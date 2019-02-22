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Avlu dizisi 32. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Avlu 31. son bölüm Star TV izleme linki

Türkiye’nin fenomen dizisi Avlu’nun 31. Yeni bölümü için geri sayım başladı. Sevilen dizi bomba gibi yeni bölümüyle izleyicileri yine ekrana kilitleyecek. Son bölümde gerilim sürerken Azra Avlu’ya geri dönüyor. Deniz, Pelin’i her türlü tehlikeyi savuşturmak için elinden geleni yapmaktadır. Kudret bir yandan ortadan kaybolan torununu bir yandan da yanı başındaki köstebeği aramaktadır. Zerrin, Azra’nın elini kolunu sallayarak avludan gitmesine seyirci kalacak mıdır?

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Avlu 32. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? Türk televizyon dünyasının en çok dizilerinden biri olan Avlu’nun son bölümünde gerilim sürüyor.  Dizinin 31. Bölümünde Deniz, Pelin’i tehlikelerden korumak için her türlü fedakarlığı yapacaktır. Azra, Avlu’ya geri dönecek midir? Zerrin, Azra’nın elini kolunu sallayarak avludan gitmesine seyirci kalacak mıdır? Kudret yanı başındaki köstebeği bulabilecek midir? İşte Türkiye’nin fenomen dizisinin 31. Yeni bölümü ve 32. Bölümünde yaşananlar.

AVLU 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Star TV’nin sevilen dizisi Avlu’nun 32. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınladığı anda sitemizde paylaşılacaktır.

AVLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

 

AVLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Deniz uzun zamandır eşinden şiddet görmektedir. Bir gece evinden gelen bağırışımalar, bir el silah sesiyle bıçak gibi kesilir. Deniz, kavga sırasında eşi Hakan’ı vurduğu iddiasıyla tutuklanır.

Tutuklu olarak kalacağı cezaevine gelen Deniz’in tek isteği kızını arayıp durumunu öğrenmektir. Fakat içeride, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur kendini: Azra ve Kudret.

İki kadın da Deniz’i kendi tarafına çekerek cezaevi içindeki güçlerini artırmak için mücadeleye girişir. Deniz’in ise tek isteği hiçbir belaya ve suça bulaşmadan en kısa zamanda kızına kavuşmaktır.

 

AVLU DİZİ KONUSU

Deniz Demir (Demet Evgar) dikkat çeken, akıllı bir kadın. Üniversiteyken, genç bir müzisyen olan Hakan ile (Teoman Kumbaracıbaşı) tanışıyor. İlk görüşte âşık olan ikili, kısa bir süre sonra evleniyorlar ve kızları Ecem doğuyor. Aile içi şiddet ise ondan sonra başlıyor…

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Şebnem Dönmez, Avlu'yla sevenleri ile buluşuyor. Dönmez, Hapishane müdürü Nihal karakterine hayat verecek. Avlu, koca bir ömrü dört duvar arasına sıkıştırmış kadınların; bu kadınların mutluluk, hüzün, umut, arkadaşlık ve düşmanlıklarının hikâyesi…

Hikâye, uzun süredir şiddet gördüğü eşini vurduğu iddiasıyla tutuklanan Deniz'le ( Demet Evgar) başlar.

Deniz'le beraber cezaevini öğrenir, Deniz'le beraber içerideki ağaları, onları temizlemek isteyen yönetimi, bin bir çeşit mahkûmu, gardiyanı hatta cezaevinde doğmuş, parmaklıkların dışını hiç görmemiş çocukları tanırız…

 

Şimdiden zirve yarışında üst sıralarda yer alması beklenen projede Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse'nin yaratacağı karakterler merakla bekleniyor.

Deniz uzun zamandır eşinden şiddet görmektedir. Bir gece evinden gelen bağırışmalar, bir el silah sesiyle bıçak gibi kesilir. Deniz, kavga sırasında eşi Hakan'ı vurduğu iddiasıyla tutuklanır.

Tutuklu olarak kalacağı cezaevine gelen Deniz'in tek isteği kızını arayıp durumunu öğrenmektir. Fakat içeride, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur kendini: Azra ve Kudret.

İki kadın da Deniz'i kendi tarafına çekerek cezaevi içindeki güçlerini artırmak için mücadeleye girişir. Deniz'in ise tek isteği hiçbir belaya ve suça bulaşmadan en kısa zamanda kızına kavuşmaktır.

 

Milli SİHA´dan eksi 17 derecede tam isabet

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