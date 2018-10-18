Avlu dizisi 17.yeni bölüm fragmanı yayında mı Avlu son bölüm Star Tv izleme linki

Avlu dizisi 17.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Avlu son 16.bölüm Star Tv izleme linki ile dizinin tekrarı nasıl izlenir? Avlu dizi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? soruların yanıtları dizi izleyicileri tarafından araştırılıyor. Avlu dizisi yep yeni bölümleriyle ekrana kaldığı yerden devam ediyor. Reyting sıralamalarında birinciliği elde etmeye çalışan ve sezonun iddalı dizileri arasında yer alan Avlu'da yılların sağır kaldığı adaletini kendisi sağlamaya çalışmış bir kadının ceza evine girişini konu alıyor. Özgürlüğünden vazgeçmek zorunda kalan bu kadınların 3.sayfa haberlere yansımayan, mutsuzluğun acı ile yarıştığı Karakuyu'da kendi düzen ve kendi hukuklarına karşı verdikleri yaşam mücadelesini konu alıyor. 18 Ekim Perşembe akşamı ekrana gelen Avlu dizisi 16.son bölümde; Deniz’in gerginliği sürmektedir çünkü şimdi de mahkemeye çıkmaya hazırlanmaktadır. Bu sefer Kudret’e yaptığı saldırıdan dolayı hâkim karşısında olan Deniz’in davası nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu. Avlu dizisi 17.yeni bölüm fragmanı görüntüleri ve Avlu son 16.bölüm Star Tv izleme linki star.com.tr'de.

AVLU 17.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Avlu dizisi 17.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman görüntüleri yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır.

AVLU16.BÖLÜMDE İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR?

Deniz’in Davası Nasıl Sonuçlanacak?



Avlu dizisi 16.bölümde bu hafta Deniz’in gerginliği sürmektedir çünkü şimdi de mahkemeye çıkmaya hazırlanmaktadır. Bu sefer Kudret’e yaptığı saldırıdan dolayı hâkim karşısında olan Deniz’in davası nasıl sonuçlanacaktır? Deniz, Alp ile ilgili planlarını işletmeye başlarken, Zerrin de Kudret de boş durmayacaktır…

AVLU 15.SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kudret İntikam Planları Yapıyor!



Avlu dizisi son bölümde Yeni gelen üç mahkum tüm dengeleri sarsacaktır. Diğer yandan Oktay ve Murat gerginliğindeki Zerrin’in rolü; git gide büyümektedir. Herkesin ilgisi bu üç mahkum üzerindeyken, Kudret de intikam planları içindedir. Şimdi Deniz’in aklında kocaman bir soru işareti vardır: Alp’in Deniz’i öldürmesi için gönderdiği kiralık katil, yeni gelen mahkumlardan hangisidir?

AVLU DİZİ KONUSU NEDİR?

Deniz Demir (Demet Evgar) dikkat çeken, akıllı bir kadın. Üniversiteyken, genç bir müzisyen olan Hakan ile (Teoman Kumbaracıbaşı) tanışıyor. İlk görüşte âşık olan ikili, kısa bir süre sonra evleniyorlar ve kızları Ecem doğuyor. Aile içi şiddet ise ondan sonra başlıyor…

avlu1



Uzun süredir ekranlardan uzak olan Şebnem Dönmez, Avlu'yla sevenleri ile buluşuyor. Dönmez, Hapishane müdürü Nihal karakterine hayat verecek.

AVLU 16. BÖLÜM FRAGMANI





Avlu, koca bir ömrü dört duvar arasına sıkıştırmış kadınların; bu kadınların mutluluk, hüzün, umut, arkadaşlık ve düşmanlıklarının hikayesi…



Hikaye, uzun süredir şiddet gördüğü eşini vurduğu iddiasıyla tutuklanan Deniz'le ( Demet Evgar) başlar.

avlu2



Deniz'le beraber cezaevini öğrenir, Deniz'le beraber içerideki ağaları, onları temizlemek isteyen yönetimi, bin bir çeşit mahkûmu, gardiyanı hatta cezaevinde doğmuş, parmaklıkların dışını hiç görmemiş çocukları tanırız…



Şimdiden zirve yarışında üst sıralarda yer alması beklenen projede Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse'nin yaratacağı karakterler merakla bekleniyor.



Güçlü prodüksiyonu, yaşama dokunan hikayesi ve usta oyuncu kadrosu ile “Avlu” 29 Mart Perşembe Star'da başlıyor.



Deniz uzun zamandır eşinden şiddet görmektedir. Bir gece evinden gelen bağırışmalar, bir el silah sesiyle bıçak gibi kesilir. Deniz, kavga sırasında eşi Hakan'ı vurduğu iddiasıyla tutuklanır.



Tutuklu olarak kalacağı cezaevine gelen Deniz'in tek isteği kızını arayıp durumunu öğrenmektir. Fakat içeride, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur kendini: Azra ve Kudret.



İki kadın da Deniz'i kendi tarafına çekerek cezaevi içindeki güçlerini artırmak için mücadeleye girişir. Deniz'in ise tek isteği hiçbir belaya ve suça bulaşmadan en kısa zamanda kızına kavuşmaktır.

AVLU DİZİ KARAKTER OYUNCULARI KİMDİR?

DENİZ DEMİR – Demet Evgar



Dikkat çeken, hoş, akıllı bir kadın. Üniversiteyken, genç bir müzisyen olan Hakan’la tanışıyor. İlk görüşte âşık oluyorlar. Kısa bir süre sonra evleniyorlar ve kızları Ecem doğuyor. Koca şiddeti işte ondan sonra başlıyor.





AZRA KAYA – Ceren Moray



Alkolik bir anne ve annesinin bu problemi yüzünden onları terk eden bir babanın kızı. Kocasının gidişinden kızını sorumlu tutmuş bir annenin kızı. Azra’nın beynine asla silinmeyecek iki cümle armağan etmiş: “Sen doğmasaydın, baban beni hep severdi... Senin yüzünden gitti...” Şimdi cezaevinde sözü geçen iki ağadan biri.





KUDRET ÖZTÜRK – Nursel Köse



Çok zeki bir kadın. Her adımını ince eleyip sık dokuyarak atıyor. Stratejik. Az konuşuyor. Lafları insanı yerine mıhlayacak güçte. Erken yaşta babasız kalmış. Kötü yola düşmenin sınırından dönmüş ve adım adım kendine bir imparatorluk kurmuş. Cezaevinin korkulan ve nam salmış diğer ağası.



MURAT ÜNAL – Kenan Ece



Ahlaklı, dürüst, güvenilir, uyumlu, saygılı biri. Annesi ve babası Almanya’da çalışırken, İstanbul’da akraba yanında büyümek zorunda kalmış. Bu terk edilme duygusu Murat’ı gençlik yıllarında alkole itmiş. Murat tam dibe vuracakken hayatına hiç beklemediği bir anda Nihal girmiş. Kaybettiği özgüvenini Nihal’le olan ilişkisiyle onarmış. Murat için Nihal hep özlemini çektiği ailesi olmuş.



MELİS ERSOY – Deniz Barut



Cezaevinin psikoloğu. Şimdiye dek yaptığı her şeyde çok başarılı olmuş biri. Nedeni annesi... Annesi için Melis bir çocuktan çok bir proje olmuş. Gideceği okuldan edineceği arkadaşlara kadar tüm kararları annesi almış. O da bu seçimlere itiraz etmeden uymuş. Başarısız olmak en büyük kâbusu. Melis, cezaevinin isminin tersine cezalandırmaktan çok insanları topluma kazandıran bir kurum olması gerektiğine inanıyor.



ALP ÖZTÜRK - Denizcan Aktaş



Kudret’in oğlu. Paranın ve iktidarın içine doğmuş. Yaşıtlarıyla kolay iletişim kuramayan, soğuk, mesafeli biri. Hayatındaki dönüm noktası 15 yasındayken, annesinin gözünün önünde işlediği cinayet olmuş. Annesi bu cinayeti haklı çıkarmak için Alp’in beynini yıkamış. Bu da onu annesinin sözünden çıkamayan biri haline getirmiş.





ÖZLEM BALABAN – Onuryay Evrentan



Özlem kolay ve doğru karar veremeyen, tutuk, özgüveni olmayan biri. Bu nedenle yıllardır müdür yardımcısı. Bir türlü müdür olamamış. Annesiyle birlikte yaşıyor. Annesi tam bir kontrol delisi. Nefes bile aldırmıyor Özlem’e. Bu yüzden hiçbir zaman düzgün bir sosyal hayatı ya da erkek arkadaşı olmamış.





ECEM DEMİR – Eslem Akar



18 yaşında. Lise son sınıf öğrencisi. Sürekli tanık olduğu aile içi şiddetin bir diğer kurbanı. Bu onu içine kapanık biri yapmış. Kendini derslerine vermiş.





JALE ŞAHİN – Şeyla Halis



Jale, tutuklu ve hükümlülerin temsilcisi. Genel olarak herkese şefkat gösteren, eğitimli, yumuşak biri. Azra’nın çetesine bağlı. Cezaevine girmeden önce bir bankada müdürmüş. Alkol ve kumar bağımlılığı yüzünden zimmetine para geçirmiş. Suçüstü yakalanmış.





HASRET ŞENGÜL – Ayça Damgacı



Kendinden beklenmeyecek kadar güçlü olan Hasret’in her zaman biraz aklı kıt olmuş. İlkokulu üçüncü sınıfta bırakmış, annesiyle mendil, su satmaya başlamış. Hapis hayatı kıskançlıkla başlamış. Platonik aşkıyla evlenen bir arkadaşını öldüresiye dövmüş. Başta çok yatarı yokmuş ama içerde hiç uslu durmamış. Normal hayatında görmediği saygı ve sevgiyi içerde tattığı için çıkmak için pek de can atmıyor.