21 Haziran 2021 Pazartesi 16:00 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 16:00

Aşkın Tarifi 3. bölüm Kanal D'de ekrana geliyor. Başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün paylaştığı, yapımını NTC Medya- Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği yeni dizisi Aşkın Tarifi 3.bölümde Fırat ve Naz yakalanıyor! Fırat ve Naz'ın içinde olduğu durum Sultan'ın hiç hoşuna gitmez ve Hazım ile konuşur. Naz ve Fırat hiç beklemedikleri anda nasıl sürprizle karşılaşacak? İşte Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşkın Tarifi 3. bölüm full izleme sayfası ve yeni bölümde yaşananlar. Aşkın Tarifi 3.bölüm izle!

AŞKIN TARİFİ 3. BÖLÜM FULL İZLE!

Kanal D'nin, başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün paylaştığı, yapımını NTC Medya- Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği yeni dizisi Aşkın Tarifi 3.bölümü ile ekrana geliyor. Aşkın Tarifi, ilk bölümden bu yana ilgiyle izleniyor.

AŞKIN TARİFİ 3. BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Yönetmen koltuğuna Deniz Koloş'un oturduğu, proje yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı'nın yaptığı, senaryosunu Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan'ın yanı sıra Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır yer alıyor.

AŞKIN TARİFİ 3. BÖLÜM ÖZETİ

Aşkın Tarifi 3. bölümünün konusu şöyle;

Naz'ın, Taylan'ın evlenme teklifini kabul etmesi; Fırat'ın işini daha da zorlaştırır. Taylan, her ne kadar Fırat'a karşı zafer kazanmış gibi görünse de Fırat'ın restoranda çalışmaya devam edecek olması; onu huzursuz eder. Bu son hamlesi bile, Fırat'ı hayatlarından tamamen çıkarmaya yetmemiştir.

Fırat ve Naz'ın arası, Naz'ın teklifi kabul etmesi yüzünden daha da gerilir. Çünkü Fırat, henüz kendine bile itiraf edemese de Naz'ın teklifi kabul etmesine bozulmuştur.

Fırat, bir yandan kapalı kebapçıyı da açtırmaya çalışmaktadır. Üzerinde, bunun da gerginliği vardır.

Fırat ve Naz arasındaki çekim artıyor!

Taylan'ın Naz hakkındaki planları ters tepince herkes Taylan konusunda birleşiyor. Bu durum da Fırat'ın işine geliyor. Naz da gün geçtikçe Fırat'tan daha fazla etkilenmeye başlıyor!

Fırat ve Naz'ın içinde olduğu durum Sultan'ın hiç hoşuna gitmez ve Hazım ile konuşur. Naz ve Fırat hiç beklemedikleri anda bir sürpriz ile karşılaşır.

Naz'la yine atıştıkları sırada, Fırat'ın önceden yaptığı bir hamle sayesinde; kısmen de olsa, sulh olurlar.

Ancak beklenenin aksine yaşanan gelişmeler; Naz ve Fırat'ı baş başa bir yolculuğa sürükler.

Bu sayede, birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı bulurlar. Ancak bunu öğrenen Sultan, çok gerilir ve beklenmedik bir hamle yapar. Taylan da Naz'la bir an önce evlenip, ününe ün katmak için adımlarını hızlandırır.

Aynı zamanda, Hazım'ın da gözüne girmeyi istemektedir. Bir aile yemeği organize eder. Ancak Naz'ın ve Taylan'ın planları, birbirini tutmaz.

Taylan, Naz'ı bulmak için restorana gittiğinde; onu çok büyük bir sürprizin beklediğinden habersizdir. Acaba Fırat, amacına ulaşabilmiş midir?

Aşkın Tarihi yeni bölümleri ile her Pazartesi Kanal D'de...