Avlu 13.yeni bölüm fragmanı yayında mı Avlu yeni sezon son 12. bölüm Star Tv izle

Avlu 13.yeni bölüm fragmanı yayında mı? Avlu dizisi 12. Son bölüm izleme linki erişime açıldı mı? Avlu dizisinin oyuncuları kimdir? Avlu dizi konusu nedir? Star TV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Avlu 12. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen dizinin yeni sezonun ilk bölümü bu akşam ekrana geliyor. Hapishane dizisi Avlu’nun oyuncu kadrosundaki değişiklikler ardından karakterler yeniden gündeme geldi. İkinci haftada Şebnem Dönmez’in hayat verdiği hapishane müdürü Nihal’in ölmesi, Deniz’in hayatını kabusa çevirmişti. Hayat Bazen Tatlıdır'da rol alan genç oyuncu Denizcan Aktaş kadroya dahil olmuştu. Son olarak ise genç oyuncu Pelin Ermiş diziye katıldı. Avlu dizisi yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Başrollerini Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse ve Kenan Ece'nin başrollerini paylaştığı Avlu'nun olay örgüsü her geçen hafta derinleşirken kadroda da değişiklikler yaşanıyor. Avlu dizisi sezon finalinde Müebbet kararının açıklanması Deniz'i büyük bir umutsuzluğun içine sürüklemişti. Azra ise içinde biriken öfke yüzünden ertelediği bir görüşmeyi yapmaya karar vermişti. Kudret ise tel örgülerin ardında aldığı haberler yüzünden daha tehlikeli bir karakter haline gelmişti. Yapımcılığını pek çok başarılı projeye imza atan Limon Yapım'ın üstlendiği Avlu'nun yönetmenliğini ise Yüksel Aksu yapıyor. Her hafta farklı bir aksiyonla ekranlara gelen dizide; Deniz karakterine Demet Evgar hayat verirken Kudret karakterine Nursel Köse, Azra karakterine ise Ceren Moray hayat veriyor. Avlu 12. Son bölümünde ise Deniz, kızı Ecem’in kaybından sonra sakinleştiricilerle ayakta durabilmektedir. Cezaevi yönetiminin başına getirilen yeni müdür Zerrin, artık Deniz’in hayata dönmesi gerektiğini düşündüğünden ilaçlarını keser. Avlu 13.yeni bölüm fragmanı ve 12. Son bölüm detayları star.com.tr’de.

AVLU 12. BÖLÜM ÖZETİ NELER OLUYOR?

Avlu’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

Deniz, kızı Ecem’in kaybından sonra sakinleştiricilerle ayakta durabilmektedir. Cezaevi yönetiminin başına getirilen yeni müdür Zerrin, artık Deniz’in hayata dönmesi gerektiğini düşündüğünden ilaçlarını keser. Deniz’in önünde yepyeni bir yol ve öç alması gereken bir kişi daha vardır; Alp Öztürk. Deniz, tüm dengeleri değiştiren yeni müdür Zerrin’e rağmen planlarını işletebilecek midir?

AVLU 12. BÖLÜM 2. FRAGMANI

AVLU 12. BÖLÜM 1. FRAGMANI

AVLU SON SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Deniz, kızının katilini arıyor...

Deniz, kızının sevgilisinin adını öğrendiği andan itibaren içindeki yas ve keder yerini öfke ve intikam isteğine bırakır. Artık tek isteği kızının katilini bulmak ve hak ettiği cezayı vermektir. Ama bu Deniz için hiç kolay olmayacaktır.

AVLU’NUN KONUSU

Yılların sağır kaldığı adaletini kendisi sağlamaya çalışmış bir kadının ceza evine girişini konu alıyor. “Avlu” özgürlüğünden vazgeçmek zorunda kalan bu kadınların 3.sayfa haberlere yansımayan, mutsuzluğun acı ile yarıştığı Karakuyu'da kendi düzen ve kendi hukuklarına karşı verdikleri yaşam mücadelesini konu alıyor.

Avlu cezaevinin soğuk parmaklıkları ardında yaşam mücadelesi veren kadınların hikayesini anlatır. Deniz ise bunlardan birisidir. Deniz eşi Hakan'ı vurduğu iddiasıyla cezaevine gönderilir. Ancak Deniz genç kızının hayatını karartmamak için büyük bir fedakarlık yaparak suçu üstüne alır. Hakan'ın durumu ciddidir. Deniz'in ise içerde ne kadar kalacağı belirsizdir. Deniz girdiği cezaevinde bambaşka bir hayatla karşılaşır. Orada hayat çok acımasızdır. Cezaevinin hakimi olduklarını düşünen iki kadın Aza ve Kudret arasında yaşanan savaşta arada kalan Deniz onların güç savaşından nasibini fazlasıyla alacaktır. Sessiz sakin ve suçsuz bir insanın bile yani Deniz'in bile nasıl korkusuzca hak ve adalet peşinde koştuğuna ise şaşırmamak elde değil.

AVLU DİZİ OYUNCULARI

DENİZ DEMİR – Demet Evgar

Dikkat çeken, hoş, akıllı bir kadın. Üniversiteyken, genç bir müzisyen olan Hakan’la tanışıyor. İlk görüşte âşık oluyorlar. Kısa bir süre sonra evleniyorlar ve kızları Ecem doğuyor. Koca şiddeti işte ondan sonra başlıyor.

AZRA KAYA – Ceren Moray

Alkolik bir anne ve annesinin bu problemi yüzünden onları terk eden bir babanın kızı. Kocasının gidişinden kızını sorumlu tutmuş bir annenin kızı. Azra’nın beynine asla silinmeyecek iki cümle armağan etmiş: “Sen doğmasaydın, baban beni hep severdi... Senin yüzünden gitti...” Şimdi cezaevinde sözü geçen iki ağadan biri.

KUDRET ÖZTÜRK – Nursel Köse

Çok zeki bir kadın. Her adımını ince eleyip sık dokuyarak atıyor. Stratejik. Az konuşuyor. Lafları insanı yerine mıhlayacak güçte. Erken yaşta babasız kalmış. Kötü yola düşmenin sınırından dönmüş ve adım adım kendine bir imparatorluk kurmuş. Cezaevinin korkulan ve nam salmış diğer ağası.

MURAT ÜNAL – Kenan Ece

Ahlaklı, dürüst, güvenilir, uyumlu, saygılı biri. Annesi ve babası Almanya’da çalışırken, İstanbul’da akraba yanında büyümek zorunda kalmış. Bu terk edilme duygusu Murat’ı gençlik yıllarında alkole itmiş. Murat tam dibe vuracakken hayatına hiç beklemediği bir anda Nihal girmiş. Kaybettiği özgüvenini Nihal’le olan ilişkisiyle onarmış. Murat için Nihal hep özlemini çektiği ailesi olmuş.

MELİS ERSOY – Deniz Barut

Cezaevinin psikoloğu. Şimdiye dek yaptığı her şeyde çok başarılı olmuş biri. Nedeni annesi... Annesi için Melis bir çocuktan çok bir proje olmuş. Gideceği okuldan edineceği arkadaşlara kadar tüm kararları annesi almış. O da bu seçimlere itiraz etmeden uymuş. Başarısız olmak en büyük kâbusu. Melis, cezaevinin isminin tersine cezalandırmaktan çok insanları topluma kazandıran bir kurum olması gerektiğine inanıyor.

ALP ÖZTÜRK - Denizcan Aktaş

Kudret’in oğlu. Paranın ve iktidarın içine doğmuş. Yaşıtlarıyla kolay iletişim kuramayan, soğuk, mesafeli biri. Hayatındaki dönüm noktası 15 yasındayken, annesinin gözünün önünde işlediği cinayet olmuş. Annesi bu cinayeti haklı çıkarmak için Alp’in beynini yıkamış. Bu da onu annesinin sözünden çıkamayan biri haline getirmiş.

ÖZLEM BALABAN – Onuryay Evrentan

Özlem kolay ve doğru karar veremeyen, tutuk, özgüveni olmayan biri. Bu nedenle yıllardır müdür yardımcısı. Bir türlü müdür olamamış. Annesiyle birlikte yaşıyor. Annesi tam bir kontrol delisi. Nefes bile aldırmıyor Özlem’e. Bu yüzden hiçbir zaman düzgün bir sosyal hayatı ya da erkek arkadaşı olmamış.

ECEM DEMİR – Eslem Akar

18 yaşında. Lise son sınıf öğrencisi. Sürekli tanık olduğu aile içi şiddetin bir diğer kurbanı. Bu onu içine kapanık biri yapmış. Kendini derslerine vermiş.

JALE ŞAHİN – Şeyla Halis

Jale, tutuklu ve hükümlülerin temsilcisi. Genel olarak herkese şefkat gösteren, eğitimli, yumuşak biri. Azra’nın çetesine bağlı. Cezaevine girmeden önce bir bankada müdürmüş. Alkol ve kumar bağımlılığı yüzünden zimmetine para geçirmiş. Suçüstü yakalanmış.

HASRET ŞENGÜL – Ayça Damgacı

Kendinden beklenmeyecek kadar güçlü olan Hasret’in her zaman biraz aklı kıt olmuş. İlkokulu üçüncü sınıfta bırakmış, annesiyle mendil, su satmaya başlamış. Hapis hayatı kıskançlıkla başlamış. Platonik aşkıyla evlenen bir arkadaşını öldüresiye dövmüş. Başta çok yatarı yokmuş ama içerde hiç uslu durmamış. Normal hayatında görmediği saygı ve sevgiyi içerde tattığı için çıkmak için pek de can atmıyor.

Oktay Boran (Çağdaş Onur Öztürk)

Eski bir özel harekatçı olan Oktay yakışıklı ve karizmatik bir cezaevi gardiyanıdır. Bir operasyonda tüm arkadaşlarını kaybetmiş, yalnızca kendisi hayatta kalmıştır. Psikolojik olarak etkilenen Oktay bir süre psikolojik tedavi görmüştür. Sonrasında ise kötü anıları olan özel harekata geri dönmemiş çocukluk arkadaşı Murat sayesinde Cezaevinde çalışmaya başlamıştır.

16 Ağustos 1979 yılında dünyaya gelen Çağdaş Onur Öztürk aslen Sivaslıdır. Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığından mezun olan yakışıklı oyuncu daha sonra Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümüne girmiştir. Yer aldığı projeler ise; "Gazi", "Diriliş Ertuğrul", "Böyle Bitmesin", "Kuzey Güney", "Sakarya Fırat" ve "Aşktan Kaçılmaz"dır.

Ecem Demir (Eslem Akar)

Ecem, Deniz'in biricik kızıdır. Annesine çok düşkündür. Babasının annesine yaptıkları yüzünden nefret duyar. Sessiz sakin kendi halinde akıllı bir kızdır.

1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Eslem Akar, İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Yer aldığı ilk proje ise "Sen de Gitme" isimli dizidir.