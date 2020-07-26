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Dizi

Atiye 3. sezon çekimleri başladı! Atiye yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Oyuncu Beren Saat, Netflix'te yayınlanan Atiye dizisinin 3. sezon çekimlerinin başladığını sosyal medya hesabından duyurdu. Geçen sene seyirci karşısına çıkan dizi beğenilince iki sezon daha çekilmesi için anlaşmaya varılmıştı. Atiye 3. sezon çekimleri başladı. Peki Atiye 2. yeni sezon ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

26 Temmuz 2020 Pazar  13:47 - Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 13:47
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Beren Saat ve Mehmet Günsür gibi önemli isimlerin başrollerinde yer aldığı Atiye dizisinin ilk sezonu büyük beğeni toplamıştı. 8 bölümlük ilk sezonu bitiren izleyiciler Atiye 2. sezon tarihini merak etmeye başladı. Beren Saat, sosyal medya hesabından Atiye 3. seon çekimlerinin başladığını duyurdu. Bu açıklama sonrası Atiye yeni sezon tarihinin ne zaman yayınlanacağı merak edilmeye başlandı.

Netflix'in Türk yapımı dizisi Atiye'nin ilk sezonu büyük ilgiyle karşılaşmıştı. Göbeklitepe'de çekilen Atiye'nin macerasını konu edinen dizi farklı konusu, mistik olayları ele alışı ve başarılı oyuncularıyla kısa sürede beğeni topladı. Şimdi ise gözler 2. sezonda. Dizinin severleri " Atiye yeni sezon ne zaman yayınlanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN?

Atiye dizisinin 2. sezonunun Eylül ayında çıkması planlanıyor. Ancak Netflix tarafından henüz kesin bir açıklama yapılmadı ve fragman paylaşılmadı.

Başrolünü Mehmet Günsür ile paylaştığı Atiye dizisi ile seyirci karşısına başarılı bir işle dönen Beren Saat, Göbeklitepe üzerinde gelişen ve mistik öğeler de içeren dizisiyle dikkat çekmişti.

ATİYE 3. SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLADI

Atiye'yi canlandıran Beren Saat, İkinci sezonu Eylül ayında seyirci karşısına çıkacak olan dizinin üçüncü ve son sezonu için çekimlere başlandığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle final sezonunun çekimleri biraz sarkmıştı. Saat, sosyal medya hesabından çekimlerin başladığını şu sözlerle duyurdu:

“Yeni Ay'da başladık çekimlere, Atiye'nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye! Atiye'nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun”

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