18 Şubat 2022 Cuma 23:42 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 23:42

TRT1'in yeni dizisi Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli, 2. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin yeni bölümüne "Kaderde de nice sırlar vardır kızım. Açık edilmez, her yola gidilmez." sözü damga vurdu. Peki Numan aklanacak mı? Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli 2. bölümü izlemek için haberimizdeki bağlantıya tıklayın. Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli 2. Bölüm izle!

İslam tarihi ve Türk tarihine ışık tutan dizi Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli 2. bölümüyle TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluştu. Peki yeni bölümde neler yaşandı? İşte Hacı Bayram-ı Veli 2. bölümde yaşananlar...

HACI BAYRAM-I VELI AŞKIN YOLCULUĞU 2.BÖLÜM ÖZET

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli 2. bölümde Mahkeme Numan'ı suçlu bulmuştur. Numan bu olayın gerçeği yansıtmadığını ve iftira olduğunu düşünmektedir. Mahkeme kanıt olmasa dahi ispat edildiğini savunmaktadır.

Bir yandan Tahsin Efendi ortada bir şaibe bile olsa bu şekilde medrese öğretimine devam edemeyeceğini düşünür. Rüstem ise Numan'ı tanımasından dolayı bu ortada ki şaibeye imkan dahi vermez.

Ancak Numan ortada olmadığı için sermüderrislik makamına geçmesinin önü açılacaktır. İstemese de bu durum ona fırsat vermiştir.

Numan'ın sermüderrisliği askıya alınmışken bu üzerinde ki bela gölgesi sebebiyle medrese derslerinden de mahrum kalacaktır.

Numan olayın iç yüzünü ortaya çıkarmak ve aklanmak adına her yerde yüzü yaralı olan adamı; Karaca Halil' aramaktadır.

Numan'ın derslerine girememesi talebesi Sinan'ı da çok üzmüş, Peçenek Bey'i Mevlüd Bey'den yardım istemiştir.

Bu arada Ayşe Hatun, Numan ile bir kez daha karşılaşır, eşkıyaların peşine düşer. Olaylar bu şekilde devam ederken Ayşe Hatun ve Altınçiçek'e yolda başka bir eşkıya grubu pusu kurar.

Ayşe Hatun bu arbedede yara alır ve babası dışarı çıkmasını yasaklar. Öte yandan Molla Rüstem ise kendini sermüderrisliğe hazırlamaktadır.