Star TV yayın akışı Avlu neden yok Avlu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

3 Ocak Avlu neden yok yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Star TV yayın akışında bugün Avlu var mı? Dizinin takipçileri 3 Ocak Star TV yayın akışını şimdiden araştırmaya başladılar. Avlu dizisinin yeni bölümünü izlemek için ekranlarının başına geçenler dizi yerine başka bir yapımla karşılaşınca dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Yılbaşı gününden sonra Ocak’ın ilk haftasında genellikle diziler yılbaşı tatiline giriyor. Bu nedenle birçok dizi de yayınlanmıyor. Avlu dizisi de bunlardan bir tanesi. Avlu dizisi son bölümde; Deniz ve Azra arasında yaşananlardan sonra, Yonca Hasret’e hesap soruyor. Hasret, başka çarelerinin olmadığını Eylül için bunu yapmaya mecbur kaldıklarını anlatır. Bu arada Zerrin, Kudret başka bir cezaevine naklettirmek için tanıdığı birine telefon açar. Azra, çaresizce ne yapacaklarını düşünürken Zerrin Özge’yi bıçaklayanın kim olduğunu öğrenmek için Hacer’i konuşturmaya çalışır. Hacer Kudret’in ismini vermez bu işi Özge’ye ve annesine gıcık olduğu için yaptığını söyler. Kudret, bebeğin durumunun öğrenirken Azra ve Deniz’in birbirine girdiğin haberini alınca zevkten dört köşe olur. Kudret Vecdi’yi arayarak Azra’nın içeriye mal soktuğunu söyler ve onlara mal verenleri araştırıp bulmasını ve hesap sormasını ister. Bu arada Murat Deniz’e Melis ile konuşmasını tavsiye eder ama Deniz iyi olduğunu söyler. İşte, Avlu dizisi hakkında bu hafta merak edilenler.

AVLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Alınan karar doğrultusunda bütün dizilerin 3 hafta süresince yayın yapmayacak olmasıyla nedeniyle ekranlarda bulunmayacağı ifade edildi. Tüm bunların dışında dizinin yapımcısı tarafından kesin ve net bir açıklama gerçekleştirilmemekle birlikte Avlu yeni bölümünün 24 Ocak 2019 tarihinde yayınlanması tahmin ediliyor.

AVLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Deniz ve Azra arasında yaşananlardan sonra, Yonca Hasret’e hesap soruyor. Hasret, başka çarelerinin olmadığını Eylül için bunu yapmaya mecbur kaldıklarını anlatır. Bu arada Zerrin, Kudret başka bir cezaevine naklettirmek için tanıdığı birine telefon açar. Azra, çaresizce ne yapacaklarını düşünürken Zerrin Özge’yi bıçaklayanın kim olduğunu öğrenmek için Hacer’i konuşturmaya çalışır. Hacer Kudret’in ismini vermez bu işi Özge’ye ve annesine gıcık olduğu için yaptığını söyler.

Kudret, bebeğin durumunun öğrenirken Azra ve Deniz’in birbirine girdiğin haberini alınca zevkten dört köşe olur. Kudret Vecdi’yi arayarak Azra’nın içeriye mal soktuğunu söyler ve onlara mal verenleri araştırıp bulmasını ve hesap sormasını ister. Bu arada Murat Deniz’e Melis ile konuşmasını tavsiye eder ama Deniz iyi olduğunu söyler.

Azra’nın malı kaptırmasının ardından ona para verenler yolunu keserler. Azra’dan ya malı ya da verdikleri parayı geri isterler. Zerrin malın nasıl içeri girdiğini bulmak için gardiyanları odasında toplar ve onları tehdit eder. Zerrin, Kudret’i odasına çağırır ve yaptıklarının cezasını başka bir cezaevine nakledilerek ödeyeceğini söyler. Kudret deliye döner bunu yapamayacağını söylese de Zerrin onu dinlemez ve odasından zorla çıkarır.

Oktay, Zerrin’e malı bulamadığını söyler. Kudret, avluda Zerrin’in onu başka bir cezaevine naklettiğini anlatır. Ancak, onu gönderemeyeceğini buna gücünün yetmeyeceğini söyler. Naciye içinden “bir mikroptan kurtuluyoruz” deyince, Kudret onun üzerine yürür. Kudret vedalaşmak için bahçeye çıkar. Herkese Özge’ye iyi bakmalarını söyler.

Deniz, Zerrin’in odasına gelerek yılbaşı için bir parti yapmak istediklerini ve bunun için izin ister. Zerrin izin verir. Ardından da Kudret’i başka bir cezaevine naklettireceğini söyler. Deniz’den cezaevinde daha rahat yaşamaları için yardım ister.

AVLU DİZİSİNİN KONUSU NE?

Deniz Demir (Demet Evgar) dikkat çeken, akıllı bir kadın. Üniversiteyken, genç bir müzisyen olan Hakan ile (Teoman Kumbaracıbaşı) tanışıyor. İlk görüşte âşık olan ikili, kısa bir süre sonra evleniyorlar ve kızları Ecem doğuyor. Aile içi şiddet ise ondan sonra başlıyor…

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Şebnem Dönmez, Avlu'yla sevenleri ile buluşuyor. Dönmez, Hapishane müdürü Nihal karakterine hayat verecek. Avlu, koca bir ömrü dört duvar arasına sıkıştırmış kadınların; bu kadınların mutluluk, hüzün, umut, arkadaşlık ve düşmanlıklarının hikayesi…

Hikaye, uzun süredir şiddet gördüğü eşini vurduğu iddiasıyla tutuklanan Deniz'le ( Demet Evgar) başlar.

Deniz'le beraber cezaevini öğrenir, Deniz'le beraber içerideki ağaları, onları temizlemek isteyen yönetimi, bin bir çeşit mahkûmu, gardiyanı hatta cezaevinde doğmuş, parmaklıkların dışını hiç görmemiş çocukları tanırız…

Şimdiden zirve yarışında üst sıralarda yer alması beklenen projede Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse'nin yaratacağı karakterler merakla bekleniyor.

Deniz uzun zamandır eşinden şiddet görmektedir. Bir gece evinden gelen bağırışmalar, bir el silah sesiyle bıçak gibi kesilir. Deniz, kavga sırasında eşi Hakan'ı vurduğu iddiasıyla tutuklanır.

Tutuklu olarak kalacağı cezaevine gelen Deniz'in tek isteği kızını arayıp durumunu öğrenmektir. Fakat içeride, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur kendini: Azra ve Kudret.

İki kadın da Deniz'i kendi tarafına çekerek cezaevi içindeki güçlerini artırmak için mücadeleye girişir. Deniz'in ise tek isteği hiçbir belaya ve suça bulaşmadan en kısa zamanda kızına kavuşmaktır.

AVLU OYUNCULARI

Avlu dizisi Deniz kimdir?

Dikkat çeken, hoş, akıllı bir kadın. Üniversiteyken, genç bir müzisyen olan Hakan’la tanışıyor. İlk görüşte aşık oluyorlar. Kısa bir süre sonra evleniyorlar ve kızları Ecem doğuyor. Koca şiddeti işte ondan sonra başlıyor.

Avlu'nun Deniz'i Demet Evgar kimdir?

Demet Evgar 19 Mayıs 1980’de Manisa'da doğdu. Arnavut kökenlidir. Oyunculuğa 17 yaşındayken, Manisa’daki amatör bir topluluk olan Afsem Tiyatrosu’nda başladı. Sahneye ilk kez Ray Cooney’nin Kaç Baba Kaç oyunuyla çıktı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü bitirdi. Konservatuvar eğitimi sırasında arkadaşlarıyla Tiyatro Kılçık adında bir topluluk kurdu. Bu toplulukta oyuncu ve oyun yazarı olarak çalıştı. Kenter Tiyatrosu'nda ‘Aşk Çemberi' adlı oyunda ve “Tiyatro Kılçık”ta “Takanlar ve Takılanlar” ve “Ayşegül Hindistan'da” adlı oyunlarda rol aldı. 2009 senesinde Kent Oyuncuları tiyatrosunda Mehmet Birkiye yönetmenliğinde sahnelenen Cimri oyununda Elise karakterini canlandırdı. Bu rol ile 2010 yılında düzenlenen 8. Tiyatro Ödülleri ödül töreninde Yılın Kadın Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Avlu Azra kimdir?

Alkolik bir anne ve annesinin bu problemi yüzünden onları terk eden bir babanın kızı. Kocasının gidişinden kızını sorumlu tutmuş kadınŞimdi cezaevinde sözü geçen iki ağadan biri.

Avlu dizisinin Azra'sı Ceren Moray kimdir?

5 Haziran 1985 doğumlu olan oyuncu memur bir ailenin tek kızı olarak Diyarbakır ’da dünyaya geldi. Doğumundan birkaç yıl sonra ailesi ile birlikte İstanbul ’a taşınan ünlü oyuncu, tiyatro eğitimine küçük yaşlarda başladı.

5 Haziran 1985 doğumlu olan oyuncu memur bir ailenin tek kızı olarak Diyarbakır 'da dünyaya geldi. Annesi Kastamonulu olan Ceren Moray, babasının memleketi olan Diyarbakır'da dünyaya geldi. Doğumundan birkaç yıl sonra ailesi ile birlikte İstanbul 'a taşınan ünlü oyuncu, tiyatro eğitimine küçük yaşlarda başladı. Uzun bir süre Pera Güzel Sanatlar 'da eğitim alan oyuncu, 2005 yılında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü 'nü kazandı ve 2009 yılında üniversiteden mezun oldu. Yüksek lisans döneminde babası kalp krizi geçirdi ve ardından ünlü oyuncu, hayatını farklı bir yöne çevirmeye karar verdi. Bu sırada bir dizi için teklif geldi ve ilk televizyon deneyimi, 12 yıl önce yayımlanan ve başrollerini Levent Üzümcü, Müjde Ar gibi isimlerin paylaştığı Serseri Aşıklar isimli dizi oldu. Bu diziden sonra televizyonun yolları kendisine açılmış oldu. Birkaç yıl televizyona ara vererek eğitimlerini sürdüren Moray, 2007-2010 yılları arasında ekrana gelen ve dönemin fenomen gençlik dizisi olan Kavak Yelleri dizisinde Su karakterini canlandırıyordu.

Avlu dizisi Kudret kimdir?

Çok zeki bir kadın. Her adımını ince eleyip sık dokuyarak atıyor. Stratejik. Az konuşuyor. Lafları insanı yerine mıhlayacak güçte. Erken yaşta babasız kalmış. Kötü yola düşmenin sınırından dönmüş ve adım adım kendine bir imparatorluk kurmuş. Cezaevinin korkulan ve nam salmış diğer ağası.