Avlu dizisi 31.yeni bölüm fragmanı yayında mı? (Avlu 30.son bölüm Star Tv izeme linki)

Avlu 31.yeni bölüm fragmanı için geri sayım başladı. Her Perşembe akşamı ekrana gelen Star Tv’nin sevilen dizisi Avlu 30.son bölümü ile izleyenleri ekrana kilitleyecek. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Avlu dizisi 31.yeni bölüm fragmanı öncesi 30.son bölümünde; . Pelin’in davasında bilinmeyen gerçekler ortaya çıkmaya başlamıştır. Deniz, onu konuşmaya ikna etmeye çalışırken Kudret, Pelin’i susturmak için hangi yola başvuracak?





AVLU 31.BÖLÜM FRAGMANI



Avlu dizisi 31.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Star Tv’de ekrana gelen Avlu dizisi 30.son bölümünde 31.yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu.







AVLU 30. BÖLÜM ÖZETİ



Avlu'da kartlar yeniden dağıtılıyor



Avlu 30. bölümünde; Azra, sonunda Yiğit’in elinden kurtuldum derken kendini başka bir belanın ortasında bulur. Bu esnada Özge’nin bebeği de ortadan kaybolmuştur. Deniz, Kudret’e kaptırdığı kozu geri kazanır. Şimdi avluda kartlar yeniden dağıtılacaktır. Pelin’in davasında bilinmeyen gerçekler ortaya çıkmaya başlamıştır. Deniz, onu konuşmaya ikna etmeye çalışırken Kudret, Pelin’i susturmak için hangi yola başvuracak?







AVLU DİZİSİ 29. SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?



Avlu’daki Köstebek Kim?



Avlu dizisi 29.son bölümünde; Deniz, içlerindeki köstebeğin kim olduğunu hala öğrenememiştir ve bu yüzden sürekli diken üstünde hissetmektedir. Bu esnada yeni gelen bir mahkum da Deniz'i şoke etmiştir. Azra'nın özgürlüğünün üstüne geçmişinden karanlık bir gölge düşer. Üstelik peşindeki tek engel bu da değildir. Zerrin, eline yeni geçen dosyalara baktıktan sonra Azra'ya bir sürpriz hazırlamaya koyulur.

AVLU 30. BÖLÜM FRAGMANI

AVLU 30. BÖLÜM FRAGMANI

AVLU DİZİ KONUSU

Hikaye, uzun süredir şiddet gördüğü eşini vurduğu iddiasıyla tutuklanan Deniz'le ( Demet Evgar) başlar.

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Deniz'le beraber cezaevini öğrenir, Deniz'le beraber içerideki ağaları, onları temizlemek isteyen yönetimi, bin bir çeşit mahkûmu, gardiyanı hatta cezaevinde doğmuş, parmaklıkların dışını hiç görmemiş çocukları tanırız…



Deniz uzun zamandır eşinden şiddet görmektedir. Bir gece evinden gelen bağırışmalar, bir el silah sesiyle bıçak gibi kesilir. Deniz, kavga sırasında eşi Hakan'ı vurduğu iddiasıyla tutuklanır.



Tutuklu olarak kalacağı cezaevine gelen Deniz'in tek isteği kızını arayıp durumunu öğrenmektir. Fakat içeride, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur kendini: Azra ve Kudret.



İki kadın da Deniz'i kendi tarafına çekerek cezaevi içindeki güçlerini artırmak için mücadeleye girişir. Deniz'in ise tek isteği hiçbir belaya ve suça bulaşmadan en kısa zamanda kızına kavuşmaktır.