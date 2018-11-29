Avlu dizisi izle 23.yeni bölüm fragmanı yayında mı Avlu son 22.bölüm Star Tv izleme linki

Avlu dizisi 23.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Avlu 22.son bölüm Star Tv izleme linki dizi izleyicileri tarafından araştırılıyor. Yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgiyle izlenen Avlu dizisi 22.son bölümünde bu hafta; Bir tarafta sevdiği adamı, Sinan’ı kaybetmiş Azra... Diğer tarafta oğlunu, Alp’i kaybetmiş Kudret... Bu iki kadının da yüreğine düşen kor avluyu adeta bir ateş hattına dönüşmüştür. İçeride herkes büyük bombanın nerede ve ne zaman patlayacağını merak etmektedir. Cezaevi koridorlarında Deniz beklenirken, bambaşka bir kadın ayak sesleri duyulacaktır. Star TV’de başrollerini Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı ve Ruçhan Çalışkur’un paylaştığı Avlu dizisinin 23.yeni bölüm fragmanı ve 22. son bölüm detayları star.com.tr'de.

AVLU 23.BÖLÜM FRAGMANI

Avlu dizisi 23.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman görüntüleri yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır.

AVLU 22.BÖLÜM ÖZETİ

Deniz Kızının İntikamını Alıyor!

Avlu dizisi 22.bölümünde bu hafta; Bir tarafta sevdiği adamı, Sinan’ı kaybetmiş Azra... Diğer tarafta oğlunu, Alp’i kaybetmiş Kudret... Bu iki kadının da yüreğine düşen kor avluyu adeta bir ateş hattına dönüşmüştür. İçeride herkes büyük bombanın nerede ve ne zaman patlayacağını merak etmektedir. Cezaevi koridorlarında Deniz beklenirken, bambaşka bir kadın ayak sesleri duyulacaktır.

AVLU 22.BÖLÜM FRAGMANI

AVLU 22.BÖLÜM FRAGMANI

AVLU 21.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Deniz Hapishaneden Kaçıyor!



Avlu dizisi son bölümünde; Deniz’in beklenmeyen hamlesi cezaevi içinde ve dışında fırtınalar kopmasına neden olmuştur. Zerrin, öfkeden deliye dönmüş, Kudret korkudan ne yapacağını şaşırmıştır. Tüm cezaevi nefesini tutmuş bir ses, bir haber beklemektedir. Deniz, sürpriz bir ismin de yardımıyla hedefine adım adım yaklaşmaktadır. Fakat hesaba katmadığı haince kurulmuş bir tuzak onu beklemektedir.

AVLU DİZİSİ KONUSU NEDİR?



Avlu, koca bir ömrü dört duvar arasına sıkıştırmış kadınların; bu kadınların mutluluk, hüzün, umut, arkadaşlık ve düşmanlıklarının hikayesi…

Hikayemiz, uzun süredir şiddet gördüğü eşini vurduğu iddiasıyla tutuklanan Deniz’le ( Demet Evgar) başlar.

Deniz’le beraber cezaevini öğrenir, Deniz’le beraber içerideki ağaları, onları temizlemek isteyen yönetimi, bin bir çeşit mahkûmu, gardiyanı hatta cezaevinde doğmuş, parmaklıkların dışını hiç görmemiş çocukları tanırız…



Etkileyici sahneleri ile tanıtım dijital platformlarda da yüksek not aldı. Şimdiden zirve yarışında üst sıralarda yer alması beklenen projede Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse’nin yaratacağı karakterler merakla bekleniyor.



Güçlü prodüksiyonu, yaşama dokunan hikayesi ve usta oyuncu kadrosu ile “Avlu” 29 Mart Perşembe Günü Star’da başlıyor.



Güçlü prodüksiyonu, hayata dokunan hikayesi ve usta oyuncu kadrosu ile “Avlu” çok yakında Star’da başlıyor.



Yapımcı: Limon Film

Yönetmen: Yüksel Aksu

Oyuncular: Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı, Ruçhan Çalışkur, Deniz Barut, Eslem Akar, Şeyla Halis, Ayça Damgacı, Onuryay Evren Tan, Hülya Şen, Ümmü Putgül, Efsane Odağ, Mihrimah Cankur, Çiğdem Benli, Billur Pınar Yılmaz, Hüseyin Turunç