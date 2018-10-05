Avlu 15.yeni bölüm fragmanı izlendi mi Star TV’de Avlu son 14.bölüm izleme linki

Avlu 15.yeni bölüm fragmanı Avlu son 14.bölüm izle Star TV’de! Milyonları ekrana kilitleyen Avlu dizisi yeni bölümde neler oluyor? Avlu yeni bölüm fragmanları ve Avlu son bölüm izleme linki araştırılıyor. Star TV’nin reyting rekoru kıran dizisi Avlu her Perşembe saat 20.00’da izleyicisiyle buluşuyor. Avlu yeni bölümde Taraflar iyice gerilmiş ve herkes gerçek rengini belli etmeye başlamıştır. Bu sırada Oktay’ın aleyhinde yazılacak olan rapor gerginliği git gide büyümektedir. Tüm bunlar olurken Deniz, Alp’ten öcünü almak için kurguladığı planı işletmekte başarılı olabilecek midir? Peki Avlu son bölümde neler oldu? Kudret, Alp’in adamından bir parti mal getirmesini söyler. Malı getirecek olan Naciye’nin kocasıdır. Naciye’nin kızı Alp’in yeni sevgilisidir. Zerrin’in emri ile bahçe açılır. Sorumluluğunu da Dudu’ya vermiştir. Zerrin hücrede bulunan Deniz’i görmeye gider ve telefonu nasıl bulduğunu tekrar sorar. Deniz yine aynı cevabı verir. Zerrin onu hücreden çıkarır. Zerrin hakkında gardiyanların kafalarında soru işaretleri vardır.

Avlu 15. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragman yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

AVLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zerrin müdürün herkesi şoke eden cezasına karşılık cezaevinde isyan çıkmıştır. Bu isyandan sonra Zerrin, hamlelerine sertliğini arttırarak devam edecektir. Taraflar iyice gerilmiş ve herkes gerçek rengini belli etmeye başlamıştır. Bu sırada Oktay’ın aleyhinde yazılacak olan rapor gerginliği git gide büyümektedir. Tüm bunlar olurken Deniz, Alp’ten öcünü almak için kurguladığı planı işletmekte başarılı olabilecek midir?

AVLU 14.BÖLÜM FRAGMANI

AVLU 13.SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

AVLU 13. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kudret oğlunun ölümünde Deniz’i suçlar. Zerrin’e onu öldüreceğini söyler. Zerrin hapishane personelini gece mesaiye bırakır. Olay çıkmasından endişe etmektedir. Kudret’i revire kaldırılır. Oğlunun adını sayıklar. Bu sırada deniz gizlice onun yanına gelir. Kulağına birşeyler söyler. Kudret’e rahat yüzü göstermeyecektir. İçindeki intikam ateşi sönmemiştir. Zerrin, Deniz’i odasına çağırır. Kudret’in olayı çözülene kadar gözünün üzerinde olduğunu söyler.

DENİZ ADIM ADIM TAKİPTE

Deniz’in attığı her adım takip edilmektedir. Hapishanede gerilim yükselmiştir. Kadınlar Azra’nın telefonunu kullanamadıkları için isyan boyutuna gelmiştir. Hatta içlerinden biri Azra’ya saldırır. Hasret imdada yetişir ve onu kurtarır. Hasret telefonu bahçede saksıların içine saklamıştır. Ancak birileri bu telefonu olduğu yerden almıştır. Zerrin, Dudu’ya yeni bir görev verir. Yeni bir bahçe yapılacaktır ve başında da Dudu’nun bulunmasını ister ve Avlu’da gözü kulağı olmasını ister. Herkesin ne yaptığından haberi olmasını ister. Dudu buna yanaşmaz ama kızı Öykü ile onu tehdit eder.

Kudret, Deniz’e saldırır. Tam öldüreceği sırada Zerrin oğlunun yaşadığını söyler. Kudret inanmaz. Oğluyla konuşmak ister ama önce yaptığının cezasını çekecektir. Deniz büyük bir şok yaşar. Azra’dan telefonu ister. Bulunamayan telefon yatağın altından çıkar. Telefonla birini arar. Aradığı kişiye ulaşamayınca telefonu yere atıp kırar. Alp, Hakan’ı her yerde aratmaktadır. Hakan ortalıklarda yoktur. Deniz, telefonunun kendisine ait olduğunu Zerrin’e söyler ve ne yapacaksa yapmasını söyler. Deniz’i hücreye atarlar. Deniz çıldırmıştır.

HEVES UYUŞTURUCUNUN ETKİSİNDE

Kudret, Alp’in adamından bir parti mal getirmesini söyler. Malı getirecek olan Naciye’nin kocasıdır. Naciye’nin kızı Alp’in yeni sevgilisidir. Zerrin’in emri ile bahçe açılır. Sorumluluğunu da Dudu’ya vermiştir. Zerrin hücrede bulunan Deniz’i görmeye gider ve telefonu nasıl bulduğunu tekrar sorar. Deniz yine aynı cevabı verir. Zerrin onu hücreden çıkarır. Zerrin hakkında gardiyanların kafalarında soru işaretleri vardır.

SELİM’İN PES ETMEYE NİYETİ YOK

Deniz Naciye’yi sıkıştırır. Alp’in onu uyuşturucuya bağımlı hale getireceğini söyler. Naciye korkmuştur. Kudret’in içeriye soktuğu uyuşturucudan Heves’e vermiştir. Durumu anlayan Azra müdahale etmek ister ama Heves o sırada içeri giren Oktay’a saldırır. Deniz, Naciye’nin yanına gidip uyuşturucuyu kendisinin mi verdiğini sorar. Naciye inkar eder ama Deniz herşeyin farkındadır. Azra’yı sınav yapmaya gelen Selim amacına ulaşamaz. Çünkü, Heves olayından dolayı Azra’yı suçlayan Zerrin onu hücreye atmıştır. Ama Selim’in pes etmeye niyeti yoktur ve tekrar görüşeceklerini söyler…

Naciye, kendisini ziyarete gelen kızından Alp’ten uzak durmasını ister. Fakat kızı bunu şiddetle reddeder. Azra Heves’i konuşturmaya çalışmaktadır. Uyuşturucuyu kimden aldığını sorar. İsim ister. Heves sonunda pes eder ve konuşur…

AVLU KONUSU

Deniz uzun zamandır eşinden şiddet görmektedir. Bir gece evinden gelen bağırışmalar, bir el silah sesiyle bıçak gibi kesilir. Deniz, kavga sırasında eşi Hakan’ı vurduğu iddiasıyla tutuklanır. Tutuklu olarak kalacağı cezaevine gelen Deniz’in tek isteği kızını arayıp durumunu öğrenmektir. Fakat içeride, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur kendini: Azra ve Kudret. İki kadın da Deniz’i kendi tarafına çekerek cezaevi içindeki güçlerini artırmak için mücadeleye girişir. Deniz’in ise tek isteği hiçbir belaya ve suça bulaşmadan en kısa zamanda kızına kavuşmaktır.

Tanıtım, yılların sağır kaldığı adaletini kendisi sağlamaya çalışmış bir kadının ceza evine girişini konu alıyor. “Avlu” özgürlüğünden vazgeçmek zorunda kalan bu kadınların 3.sayfa haberlere yansımayan, mutsuzluğun acı ile yarıştığı Karakuyu'da kendi düzen ve kendi hukuklarına karşı verdikleri yaşam mücadelesini konu alıyor.

AVLU DİZİSİ OYUNCULARI

Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı, Ruçhan Çalışkur, Deniz Barut, Eslem Akar, Şeyla Halis, Ayça Damgacı, Onuryay Evren Tan, Hülya Şen, Ümmü Putgül, Efsane Odağ, Mihrimah Cankur, Çiğdem Benli, Billur Pınar Yılmaz, Hüseyin Turunç

DEMET EVGAR

Arnavut kökenli olan Demet Evgar ,19 Mayıs 1980’de Manisa'da doğdu. Oyunculuğa 17 yaşındayken, Manisa’daki amatör bir topluluk olan Afsem Tiyatrosu’nda başladı. Sahneye ilk kez Ray Cooney’nin Kaç Baba Kaç oyunuyla çıktan Demet Evgar, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü bitirdi. Konservatuvar eğitimi sırasında arkadaşlarıyla Tiyatro Kılçık adında bir topluluk kurdu. Bu toplulukta oyuncu ve oyun yazarı olarak çalıştı. Kenter Tiyatrosu'nda ‘Aşk Çemberi' adlı oyunda ve “Tiyatro Kılçık”ta “Takanlar ve Takılanlar” ve “Ayşegül Hindistan'da” adlı oyunlarda rol aldı. 2009 senesinde Kent Oyuncuları tiyatrosunda Mehmet Birkiye yönetmenliğinde sahnelenen Cimri oyununda Elise karakterini canlandırdı. Bu rol ile 2010 yılında düzenlenen 8. Tiyatro Ödülleri ödül töreninde Yılın Kadın Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

“Aslı ile Kerem”, “Bütün Çocuklarım” ve “Emret Komutanım” adlı televizyon dizilerinin yanı sıra “Banyo”, “Beyza'nın Kadınları” isimli sinema filmlerinde oynadı. 2007’de, Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenen “Rock Müzikalleri’nde” rol aldı. 2009’da Mahsun Kırmızıgül’ün Güneşi Gördüm filminde Havar karakterini canlandırdı. 2010 yılında ise Yahşi Batı filminde Cem Yılmaz ve Ozan Güven ile başrolleri paylaşmıştır. Hemen ardından Vay Arkadaş filminde Mete Horozoğlu, Ali Atay ve Fırat Tanış ile birlikte oynamıştır.

İlk olarak Türkmax’te yayınlanmakta olan, ardından Star TV’ye geçen 1 Erkek, 1 Kadın adlı televizyon dizisiyle büyük bir kitleye ulaştı. Vatanım Sensin'de kısa süreliğine Kara Fatma rolüne hayat verdi.

CEREN MORAY

Memur bir ailenin tek kızı olan Ceren Moray, 5 Haziran 1985 yılında Diyarbakır ’da dünyaya geldi. Doğumundan birkaç yıl sonra ailesi ile birlikte İstanbul ’a taşınan ünlü oyuncu, tiyatro eğitimine küçük yaşlarda başladı. Uzun bir süre Pera Güzel Sanatlar 'da eğitim alan Ceren Moray, 2005 yılında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü 'nü kazandı ve 2009 yılında üniversiteden mezun oldu.

İlk televizyon deneyimi, 12 yıl önce yayımlanan ve başrollerini Levent Üzümcü, Müjde Ar gibi isimlerin paylaştığı Serseri Aşıklar isimli dizi oldu. Bu diziden sonra pek çok televizyon projesinde yer aldı. Birkaç yıl televizyona ara vererek eğitimlerini sürdüren Ceren Moray, 2007-2010 yılları arasında ekrana gelen ve dönemin fenomen gençlik dizisi olan Kavak Yelleri dizisinde Su karakterini canlandırdı.

2014 yapımı O Hayat Benim’de Efsun karakterini canlandıran ve daha ilk bölümlerde başrolün önüne geçerek dizinin başrolü haline gelen Ceren Moray, gerçek anlamda başarılı bir oyunculuk performansı ile dikkat çekti.

NURSEL KÖSE

Ekranların beğenilen oyuncusu Nursel Köse, 1 Ocak 1961 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Köse,17 yaşında üniversite için Almanya’ya yerleşmiştir. Köln Üniversitesi’nde Mimarlık okuduktan sonra kısa bir süre mesleğini yapmıştır. Öğrenciyken paralelinde, aktör, komedyen, yazar, şair ve radyo tiyatrosu yazarı olarak çalıştı. Yönetmen, oyuncu ve komedyen olarak çeşitli off tiyatrolarını kurdu ve oyun koydu ve oynadı. Ayrıca birçok gençlik, çocuk ve Almanya'da kadın tiyatro projelerinde yönetimi devraldı.

Nursel Köse 1992 yılında "Yerkozmetikçileri" -Die Bodenkosmetikerinnen-Almanya'da ki ilk yabancı kadın kabare gurubunu kurdu. Bu grupta, yönetmen, oyuncu ve söz yazarı olarak çalıştı. 1992-2007 yıllarında kadar tüm Almanya'ya ve Almanca konuşulan ülkelere turneler yaptı. 2009 sezonunda SAKM/İstanbul da "Bacemdeki Ayi" adlı oyunda baş rol oynadı. Halen İstanbul ve Berlin set ve sahnelerinde mekik dokuyor.!

Köse, Beyaz perdede ilk kez Hark Bohm'un bilinen filmi Yasemin de göründü. 2003 yılında Buket Alakuş'un ödüllü film Anam ile uluslararası üne sahip öncü bir rol oynadı. Daha sonra Savannah, Kebab Connection ve Başka bir lig sinema filmlerinde rol aldı. Almanya'da "Aile Avukat", "Yeni Başlayanlar İçin Türkçe", "Bölge 40", "Soko Köln". Serilerinde bazen Arap, bazen iranlı, bazen İtalyan kadın olarak rol aldı.

2007 yılında Yaşamın Kıyısında Fatih Akın'ın filminde rol aldı ve film 60 Cannes Film Festivali " 44 Antalya Uluslararası Film Festivali "(Türkiye) yarışmalarında çeşitli ödüller kazandı. Ayrıca film 2007 yılında Alman Filmi olarak Oscar‘a aday oldu. Nursel Köse “Yaşamın Kıyısında” filmindeki " Yeter karakteri için 44.Antalya Film Festivali, Ankara Uluslararası Film Festivali ve "1. Yesilçam Film Ödülleri" Yardımcı Dalda En İyi Kadın Oyuncu Ödüllerini aldı. Feo Aladağ yapımı “Ayrılık” “Die Fremde” sinema " Ziegler Film üretimi dizi "Boğazda Cinayet Masası”, Tatort da Mehmet Kurtuluş ve Erol Sander ile oynadı. Nursel Köse, Semir Aslanyürek in ("Yedi Avlu") ve “72.Koğuş” Murat Saraçoğlunun sinema filmlerinde rol aldı.

2012 yönetmen Züli Aladag, in "300 Worte Deutsch" adli sinem filminde, 2013 yönetmen Kutlug Ataman "KUZU" adli sinema filminde ve und yönetmen Erhan Güleryüz ile " KAFKAS" sinema filmlerinde oynadi.

Nursel Köse 2013 yilinda " ENKAZ" adli kisa filmi yazdi ve yönetti. Bu yil "Die Ameisenfrau" adli kendi radyo tiyatrosundan uyarladigi ilk uzun metraj film "Karinca Kadin" icin ilk senaryosunu yaziyor. bu senaryonun Teaser cekti. Nursel Köse’nin radyo tiyatroları 1997-2009 yılları arasında Westdeutscher Rundfunk WDR tarafından üretildi.