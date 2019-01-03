Star TV yayın akışı Avlu neden yok Avlu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Star TV ekranlarının sevilen dizisi Avlu neden yok yeni bölüm ne zaman? Perşembe akşamları yayınlanan Avlu dizisinin bu hafta yayına girmemesiyle birlikte Avlu neden yok, Star TV yayın akışında neler var sorularına yanıt aranmaya başlandı. Avlu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtı dizi fanları tarafından araştırılıyor. Avlu dizisi son bölümde; Deniz ve Azra arasında yaşananlardan sonra, Yonca Hasret’e hesap soruyor. Hasret, başka çarelerinin olmadığını Eylül için bunu yapmaya mecbur kaldıklarını anlatır. Bu arada Zerrin, Kudret başka bir cezaevine naklettirmek için tanıdığı birine telefon açar. Azra, çaresizce ne yapacaklarını düşünürken Zerrin Özge’yi bıçaklayanın kim olduğunu öğrenmek için Hacer’i konuşturmaya çalışır. Hacer Kudret’in ismini vermez bu işi Özge’ye ve annesine gıcık olduğu için yaptığını söyler. Kudret, bebeğin durumunun öğrenirken Azra ve Deniz’in birbirine girdiğin haberini alınca zevkten dört köşe olur. Kudret Vecdi’yi arayarak Azra’nın içeriye mal soktuğunu söyler ve onlara mal verenleri araştırıp bulmasını ve hesap sormasını ister. Bu arada Murat Deniz’e Melis ile konuşmasını tavsiye eder ama Deniz iyi olduğunu söyler. İşte, Avlu dizisi hakkında bu hafta merak edilenler.
3 Ocak Avlu neden yok yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Star TV yayın akışında bugün Avlu var mı? Dizinin takipçileri 3 Ocak Star TV yayın akışını şimdiden araştırmaya başladılar. Avlu dizisinin yeni bölümünü izlemek için ekranlarının başına geçenler dizi yerine başka bir yapımla karşılaşınca dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Yılbaşı gününden sonra Ocak’ın ilk haftasında genellikle diziler yılbaşı tatiline giriyor. Bu nedenle birçok dizi de yayınlanmıyor. Avlu dizisi de bunlardan bir tanesi. Avlu dizisi son bölümde; Deniz ve Azra arasında yaşananlardan sonra, Yonca Hasret’e hesap soruyor. Hasret, başka çarelerinin olmadığını Eylül için bunu yapmaya mecbur kaldıklarını anlatır. Bu arada Zerrin, Kudret başka bir cezaevine naklettirmek için tanıdığı birine telefon açar. Azra, çaresizce ne yapacaklarını düşünürken Zerrin Özge’yi bıçaklayanın kim olduğunu öğrenmek için Hacer’i konuşturmaya çalışır. Hacer Kudret’in ismini vermez bu işi Özge’ye ve annesine gıcık olduğu için yaptığını söyler. Kudret, bebeğin durumunun öğrenirken Azra ve Deniz’in birbirine girdiğin haberini alınca zevkten dört köşe olur. Kudret Vecdi’yi arayarak Azra’nın içeriye mal soktuğunu söyler ve onlara mal verenleri araştırıp bulmasını ve hesap sormasını ister. Bu arada Murat Deniz’e Melis ile konuşmasını tavsiye eder ama Deniz iyi olduğunu söyler. İşte, Avlu dizisi hakkında bu hafta merak edilenler.
AVLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Alınan karar doğrultusunda bütün dizilerin 3 hafta süresince yayın yapmayacak olmasıyla nedeniyle ekranlarda bulunmayacağı ifade edildi. Tüm bunların dışında dizinin yapımcısı tarafından kesin ve net bir açıklama gerçekleştirilmemekle birlikte Avlu yeni bölümünün 24 Ocak 2019 tarihinde yayınlanması tahmin ediliyor.
AVLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Deniz ve Azra arasında yaşananlardan sonra, Yonca Hasret’e hesap soruyor. Hasret, başka çarelerinin olmadığını Eylül için bunu yapmaya mecbur kaldıklarını anlatır. Bu arada Zerrin, Kudret başka bir cezaevine naklettirmek için tanıdığı birine telefon açar. Azra, çaresizce ne yapacaklarını düşünürken Zerrin Özge’yi bıçaklayanın kim olduğunu öğrenmek için Hacer’i konuşturmaya çalışır. Hacer Kudret’in ismini vermez bu işi Özge’ye ve annesine gıcık olduğu için yaptığını söyler.
Kudret, bebeğin durumunun öğrenirken Azra ve Deniz’in birbirine girdiğin haberini alınca zevkten dört köşe olur. Kudret Vecdi’yi arayarak Azra’nın içeriye mal soktuğunu söyler ve onlara mal verenleri araştırıp bulmasını ve hesap sormasını ister. Bu arada Murat Deniz’e Melis ile konuşmasını tavsiye eder ama Deniz iyi olduğunu söyler.
Azra’nın malı kaptırmasının ardından ona para verenler yolunu keserler. Azra’dan ya malı ya da verdikleri parayı geri isterler. Zerrin malın nasıl içeri girdiğini bulmak için gardiyanları odasında toplar ve onları tehdit eder. Zerrin, Kudret’i odasına çağırır ve yaptıklarının cezasını başka bir cezaevine nakledilerek ödeyeceğini söyler. Kudret deliye döner bunu yapamayacağını söylese de Zerrin onu dinlemez ve odasından zorla çıkarır.
Oktay, Zerrin’e malı bulamadığını söyler. Kudret, avluda Zerrin’in onu başka bir cezaevine naklettiğini anlatır. Ancak, onu gönderemeyeceğini buna gücünün yetmeyeceğini söyler. Naciye içinden “bir mikroptan kurtuluyoruz” deyince, Kudret onun üzerine yürür. Kudret vedalaşmak için bahçeye çıkar. Herkese Özge’ye iyi bakmalarını söyler.
Deniz, Zerrin’in odasına gelerek yılbaşı için bir parti yapmak istediklerini ve bunun için izin ister. Zerrin izin verir. Ardından da Kudret’i başka bir cezaevine naklettireceğini söyler. Deniz’den cezaevinde daha rahat yaşamaları için yardım ister.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.