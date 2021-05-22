22 Mayıs 2021 Cumartesi 11:03 - Güncelleme: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 11:03

Atiye 3. sezonu başlıyor. Geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle çekimlerine bir süreliğine ara verilen Atiye'nin 3. Sezonunda başarılı oyuncu Selma Ergeç de yer alacak.Mistik konusuyla dikkatleri üzerine çeken Atiye, aynı zamanda Türk yapımları arasında da farklı bir yere sahip. İlk sezonda çekimlerin bir bölümünün Göbeklitepe'de gerçekleştiği Atiye'nin 3. sezonunda çok kritik gelişmeler yaşanacak. Peki Atiye 3. sezon ne zaman? İşte Atiye yeni sezon (3.sezon) tarihi.

ATİYE 3. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Jason George, Fatih Ünal ve Nuran Evren Şit'in senaryosunu birlikte yazdığı Atiye'nin 3. Sezonu için nefesler tutuldu. Koronavirüs nedeniyle çekimlerine bir süreliğine ara verilen Atiye'nin 3. Sezonunun Haziran'ın 17'sinde başlayacağı açıklandı.

Diğer yandan dizinin yeni sezonunda başarılı oyuncu Selma Ergeç'in kadroya katılacağı duyurulmuştu.

Dizinin başrol oyuncusu Beren Saat, Atiye'nin yeni sezon çekimlerine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Ay'da başladık çekimlere, Atiye'nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye! Atiye'nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun."

ATİYE'NİN YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Atiye dizisinin 3. yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor.

ATİYE DİZİSİNİN OYUNCULARI

Atiye: Beren Saat

Cansu: Melisa Şenolsun

Erhan: Mehmet Günsür

Ozan: Metin Akdülger

Mustafa: Civan Canova

Serdar: Tim Seyfi

Zühre: Meral Çetinkaya

Serap: Başak Köklükaya

Arat: Sibel Melek

ATİYE DİZİSİNİN KONUSU

İstanbul'da mükemmel bir hayatı olan güzel ve genç v bir ressam olan Atiye'nin (Beren Saat) sevgi dolu bir ailesi, yakışıklı ve varlıklı bir sevgilisi vardır. Ayrıca ilk bireysel sergisini açmasına kısa süre kalmıştır. Fakat kusursuz hayatı, dünyanın en eski tapınağı olan Göbekli Tepe'de yapılan bir keşif sebebiyle değişmek üzeredir.

Erhan (Mehmet Günsür) adındaki bir arkeolog, burada gerçekleştirdiği kazı sırasında bir sembol keşfeder. Bu sembol, Atiye ile Göbekli Tepe arasında son derece gizemli bir bağlantı olduğuna işaret etmektedir. Bunun üzerine Atiye hayatını tamamen değiştirip geçmişinde ve bu antik harabelerde saklı olan sırların peşine düşecektir.