9 Ağustos 2021 Pazartesi 23:50 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 23:50

Aşkın Tarifi dizisi 9. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Kanal D ekranlarının yeni dizisi Aşkın Tarifi 9. bölümde Taylan, Fırat'ı Naz'dan uzak tutmak için restoranla ilgili beklenmedik bir hamlede bulunuyor. Taylan'ın bu hamlesi Naz ve Şebnem'in gündemine bomba gibi düşüyor. Fırat ise Naz'a yardım etmek için harekete geçiyor ancak bir şartla... Peki Fırat'ın şartı ne olacak? Aşkın Tarifi 9. bölüm izlemek için haberimizdeki Aşkın Tarifi 9. bölüm full izleme linkine tıklayın.

AŞKIN TARİFİ 9. BÖLÜM FULL İZLE!

Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün başrolünü paylaştığı dizinin kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır gibi isimler yer alıyor.

AŞKIN TARİFİ 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D'nin, başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün paylaştığı, yapımını NTC Medya- Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği yeni dizisi Aşkın Tarifi yeni bölümü ile ekrana geliyor.

Yönetmen koltuğuna Deniz Koloş'un oturduğu, proje yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı'nın yaptığı, senaryosunu Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan'ın yanı sıra Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır yer alıyor.

Aşkın Tarifi 9. bölümde Naz'ın oynadığı büyük intikam oyunu, Fırat ile Naz arasında yepyeni bir aşk-nefret savaşı başlatır.

Restorana inadına geri dönen Fırat ve onu göndermeye kararlı olan Naz arasında geçecek oyunlar tehlikeli boyutlara gelecektir.

Fırat ve Naz inatlaşıyor!

Fırat da Naz da olayların ardından birbirlerine karşı oldukça ofansiftir. Burunlarından kıl aldırmazlar. Öte yandan Fırat, Taylan'ın kışkırtmalarına karşı duramaz.

Kariyeri bitirilen Taylan bundan dolayı Fırat'ı sorumlu tutacak, hem Fırat'ı Naz'dan koparıp kendine çekmek hem de profesyonel hayatında tekrar çıkış yakalamak için farklı yollar arayacaktır. Taylan'ın oyunları sonucunda büyük bir açmaza düşen Naz ve Fırat ne yapacaktır?

Fırat ve Naz arasında sular durulmuyor!

Düğün fiyaskosundan sonra Naz, Fırat'ın yüzünü bile görmek istemez. Fırat ile olan tüm ilişkisini bitirmeye kararlıdır. Ancak Naz'în kararlı olduğu kadar Fırat'ta bulunduğu yerde kalmaya kararlıdır. İkili arasındaki çatışma şiddetini artırarak devam eder.

Aşkın Tarihi yeni bölümleri ile her Pazartesi Kanal D'de...