Ateş Kuşları 22. Bölüm izleyici karşısına çıktı. Yeni sezona güçlü bir giriş yapan Ateş Kuşları'nın 22. bölümünde Gülayşe'nin Barbaros'a kurduğu cümleler Ateş Kuşları izleyicilerinin dikkatini çekti. Barbaros ortalığı karıştıracak bir hamle yaparak Gülayşe'yi kolundan tutup götürmek ister. Gülayşe ne yapacak? Ateş Kuşları yeni sezon 22. bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor.

ATEŞ KUŞLARI 22. BÖLÜM İZLE!



Atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nın başrollerinde İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik, Erdem Şanlı ve Emir Çubukçu yer alıyor.

ATEŞ KUŞLARI 22. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?



Barbaros konağa yetiştiğinde onu durdurmak isteyenlere karşılık verdi. Kara'yla yumruk yumruğa gelen Barbaros'u kimse durduramadı.

Gülayşe'nin Kara'nın koluna girip 'hadi evlenelim' demesi dikkat çeken anlarından oldu.

Mercan ve Ali'nin nikah sırasında konağın önünde kalması bu evliliğe karşılar mı? sorusunu akla getirdi.

Gülayşe'ye nikah masasında 'Kara Polat'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz?' sorusu soruldu.

Barbaros, Gülayşe'ye kalk o masadan dedi. Tam 'evet' yanıtı vermişken salona Barbaros'un girip 'hayır' demesi herkesi şaşırttı.

KARA VE GÜLAYŞE EVLENİYOR MU?

Kara ve Gülayşe evleniyor. Peki Gülayşe Barbaros aşkı gerçekten bitti mi? Gülayşe aşkını gömüp Kara'ya intikam için mi evet dedi, yoksa işin içinde başka bir şey mi var?

BARBAROS BU VİCDAN AZABI İLE NE YAPACAK?

Barbaros nikah masasında terk ettiği Gülayşe'yi kazadan kurtarır. Ölüm döşeğindeki babasının başındaki Gülayşe şimdi yapayalnızdır. Nizam'a bir şey olursa dengeler nasıl değişecek?

ATEŞ KUŞLARI DARMADAĞIN!

Ateş kuşları Gülayşe'ye söyledikleri yalanların ortaya çıkmasıyla darmadağın olurlar. Ve Gülayşe onu ziyaret etmek istediklerinde hastaneden içeri girmelerine dahi izin vermez. Ateş Kuşları kendilerini Gülayşe'ye affettirebilecek mi?

KÜÇÜK KARA NELER ÇEKTİ?

Kara'nın bir zamanlar kardeşleri olan Ateş Kuşları'na bu derece öfke duymasına sebep olacak kadar ne yaşamıştır geçmişte? Peki tam şimdi ortaya çıkmasının sebebi ne?