12 Kasım 2021 Cuma 20:00 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 20:00

Show Tv'nin yeni dizisi Aziz, 2. bölümüyle ekrana geldi. Aziz 2. bölümde "Varsa yüreği yeten çıksın karşıma!" sözü damga vurdu. Bir yanda Aziz'e Antakya'da yürüyecek bir sokak bile bırakmak istemeyenler, bir yanda onu umutla bekleyenler... Saflar ayrılırken Aziz'in kararı çekip gitmek mi olacak yoksa kalıp her şeyi yeniden kurmak mı olacak? Kahramanlığın, aşkın ve ihanetin öyküsü Aziz 2. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Aziz 2. bölüm full izle Youtube!

AZİZ 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kahramanlığın, aşkın ve ihanetin öyküsü... Show TV'nin yeni dizisi Aziz ekranlara fırtına gibi başladı. Seyirciden büyük beğeni toplayan Aziz, senaryosu, oyunculukları ve atmosferiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Aziz'in bir türlü ardını dönüp gidemediği Efnan'ı eve getirmesi tansiyonun yükselmesine sebep olur.

Kınalı Kaya'da Adem'le karşı karşıya gelen Dilruba ise beklenmedik bir hamle yapar. Aziz'in şehre gelişi dengeleri bozmuştur.

Bir yanda Aziz'e Antakya'da yürüyecek bir sokak bile bırakmak istemeyenler, bir yanda onu umutla bekleyenler... Saflar ayrılırken Aziz'in kararı çekip gitmek mi olacak yoksa kalıp her şeyi yeniden kurmak mı olacak?

Aziz ile Dilruba arasında yaşanan tutku ve romantizm dolu anlar şimdiden heyecan ve beklentiyi arttırdı. Peki Dilruba, gözlerinin önünde kuzeni ile nişanlanırken Aziz, doğduğu topraklarda kalmayı mı tekrar gitmeyi mi tercih edecek?

AZİZ DİZİSİNİN KONUSU

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur.

Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır.

Her şeye sil baştan başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği hayat mücadelesi ile küllerinden yeniden doğarken; basit bir köylü kızı olan Efnan'ın (Simay Barlas) beklenmedik bir şekilde hayatına girmesi ile duygusal anlamda da ikilemde kalacak, yaşadığı yoğun duygu karmaşası sonrasında zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulacaktır.