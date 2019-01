Avlu dizisi 29.yeni bölüm fragmanı yayında mı (Avlu son 28.bölüm Star Tv izleme linki)

Avlu dizisi 29.yeni bölüm fragmanı için heyecan dorukta. Bugün ekrana gelen Avlu dizisi 28.son bölüm izleyicisiyi ekrana kilitledi. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken ekranların sevilen dizisi Avlu dizisi yeni bölümü ile Star Tv ekranlarında yayınlanıyor. Ekrana gelen 28.son bölümünde Azra, uzun zamandır heyecanla sonucunu beklediği mahkemeden yüzünde bir gülümseme ile döner. Artık özgürlüğünün kapıları aralanmıştır. Avlu dizisi 29.yeni bölüm fragmanı ise son bölümün hemen ardından bu haberimiz üzerinden izleyebilirsiniz.

AVLU 29.BÖLÜM FRAGMANI

Avlu dizisi 29.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman görüntüleri öncesi ekrana gelen Avlu dizisi 28.son bölüm izleme linkine haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Yeni bölüm fragmanı ise Star Tv'de ekrana gelmesiyle birlikte bu haberimiz üzerinden sizlerle paylaşacağız.

AVLU 28.BÖLÜM FRAGMANI

AVLU 28.BÖLÜM ÖZETİ

Deniz, öğrendiği yeni bir haberle büyük hayal kırıklığına uğrar.



Avlu dizisi 28.bölümünde bu hafta; Azra, uzun zamandır heyecanla sonucunu beklediği mahkemeden yüzünde bir gülümseme ile döner. Artık özgürlüğünün kapıları aralanmıştır. Deniz ise kulağına fısıldanan bir haber ile büyük hayal kırıklığına uğrayacaktır. Nihal müdür cinayetindeki sürpriz gelişmeler Murat’ı büyük sarsıntıya uğratır. Bu esnada tekrar açılan arşivden Zerrin de kendi işine yarayacak yeni bilgiler elde edecektir.

AVLU 27.SON BÖLÜM ÖZETİ

Deniz’in mahkemesi büyük yankı uyandıracak



Deniz’in mahkemesinin sonucu hem cezaevi içinde hem de dışarıda büyük yankı uyandırmıştır. Özge’nin bebek konusundaki çıkmazları bir sürprizle rafa kalkar. Kudret’i torun heyecanı sararken, Naciye kızı için endişelenmektedir. Zerrin, kız kardeşinin gizemli hikayesini çözmeye çalışırken bu sırada Azra özgürlüğe adım adım yaklaşmaktadır.