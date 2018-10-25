Avlu 18.yeni bölüm fragmanı Avlu son 17.bölüm izle Star TV’de

Avlu 18.yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Avlu son 17.bölüm izle Star TV’de! Sevilen dizi Avlu izleyicisini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Star TV’nin iddialı dizisi Avlu 17.bölümde huzursuzluk baş gösteriyor. Avlu son bölümde neler oldu? Deniz, Azra’ya dava ile ilgili olanları anlatır. 25 yıl ceza alacağını söyler. Onun için içerde kalmak önemli değildir. Sadece kızının intikamını almak istediğini ve ona yardım etmesini ondan Alp’i öldürmek için kiralık bir katil bulmasını ister. Deniz, Adliye’ye girdiğinde Alp ile karşı karşıya gelir. Kudret Alp’in kendisine destek olmaya geldiğini zannederek teşekkür etse de Alp onun için gelmediğini söyler. Duruşma başlamıştır. Savcının onun hakkındaki sözlerine Avukatı itiraz etse de kabul görmez. Savcının istediği ceza çok ağırdır. Tam 25 yıl. Avlu 17.bölümde ise heyecan zirvede yaşanacak. Avlu dizisi nefes kesen 16. bölümü ile ekranlara geldi. 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Deniz ne yapacak? Ölümün yine teğet geçtiği Alp'in yeni planları ne? Avlu 17. bölüm fragmanı yayınlanınca haberimizde olacaktır.

AVLU 17.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Avlu’da büyük huzursuzluk

Zerrin, Kudret’in güçlenmesine alttan alta yardım etmektedir. Naciye iyice köşeye sıkışmış halde çıkmazdadır. Diğer yanda da Zerrin, cezaevinde mahkumlara yaptığı zulmün dozunu kaçırmıştır bu yüzden cezaevinde çok büyük bir isyanın temelleri atılmaktadır. Bu isyandan kimler sağ çıkmayı başaracaktır?

AVLU SON BÖLÜM ÖZETİ: 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alp’in içeri soktuğu kiralık katil Leyla banyoda Deniz’e saldırır. Yeni gelen mahkumlardan Bade olaya tanık olur onu kurtarır. Bıçağı alıp Leyla’nın koğuşunda saklar. Olayın ardından yapılan aramada bıçak Leyla’nın odasında bulunur.

Deniz’i kurtaran Bade, Azra ve elemanlarına onu nasıl kurtardığını anlatır. Azra revire kaldırılan Deniz’i görmeye gider. Yonca travmayı atlatıp onlara katılmıştır. Bu arada Deniz’in davası vardır. Herkes ona moral vermeye çalışır. Basın ordusu davayı takip etmek için Adliyeye çoktan gelmiştir. Deniz’e sorular sormaya çalışırlar. Alp de Adliye’ye gelir

DENİZ’E 25 YIL CEZA İSTEMİ

Deniz, Adliye’ye girdiğinde Alp ile karşı karşıya gelir. Kudret Alp’in kendisine destek olmaya geldiğini zannederek teşekkür etse de Alp onun için gelmediğini söyler. Duruşma başlamıştır. Savcının onun hakkındaki sözlerine Avukatı itiraz etse de kabul görmez. Savcının istediği ceza çok ağırdır. Tam 25 yıl.

ZERRİN BAŞKA BİR HAPİSHANEYE NAKLETMEK İSTİYOR

Duruşmadan sonra hapishaneye geri dönen Deniz’i müdür Zerrin odasına çağırır. Konuşacakları olduğunu söyleyerek istenen cezanın ağır olduğunu söyler. Deniz bunun bir önemi olmadığını söyler. Kudret’i başka bir hapishaneye gönderemeyeceklerini eğer isterse onu nakledebileceklerini söylese de Deniz kabul etmez.

DENİZ AZRA’DAN KİRALIK KATİL BULMASINI İSTİYOR

Deniz, Azra’ya dava ile ilgili olanları anlatır. 25 yıl ceza alacağını söyler. Onun için içerde kalmak önemli değildir. Sadece kızının intikamını almak istediğini ve ona yardım etmesini ondan Alp’i öldürmek için kiralık bir katil bulmasını ister.

NİHAL ÖZCAN DOSYASI YENİDEN AÇILIYOR

Azra, Hasret’ten eski mahallesinden kiralık bir katil bulup bulamayacağını öğrenmesini ister. Hasret’e neden bulması gerektiğini de anlatır. Bu arada savcı Zerrin’i görmeye gelir. Zerrin dünkü olaylarla ilgili olduğunu sanır, ancak savcı eski müdür Nihal Özcan’ın öldürülmesi ile ilgili dosyayı yeniden açtıklarını söyler.

SAVCI SORGUYA BAŞLAR

Savcı gardiyanları tek tek sorguya alır. Özlem, Oktay ve Murat’a sorular sorar. Oktay dosyasını incelediklerinde gardiyan olmadan önce Özel Harekat Polisi olduğunu, günlüğünde yazılanlardan dolayı birini öldürdüğü sonucuna varılamayacağını söyler.

KUDRET İŞBİRLİĞİ İÇİN ZERRİN’E GİDİYOR

Hasret Azra’nın bulmasını istediği kiralık katil için bir arkadaşını arar ve onunla görüşmesi gerektiğini söyler. Ziyaret için Müdür Zerrin’den yardım ister. Bu sırada Zerrin’in odasına gelen Kudret onu oğlu ile görüştürmesi karşılığında ne isterse yapacağını söyler. Zerrin Kudret’ten, Hasret’in ziyaretine gelecek kişinin kim olduğunu araştırmasını ister.

KUDRET, HASRET’İN PEŞİNE ADAM TAKIYOR

Hasret, Azra’ya ziyaret için Zerrin’le görüştüğünü söyler. Azra gelecek kişinin Kadir olduğunu öğrenince, Hasret’e emin olup olmadığını sorar. Hasret de sonunda gerçeklerle yüzleşmek zorunda olduğunu anlatır. Kadir, Hasret’in hapse düşmesine neden olan kişidir. Hasret, Deniz’e kiralık katil işini halledeceğini söyler. Kudret elemanlarından birine görüşte Hasret’in görüşeceği kişiyle neler konuştuğunu öğrenmesini ister.

ZERRİN OKTAY’A DESTEK OLUYOR

Soruşturmanın ardından Zerrin, Oktay’ın yanına gider. Nihal Müdürü onun öldürmediğine inandığını ve katilin o olmadığını söyler. Zerrin’in konuşması Oktay’ı hem şaşırtır hemde çok duygulandırır.

AVLU KONUSU

Deniz uzun zamandır eşinden şiddet görmektedir. Bir gece evinden gelen bağırışmalar, bir el silah sesiyle bıçak gibi kesilir. Deniz, kavga sırasında eşi Hakan’ı vurduğu iddiasıyla tutuklanır. Tutuklu olarak kalacağı cezaevine gelen Deniz’in tek isteği kızını arayıp durumunu öğrenmektir. Fakat içeride, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur kendini: Azra ve Kudret. İki kadın da Deniz’i kendi tarafına çekerek cezaevi içindeki güçlerini artırmak için mücadeleye girişir. Deniz’in ise tek isteği hiçbir belaya ve suça bulaşmadan en kısa zamanda kızına kavuşmaktır.

Tanıtım, yılların sağır kaldığı adaletini kendisi sağlamaya çalışmış bir kadının ceza evine girişini konu alıyor. “Avlu” özgürlüğünden vazgeçmek zorunda kalan bu kadınların 3.sayfa haberlere yansımayan, mutsuzluğun acı ile yarıştığı Karakuyu'da kendi düzen ve kendi hukuklarına karşı verdikleri yaşam mücadelesini konu alıyor.

AVLU DİZİSİ OYUNCULARI

Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı, Ruçhan Çalışkur, Deniz Barut, Eslem Akar, Şeyla Halis, Ayça Damgacı, Onuryay Evren Tan, Hülya Şen, Ümmü Putgül, Efsane Odağ, Mihrimah Cankur, Çiğdem Benli, Billur Pınar Yılmaz, Hüseyin Turunç

DEMET EVGAR

Arnavut kökenli olan Demet Evgar ,19 Mayıs 1980’de Manisa'da doğdu. Oyunculuğa 17 yaşındayken, Manisa’daki amatör bir topluluk olan Afsem Tiyatrosu’nda başladı. Sahneye ilk kez Ray Cooney’nin Kaç Baba Kaç oyunuyla çıktan Demet Evgar, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü bitirdi. Konservatuvar eğitimi sırasında arkadaşlarıyla Tiyatro Kılçık adında bir topluluk kurdu. Bu toplulukta oyuncu ve oyun yazarı olarak çalıştı. Kenter Tiyatrosu'nda ‘Aşk Çemberi' adlı oyunda ve “Tiyatro Kılçık”ta “Takanlar ve Takılanlar” ve “Ayşegül Hindistan'da” adlı oyunlarda rol aldı. 2009 senesinde Kent Oyuncuları tiyatrosunda Mehmet Birkiye yönetmenliğinde sahnelenen Cimri oyununda Elise karakterini canlandırdı. Bu rol ile 2010 yılında düzenlenen 8. Tiyatro Ödülleri ödül töreninde Yılın Kadın Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

“Aslı ile Kerem”, “Bütün Çocuklarım” ve “Emret Komutanım” adlı televizyon dizilerinin yanı sıra “Banyo”, “Beyza'nın Kadınları” isimli sinema filmlerinde oynadı. 2007’de, Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenen “Rock Müzikalleri’nde” rol aldı. 2009’da Mahsun Kırmızıgül’ün Güneşi Gördüm filminde Havar karakterini canlandırdı. 2010 yılında ise Yahşi Batı filminde Cem Yılmaz ve Ozan Güven ile başrolleri paylaşmıştır. Hemen ardından Vay Arkadaş filminde Mete Horozoğlu, Ali Atay ve Fırat Tanış ile birlikte oynamıştır.

İlk olarak Türkmax’te yayınlanmakta olan, ardından Star TV’ye geçen 1 Erkek, 1 Kadın adlı televizyon dizisiyle büyük bir kitleye ulaştı. Vatanım Sensin'de kısa süreliğine Kara Fatma rolüne hayat verdi.

CEREN MORAY

Memur bir ailenin tek kızı olan Ceren Moray, 5 Haziran 1985 yılında Diyarbakır ’da dünyaya geldi. Doğumundan birkaç yıl sonra ailesi ile birlikte İstanbul ’a taşınan ünlü oyuncu, tiyatro eğitimine küçük yaşlarda başladı. Uzun bir süre Pera Güzel Sanatlar 'da eğitim alan Ceren Moray, 2005 yılında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü 'nü kazandı ve 2009 yılında üniversiteden mezun oldu.

İlk televizyon deneyimi, 12 yıl önce yayımlanan ve başrollerini Levent Üzümcü, Müjde Ar gibi isimlerin paylaştığı Serseri Aşıklar isimli dizi oldu. Bu diziden sonra pek çok televizyon projesinde yer aldı. Birkaç yıl televizyona ara vererek eğitimlerini sürdüren Ceren Moray, 2007-2010 yılları arasında ekrana gelen ve dönemin fenomen gençlik dizisi olan Kavak Yelleri dizisinde Su karakterini canlandırdı.

2014 yapımı O Hayat Benim’de Efsun karakterini canlandıran ve daha ilk bölümlerde başrolün önüne geçerek dizinin başrolü haline gelen Ceren Moray, gerçek anlamda başarılı bir oyunculuk performansı ile dikkat çekti.

NURSEL KÖSE

Ekranlarının beğenilen oyuncusu Nursel Köse, 1 Ocak 1961 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Köse,17 yaşında üniversite için Almanya’ya yerleşmiştir. Köln Üniversitesi’nde Mimarlık okuduktan sonra kısa bir süre mesleğini yapmıştır. Öğrenciyken paralelinde, aktör, komedyen, yazar, şair ve radyo tiyatrosu yazarı olarak çalıştı. Yönetmen, oyuncu ve komedyen olarak çeşitli off tiyatrolarını kurdu ve oyun koydu ve oynadı. Ayrıca birçok gençlik, çocuk ve Almanya'da kadın tiyatro projelerinde yönetimi devraldı.

Nursel Köse 1992 yılında "Yerkozmetikçileri" -Die Bodenkosmetikerinnen-Almanya'da ki ilk yabancı kadın kabare gurubunu kurdu. Bu grupta, yönetmen, oyuncu ve söz yazarı olarak çalıştı. 1992-2007 yıllarında kadar tüm Almanya'ya ve Almanca konuşulan ülkelere turneler yaptı. 2009 sezonunda SAKM/İstanbul da "Bacemdeki Ayi" adlı oyunda baş rol oynadı. Halen İstanbul ve Berlin set ve sahnelerinde mekik dokuyor.!

Köse, Beyaz perdede ilk kez Hark Bohm'un bilinen filmi Yasemin de göründü. 2003 yılında Buket Alakuş'un ödüllü film Anam ile uluslararası üne sahip öncü bir rol oynadı. Daha sonra Savannah, Kebab Connection ve Başka bir lig sinema filmlerinde rol aldı. Almanya'da "Aile Avukat", "Yeni Başlayanlar İçin Türkçe", "Bölge 40", "Soko Köln". Serilerinde bazen Arap, bazen iranlı, bazen İtalyan kadın olarak rol aldı.

2007 yılında Yaşamın Kıyısında Fatih Akın'ın filminde rol aldı ve film 60 Cannes Film Festivali " 44 Antalya Uluslararası Film Festivali "(Türkiye) yarışmalarında çeşitli ödüller kazandı. Ayrıca film 2007 yılında Alman Filmi olarak Oscar‘a aday oldu. Nursel Köse “Yaşamın Kıyısında” filmindeki " Yeter karakteri için 44.Antalya Film Festivali, Ankara Uluslararası Film Festivali ve "1. Yesilçam Film Ödülleri" Yardımcı Dalda En İyi Kadın Oyuncu Ödüllerini aldı. Feo Aladağ yapımı “Ayrılık” “Die Fremde” sinema " Ziegler Film üretimi dizi "Boğazda Cinayet Masası”, Tatort da Mehmet Kurtuluş ve Erol Sander ile oynadı. Nursel Köse, Semir Aslanyürek in ("Yedi Avlu") ve “72.Koğuş” Murat Saraçoğlunun sinema filmlerinde rol aldı.

2012 yönetmen Züli Aladag, in "300 Worte Deutsch" adli sinem filminde, 2013 yönetmen Kutlug Ataman "KUZU" adli sinema filminde ve und yönetmen Erhan Güleryüz ile " KAFKAS" sinema filmlerinde oynadi.

Nursel Köse 2013 yilinda " ENKAZ" adli kisa filmi yazdi ve yönetti. Bu yil "Die Ameisenfrau" adli kendi radyo tiyatrosundan uyarladigi ilk uzun metraj film "Karinca Kadin" icin ilk senaryosunu yaziyor. bu senaryonun Teaser cekti. Nursel Köse’nin radyo tiyatroları 1997-2009 yılları arasında Westdeutscher Rundfunk WDR tarafından üretildi.