı tanır tanımaz hoşlanmasının sebebi de onun dürüst biri olduğunu hemen anlamasıdır.