Avlu 22.yeni bölüm fragmanı Avlu son 21.bölüm izle Star TV’de

Avlu 22.yeni bölüm fragmanı geldi mi? Avlu son 21.bölüm izle Star TV’de! Sevilen dizi Avlu son bölüme damga vurdu. Avlu yeni bölümde neler olacak? Dizi severleri ekran başına kilitleyen Avlu izleyicisini şoke ediyor. Avlu yeni bölümde Deniz’in beklenmeyen hamlesi cezaevi içinde ve dışında fırtınalar kopmasına neden olmuştur. Zerrin, öfkeden deliye dönmüş, Kudret korkudan ne yapacağını şaşırmıştır. Tüm cezaevi nefesini tutmuş bir ses, bir haber beklemektedir. Deniz, sürpriz bir ismin de yardımıyla hedefine adım adım yaklaşmaktadır. Fakat hesaba katmadığı haince kurulmuş bir tuzak onu beklemektedir. Avlu son bölümde ise Ayça Deniz’e ne yapma çalıştığını oraya gitmemesi gerektiğini söylese de Deniz ise, bundan sonra nerede kaldığının önemi olmadığını söyleyerek eşyalarını alır ve Kudret’in koğuşuna gider. Bu arada Deniz, Heves’in yanına gider. Naciye’nin ona saldırdığında kullandığı silahın onda olup olmadığını sorar. Heves durumu öğrenmeye çalışır ama Deniz birşey söylemez.

AVLU 21.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Deniz’in beklenmeyen hamlesi cezaevi içinde ve dışında fırtınalar kopmasına neden olmuştur. Zerrin, öfkeden deliye dönmüş, Kudret korkudan ne yapacağını şaşırmıştır. Tüm cezaevi nefesini tutmuş bir ses, bir haber beklemektedir. Deniz, sürpriz bir ismin de yardımıyla hedefine adım adım yaklaşmaktadır. Fakat hesaba katmadığı haince kurulmuş bir tuzak onu beklemektedir.

AVLU SON BÖLÜM ÖZETİ: 20. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zerrin, Savcı ve Bakanlık Müsteşarının da gelmesiyle tavukların içerisinde uyuşturucu bulacakları ümidiyle aramayı başlatır. Ancak hiç beklemediği şekilde tavukların içinden uyuşturucu yerine bambaşka şeyler bulur. Savcı ve müfettiş yaşanan bu rezalet karşısında Zerrin’e hesap sorarlar.

Zerrin yaşanan bu fiyasko karşısında ne yapacağını şaşırır. Müfettiş ve Savcının sözleri çok ağırdır. İkisi odasından çıktıktan sonra tam anlamıyla delirir. Zerrin bunun intikamını kendince almanın hesaplarını yapar. Özlem’e Deniz’i Kudret’in olduğu koğuşa aldırması talimatını verir. Gardiyan Murat Zerrin’in kararını açıklayınca Ayça ve arkadaşları çılgına dönerler ama Deniz kabul eder.

DENİZ KUDRET’İN KOĞUŞUNA ALINIYOR

Ayça Deniz’e ne yapma çalıştığını oraya gitmemesi gerektiğini söylese de Deniz ise, bundan sonra nerede kaldığının önemi olmadığını söyleyerek eşyalarını alır ve Kudret’in koğuşuna gider. Bu arada Deniz, Heves’in yanına gider. Naciye’nin ona saldırdığında kullandığı silahın onda olup olmadığını sorar. Heves durumu öğrenmeye çalışır ama Deniz birşey söylemez.

NACİYE AVLUYA GERİ DÖNÜYOR

Naciye iyileştikten sonra hapishaneye geri döner. Alp Kudret’i arayarak Naciye’ye birşey yapmamasını ister. Naciye, Deniz’in yanına gelir ve tekrar özür diler. Deniz’e olanları yeniden anlatır. Deniz ona bundan sonra ne yapacağını sorar. Naciye, Deniz’e göz kulak olacağını söyler. Deniz onun korumasına ihtiyacı olmadığını ama başka birşey yapmasını ister.

DENİZ’E GÖZDAĞI

Zerrin’in korkunç planlarından birini daha devreye sokuyor. Öykü ve annesi Yonca’yı da Kudret’in bulunduğu koğuşa aldırır. Kudret’in elemanları Deniz’i odasından zorla çıkarıp onun yanına götürür. Kudret Deniz’in gözündeki intikam ateşinin farkındadır. Deniz’e ona yapacakları hakkında gözdağı verir. Onu öldüreceğini söyler ama yapamayacağını çünkü Zerrin’in kan akmayacak talimatı yüzünden elinin kolunun bağlandığını anlatır. Deniz ise onu öldürecekse daha önce ona yaptığı gibi teke tek yapmasını söyler.

AYÇA’NIN ANNESİ ORTAYA ÇIKIYOR

Alp, hapishaneye annesi Kudret’i ziyarete geliyor. Annesinden Sevda’nın elinde olduğunu söylediği çipi ne yapıp edip almasını istiyor. Azra yıllardır ona ulaşmaya çalışan ama her seferinde reddetiği annesi ile karşı karşıya geliyor. Annesinin pişmanlık sözlerine aldırmıyor. Annesine bir daha gelmemesini söylüyor.

AVLU’NUN KONUSU

Yılların sağır kaldığı adaletini kendisi sağlamaya çalışmış bir kadının ceza evine girişini konu alıyor. “Avlu” özgürlüğünden vazgeçmek zorunda kalan bu kadınların 3.sayfa haberlere yansımayan, mutsuzluğun acı ile yarıştığı Karakuyu'da kendi düzen ve kendi hukuklarına karşı verdikleri yaşam mücadelesini konu alıyor.

AVLU OYUNCU KADROSU

DENİZ DEMİR – Demet Evgar

Dikkat çeken, hoş, akıllı bir kadın. Üniversiteyken, genç bir müzisyen olan Hakan’la tanışıyor. İlk görüşte âşık oluyorlar. Kısa bir süre sonra evleniyorlar ve kızları Ecem doğuyor. Koca şiddeti işte ondan sonra başlıyor.

AZRA KAYA – Ceren Moray

Alkolik bir anne ve annesinin bu problemi yüzünden onları terk eden bir babanın kızı. Kocasının gidişinden kızını sorumlu tutmuş bir annenin kızı. Azra’nın beynine asla silinmeyecek iki cümle armağan etmiş: “Sen doğmasaydın, baban beni hep severdi... Senin yüzünden gitti...” Şimdi cezaevinde sözü geçen iki ağadan biri.

KUDRET ÖZTÜRK – Nursel Köse

Çok zeki bir kadın. Her adımını ince eleyip sık dokuyarak atıyor. Stratejik. Az konuşuyor. Lafları insanı yerine mıhlayacak güçte. Erken yaşta babasız kalmış. Kötü yola düşmenin sınırından dönmüş ve adım adım kendine bir imparatorluk kurmuş. Cezaevinin korkulan ve nam salmış diğer ağası.

MURAT ÜNAL – Kenan Ece

Ahlaklı, dürüst, güvenilir, uyumlu, saygılı biri. Annesi ve babası Almanya’da çalışırken, İstanbul’da akraba yanında büyümek zorunda kalmış. Bu terk edilme duygusu Murat’ı gençlik yıllarında alkole itmiş. Murat tam dibe vuracakken hayatına hiç beklemediği bir anda Nihal girmiş. Kaybettiği özgüvenini Nihal’le olan ilişkisiyle onarmış. Murat için Nihal hep özlemini çektiği ailesi olmuş.

MELİS ERSOY – Deniz Barut

Cezaevinin psikoloğu. Şimdiye dek yaptığı her şeyde çok başarılı olmuş biri. Nedeni annesi... Annesi için Melis bir çocuktan çok bir proje olmuş. Gideceği okuldan edineceği arkadaşlara kadar tüm kararları annesi almış. O da bu seçimlere itiraz etmeden uymuş. Başarısız olmak en büyük kâbusu. Melis, cezaevinin isminin tersine cezalandırmaktan çok insanları topluma kazandıran bir kurum olması gerektiğine inanıyor.

ALP ÖZTÜRK - Denizcan Aktaş

Kudret’in oğlu. Paranın ve iktidarın içine doğmuş. Yaşıtlarıyla kolay iletişim kuramayan, soğuk, mesafeli biri. Hayatındaki dönüm noktası 15 yasındayken, annesinin gözünün önünde işlediği cinayet olmuş. Annesi bu cinayeti haklı çıkarmak için Alp’in beynini yıkamış. Bu da onu annesinin sözünden çıkamayan biri haline getirmiş.

ÖZLEM BALABAN – Onuryay Evrentan

Özlem kolay ve doğru karar veremeyen, tutuk, özgüveni olmayan biri. Bu nedenle yıllardır müdür yardımcısı. Bir türlü müdür olamamış. Annesiyle birlikte yaşıyor. Annesi tam bir kontrol delisi. Nefes bile aldırmıyor Özlem’e. Bu yüzden hiçbir zaman düzgün bir sosyal hayatı ya da erkek arkadaşı olmamış.

JALE ŞAHİN – Şeyla Halis

Jale, tutuklu ve hükümlülerin temsilcisi. Genel olarak herkese şefkat gösteren, eğitimli, yumuşak biri. Azra’nın çetesine bağlı. Cezaevine girmeden önce bir bankada müdürmüş. Alkol ve kumar bağımlılığı yüzünden zimmetine para geçirmiş. Suçüstü yakalanmış.

HASRET ŞENGÜL – Ayça Damgacı

Kendinden beklenmeyecek kadar güçlü olan Hasret’in her zaman biraz aklı kıt olmuş. İlkokulu üçüncü sınıfta bırakmış, annesiyle mendil, su satmaya başlamış. Hapis hayatı kıskançlıkla başlamış. Platonik aşkıyla evlenen bir arkadaşını öldüresiye dövmüş. Başta çok yatarı yokmuş ama içerde hiç uslu durmamış. Normal hayatında görmediği saygı ve sevgiyi içerde tattığı için çıkmak için pek de can atmıyor.