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Dizi

Aziz 18. bölüm full izle Youtube! Aziz 18. Bölüm izle son bölüm tek parça!

Aziz, 18. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, proje danışmanlığını Zeynep Günay Tan'ın gerçekleştirdiği dönem dizisi Aziz 18. bölümünde Aziz ile Efnan'ın düğününde neler olacak? Aziz 18. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Aziz 18. bölüm full izle Youtube!

18 Mart 2022 Cuma 20:27 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 20:27
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Aziz 18. Bölüm izleyenleriyle buluştu. Başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın paylaştığı Aziz, 18. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Aziz 18. bölümde Aziz'e karşı yenilgiyi kabullenemeyen Pierre ise Aziz ile Efnan'ın bu mutlu gününü bozmak için son hamlesini yapıyor. Pierre düğünde ne yapacak? Aziz 18. bölüm full izleme Youtube ve Show Tv bağlantılarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

AZİZ 18. BÖLÜM İZLE!

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Aziz, heyecan dolu yeni bölümüyle bu hafta da izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı.

AZİZ 18. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Aziz, Cuma akşamı reyting listelerine damga vurmaya devam ediyor.

AZİZ 18. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aziz 18. Bölümde Aziz, Pierre'i bozguna uğratıp Efnan ile nikahlanınca, Efnan ve Aziz için düğün hazırlıkları başlar.

Gün geçtikçe dengesi bozulan Adem, Dilruba'nın hayatını alt üst etmektedir. Bu sırada, Aziz'in Dilruba'nın Adem'le kendisi için evlendiğini öğrenmesi, Dilruba'nın eski defterleri açmasına neden olur.

Pierre ile arasını düzelttiğini zanneden Galip, Aziz'in Pierre'i alt etmesi üzerine iyice çıkmaza girer.

Yenilgiyi kabullenemeyen Pierre'in bir sonraki hamlesi ise büyük bir felakete sebep olacaktır.

Aziz 18. Bölümde Aziz'in Efnan'la düğününü tüm Antakya'ya duyurduğu tanıtımda genç aşıkların mutlu günü için hazırlıklar başlıyor.

Kınası yapılan Efnan'ın güzelliği göz doldururken, sevilen çiftin gelinlik ve damatlıkla görüldüğü anlar büyük beğeni kazanıyor.

Aziz'e karşı yenilgiyi kabullenemeyen Pierre ise Aziz ile Efnan'ın bu mutlu gününü bozmak için son hamlesini yapıyor.

Pierre'in düğünde ne yapacağı merak konusu olurken patlayan silah sesi ve yaşanan korku dolu anlar izleyenleri ekran başına kilitledi.

"Aziz ile Efnan'ın düğününde neler olacak?" sorusunun yanıtı için şimdiden nefesler tutuldu!

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