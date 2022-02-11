11 Şubat 2022 Cuma 20:22 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 20:22

Aziz, 13. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, proje danışmanlığını Zeynep Günay Tan'ın gerçekleştirdiği dönem dizisi Aziz 13. bölümünde Aziz, ezeli düşmanı Pierre'den yardım isteyen Efnan'ı affedebilecek midir? Aziz 13. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Aziz 13. bölüm full izle Youtube!

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Aziz, heyecan dolu yeni bölümüyle bu hafta da izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Aziz 13. Bölümde Aziz, sınırdaki çatışmada ağır yaralanan Mustafa'yı kurtarmak için büyük bir tehlikeye atılır.

AZİZ 13. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Aziz, Cuma akşamı reyting listelerine damga vurmaya devam ediyor.

Önceki bölümde Aziz, Mustafa ve Dayı, sınıra giderek Türk askerlerine silahları teslim etmişti. Kenan bu durumu fırsat bilerek saklandığı çalılıkların arasından askerlerden kaçmaya çalışan Mustafa'yı vurmuştu.

Başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Murat Güven Akpınar ve Fırat Tanış'ın paylaştığı dizisi Aziz'in 13. bölümünde Aziz, sınırdaki çatışmada ağır yaralanan Mustafa'yı kurtarmak için büyük bir tehlikeye atılır.

Pierre silahların kaçırıldığını ve şehre erzak sokulduğunu öğrenir. Galip ise istemeden bu mevzuya dahil olup Aziz'e yardım etmeye mecbur kalır.

Aziz yanında olanları aklamaya çalışırken, tüm Payidarlar kendilerini gizemli bir yolculuğun içinde bulurlar...

Adem cephesinde ise gizem devam eder, Adem Aziz'in elinden atölyesini alacak mıdır?

Peki ya bu sırada Aziz, ezeli düşmanı Pierre'den yardım isteyen Efnan'ı affedebilecek midir?