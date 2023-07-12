Aşk-ı Memnu dizisinin tekrar bölümleri yeniden yayınlanmaya başladı. Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisi tekrar bölümleriyle hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Yaz sezonunda tatile giren diziler yerine Kanal D yayın akışında Aşkı Memnu'nun tekrar bölümleri ekrana geliyor. Peki Aşkı Memnu ne zaman başlıyor 2023? Aşk-ı Memnu hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar...

AŞKI MEMNU NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023?



Kanal D'nin başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in paylaştığı "Aşk-ı Memnu" dizisi 3 Temmuz Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün yeniden ekrana geliyor.

AŞK-I MEMNU HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?



Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in yanı sıra Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre, Hazal Kaya ve Zerrin Tekindor gibi isimlerin de yer aldığı, oyuncu performansları ve ölümsüz hikayesiyle ekranlara damgasını vuran "Aşk-ı Memnu", hafta içi her gün saat 16.30'da Kanal D'de yayınlanıyor.

AŞK-I MEMNU BUGÜN YOK MU?

Aşk-ı Memnu bugünkü yayın akışında yer almıyor. Yerine saat 16:00'da Ya Çok Seversen adlı dizi yayınlanacak.

AŞK-I MEMNU KONUSU NEDİR?

Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan dizide, İstanbul'un sayılı zenginlerinden Adnan Bey, çok sevdiği karısı İnci öldükten sonra çocukları Nihal ve Bülent ile kalmıştır. İkinci evliliğini kendisinden yaşça çok genç olan Bihter ile yapar. Ancak Bihter'le yeğeni Behlül arasındaki karşı konulamaz çekim, yaşadıkları yalıda entrika dolu günlerin yaşanmasına neden olacaktır.

AŞK-I MEMNU OYUNCULARI

Beren Saat (Bihter)

Kıvanç Tatlıtuğ (Behlül)

Nebahat Çehre (Firdevs)

Selçuk Yöntem (Adnan Ziyagil)

Zerrin Tekindor (Matmazel)

Hazal Kaya (Nihal Ziyagil)

Batuhan Karacakaya (Bülent Ziyagil)

Nur Fettahoğlu (Peyker)

İlker Kızmaz (Nihat Önal)

Baran Akbulut (Beşir)

Fatma Karanfil(Şayeste)

Rana Cabbar (Süleyman Efendi)

Zerrin Nişancı (Aynur)

Recep Aktuğ (Hilmi Önal)

Gülizar Irmak (Sevil)

Gülsen Tuncer (Arsen Ziyagil)

Evren Duyal (Nesrin)

Ufuk Kaplan (Kathia)