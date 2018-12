Avlu 24.yeni bölüm fragmanı Avlu son 23.bölüm izle Star TV’de! Ekranların reyting fenomeni Avlu son bölümde neler oldu? Avlu yeni bölüm fragmanları araştırılıyor. Star TV’nin en çok izlenen dizisi Avlu her yeni bölümüyle olay yaratıyor. Avlu 23.bölümde Deniz’in uzun zamandır sabırla beklediği gün gelmiş, kızının intikamını ne pahasına olursa olsun almıştır. Fakat şimdi herkes peşindedir ve zaman hızla aleyhine işlemektedir. Deniz’in önünde yapması gereken bir seçim ve halledilecek son bir şey daha vardır. Üstelik bu kez kendi için değil... Bu sırada içeride Kudret ve Azra birbirlerini mahvetmek için her an fırsat kollamaktadır. Avlu son bölümde Deniz Alp’in sevgilisi Özge’yi takip eder. Bir kafede oturan Özge’nin yanına gider. Özge Deniz’i karşısında gören Özge çok şaşırır. Deniz ondan yardım ister. Özge karşı çıkar. Deniz tam gitmek üzereyken onun elinden tutarak eğer yardım etmezse sonunun kızı gibi olacağını anlatır. Özge araba ile Alp ile birlikte yaşadıkları yere gelir. Arabada Deniz de vardır. Ona ne yapması gerektiğini söyleyerek içeri girer. İşte tüm son haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

AVLU 23.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Deniz’in elindeki büyük koz ne?

Deniz’in uzun zamandır sabırla beklediği gün gelmiş, kızının intikamını ne pahasına olursa olsun almıştır. Fakat şimdi herkes peşindedir ve zaman hızla aleyhine işlemektedir. Deniz’in önünde yapması gereken bir seçim ve halledilecek son bir şey daha vardır. Üstelik bu kez kendi için değil... Bu sırada içeride Kudret ve Azra birbirlerini mahvetmek için her an fırsat kollamaktadır. Zerrin, onları durdurmak ve üstü kapatılamaz bir olay yaşanmasını engellemek zorundadır. Ancak Deniz’in elindeki koz onu her şeyden önce kendini kurtarmaya mecbur bırakacaktır...

AVLU SON BÖLÜM ÖZETİ: 22. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azra Selim’in öldürülmesinin ardından perişan haldedir. Hasret’e, “bir umudum vardı o da yok oldu” diyerek acısını anlatır. Bu sırada Deniz Alp’in evine girmek için yol aramaktadır. Azra’nın acısını paylaşmak için birşeyler yapmak isteyen arkadaşları Kudret’in koğuşunu basmak için harekete geçer. Kapıları yumruklarlar. Eylemin boyutu artarken Zerrin yanlarına gelir. Onlardan ne istediğini sorar. Hasret adalet istediklerini söyler.

ZERRİN AZRA’YI TEHDİT EDİYOR

Zerrin, Kudret’e zarar vermelerini önlemek için Azra’yı hücreye atmakla tehdit eder. Zerrin, Azra’nın yanına gelir ve başsağlığı diler. Ona adaletin er geç sağlanacağını söyler. Ardından da adaletin gerçekleştirmek adına herhangi bir şey yaparsa ona bedelini ödeteceğini söyleyerek çıkar.

DENİZ ÖZGE’DEN YARDIM İSTİYOR

Deniz Alp’in sevgilisi Özge’yi takip eder. Bir kafede oturan Özge’nin yanına gider. Özge Deniz’i karşısında gören Özge çok şaşırır. Deniz ondan yardım ister. Özge karşı çıkar. Deniz tam gitmek üzereyken onun elinden tutarak eğer yardım etmezse sonunun kızı gibi olacağını anlatır.

Özge araba ile Alp ile birlikte yaşadıkları yere gelir. Arabada Deniz de vardır. Ona ne yapması gerektiğini söyleyerek içeri girer. Deniz’i arka kapıdan içeri alır. Alp ile ilgil, tüm bilgileri verir. Deniz’i saklamak için başka bir odaya götürürken kızı Ecem’in oyuncağını görür. Deniz’e Alp’in bu oyuncağa ne kadar takıntılı olduğunu anlatır. Bu sırada Alp çıka gelir. Özge’nin oyuncağına dokunduğunu sanır. Özge panikle birşeyler anlatmaya çalışır. Alp öfkelenmiştir. Üzerine yürür.

Özge evden çekip gider. Akşam tahsilattan döndükten sonra evde Alp duş almak için banyoya girer. Adamı başka bir iş için çıkacağını söyler. Alp tamam der. Duştan sonra aşağı inen Alp’i hayatının kabusu beklemektedir. Arkasında Deniz belirir. Alp’e, “Sana demiştim. Seni kendi ellerimle öldüreceğim demiştim” der. Alp korkuya kapılır. Deniz’e sen adam öldüremezsin diyerek onun dikkatini dağıtmaya çalışır. Deniz’in dalgınlığından yararlanarak onun elindeki silahı alır.

Deniz’e diz çöktürür. Ona Ecem ile ilgili bazı şeyler anlatır ama Deniz öfkeyle kızının adını ağzına almamasını söyler. Deniz’in kafasına silahı dayar tam tetiği çekmek üzereyken ağzı ile patlama sesi çıkarır. Deniz’e kızını nasıl öldürdüğünü tüm ayrıntılarıyla anlatır. Alp Deniz’i öldürmek için bir kez daha tetiği çeker ama silah patlamaz. İşte tam o anda Alp yere yığılır. Acılar içerisindeki Alp ona ne yaptığını sorar. Deniz de onu nasıl öldürdüğünü anlatır. Alp ölmek üzereyken ondan af diler yalvarır. Deniz “Şimdi yalvarma sırası sende, günah sırası bende” der. Alp yalvarmaya devam eder. Deniz artık onu dinlemez silahı ona doğrultur. Alp’in yalvarışları karşısında yine kararsız kalır. Arkasını döndüğ sırada Alp arkadan ona hamle yapar ve Denzi de tetiği çeker Alp’i vurur. Alp ölmüştür.

AVLU’NUN KONUSU

Yılların sağır kaldığı adaletini kendisi sağlamaya çalışmış bir kadının ceza evine girişini konu alıyor. “Avlu” özgürlüğünden vazgeçmek zorunda kalan bu kadınların 3.sayfa haberlere yansımayan, mutsuzluğun acı ile yarıştığı Karakuyu'da kendi düzen ve kendi hukuklarına karşı verdikleri yaşam mücadelesini konu alıyor.

AVLU OYUNCU KADROSU

DENİZ DEMİR – Demet Evgar

Dikkat çeken, hoş, akıllı bir kadın. Üniversiteyken, genç bir müzisyen olan Hakan’la tanışıyor. İlk görüşte âşık oluyorlar. Kısa bir süre sonra evleniyorlar ve kızları Ecem doğuyor. Koca şiddeti işte ondan sonra başlıyor.

AZRA KAYA – Ceren Moray

Alkolik bir anne ve annesinin bu problemi yüzünden onları terk eden bir babanın kızı. Kocasının gidişinden kızını sorumlu tutmuş bir annenin kızı. Azra’nın beynine asla silinmeyecek iki cümle armağan etmiş: “Sen doğmasaydın, baban beni hep severdi... Senin yüzünden gitti...” Şimdi cezaevinde sözü geçen iki ağadan biri.

KUDRET ÖZTÜRK – Nursel Köse

Çok zeki bir kadın. Her adımını ince eleyip sık dokuyarak atıyor. Stratejik. Az konuşuyor. Lafları insanı yerine mıhlayacak güçte. Erken yaşta babasız kalmış. Kötü yola düşmenin sınırından dönmüş ve adım adım kendine bir imparatorluk kurmuş. Cezaevinin korkulan ve nam salmış diğer ağası.

MURAT ÜNAL – Kenan Ece

Ahlaklı, dürüst, güvenilir, uyumlu, saygılı biri. Annesi ve babası Almanya’da çalışırken, İstanbul’da akraba yanında büyümek zorunda kalmış. Bu terk edilme duygusu Murat’ı gençlik yıllarında alkole itmiş. Murat tam dibe vuracakken hayatına hiç beklemediği bir anda Nihal girmiş. Kaybettiği özgüvenini Nihal’le olan ilişkisiyle onarmış. Murat için Nihal hep özlemini çektiği ailesi olmuş.

MELİS ERSOY – Deniz Barut

Cezaevinin psikoloğu. Şimdiye dek yaptığı her şeyde çok başarılı olmuş biri. Nedeni annesi... Annesi için Melis bir çocuktan çok bir proje olmuş. Gideceği okuldan edineceği arkadaşlara kadar tüm kararları annesi almış. O da bu seçimlere itiraz etmeden uymuş. Başarısız olmak en büyük kâbusu. Melis, cezaevinin isminin tersine cezalandırmaktan çok insanları topluma kazandıran bir kurum olması gerektiğine inanıyor.

ALP ÖZTÜRK - Denizcan Aktaş

Kudret’in oğlu. Paranın ve iktidarın içine doğmuş. Yaşıtlarıyla kolay iletişim kuramayan, soğuk, mesafeli biri. Hayatındaki dönüm noktası 15 yasındayken, annesinin gözünün önünde işlediği cinayet olmuş. Annesi bu cinayeti haklı çıkarmak için Alp’in beynini yıkamış. Bu da onu annesinin sözünden çıkamayan biri haline getirmiş.

ÖZLEM BALABAN – Onuryay Evrentan

Özlem kolay ve doğru karar veremeyen, tutuk, özgüveni olmayan biri. Bu nedenle yıllardır müdür yardımcısı. Bir türlü müdür olamamış. Annesiyle birlikte yaşıyor. Annesi tam bir kontrol delisi. Nefes bile aldırmıyor Özlem’e. Bu yüzden hiçbir zaman düzgün bir sosyal hayatı ya da erkek arkadaşı olmamış.

JALE ŞAHİN – Şeyla Halis

Jale, tutuklu ve hükümlülerin temsilcisi. Genel olarak herkese şefkat gösteren, eğitimli, yumuşak biri. Azra’nın çetesine bağlı. Cezaevine girmeden önce bir bankada müdürmüş. Alkol ve kumar bağımlılığı yüzünden zimmetine para geçirmiş. Suçüstü yakalanmış.

HASRET ŞENGÜL – Ayça Damgacı

Kendinden beklenmeyecek kadar güçlü olan Hasret’in her zaman biraz aklı kıt olmuş. İlkokulu üçüncü sınıfta bırakmış, annesiyle mendil, su satmaya başlamış. Hapis hayatı kıskançlıkla başlamış. Platonik aşkıyla evlenen bir arkadaşını öldüresiye dövmüş. Başta çok yatarı yokmuş ama içerde hiç uslu durmamış. Normal hayatında görmediği saygı ve sevgiyi içerde tattığı için çıkmak için pek de can atmıyor.