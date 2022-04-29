Aziz 23. Bölümüyle Show Tv'de ekrana geldi. Başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın paylaştığı Aziz, 23. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Aziz'in son bölümünde Posta arabasının soyulduğunu öğrenen Pierre büyük bir öfke yaşarken, "Bir Robin Hood var!" sözleri akıllarda soru işareti oluşturuyor. Aziz Payidar'ın karşısına çıkan bu gizemli adam kim? Dengeleri nasıl değiştirecek? Aziz 23. bölüm full izleme Youtube ve Show Tv bağlantılarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

AZİZ 23. BÖLÜM İZLE!

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Aziz, heyecan dolu yeni bölümüyle bu hafta da izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı.

AZİZ 23. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Aziz'in önceki bölümünde Adem'den boşandığını açıklayan ve ondan aldığı hisseleri veren Dilruba'nın Aziz'e yaptığı teklif şoke etti. Aziz, gitmek istemeyen Dilruba'ya kendisini yanında nasıl tutabileceğini sorduğunda "Karın olarak!" yanıtını aldı. Aziz, büyük bir şaşkınlık yaşarken, ikili Efnan'ın kendilerini dinlediğinden habersizdi. Peki Aziz 23. bölümde neler yaşandı?

AZİZ 23. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Aziz, Cuma akşamı reyting listelerine damga vurmaya devam ediyor.

Aziz'in 23. Bölümünde Aziz'in karşısındaki gizemli adamın kim olduğu merak uyandırıyor. Aziz'e vatan için yeni bir görev verildiği sahnede "Bu yol ne yanına birini almana müsaade eder, ne de yüreğine... Bu yolda ölmeye var mısın?" sözleri dikkat çekiyor. Aziz'in vereceği yanıt heyecanla bekleniyor.

Aziz 23. Bölümde Aziz, Efnan'a birlikte yeni bir hayat teklif ederken, iki aşığın görüntüleri içleri ısıtıyor. Hatice ananın, "Davası insanın alın yazısıdır. İstese de değiştiremez!" sözleri dikkat çekerken; Ankara'nın adamı Feridun, Aziz'in harekete geçmesini istiyor. Aziz'in neler yapacağının heyecan yarattığı tanıtımda kaçırılan kişinin Pierre'le bağlantısı merak uyandırıyor. Efnan, duyduklarından sonra Dilruba'dan hesap sorarken; torununun yaşadığını öğrenen Galip, Dilruba ile karşı karşıya geliyor.

Aziz 23. Bölümde Çocuğu için Hatay'dan gitmeye karar veren Dilruba'nın yola çıktığı anlarda Adem, öfkeyle Dilruba'yı arıyor.

Sokak arasında bir gencin Aziz'e zarf verdiği anlar dikkat çekerken Fransızların posta arabasının soyulması heyecanı artırıyor.

Aziz'in karşısına çıkan gizemli bir adam hiç beklenmedik bir şekilde Aziz'e yeni bir görev teklif eder.

Aziz bu görevi vatan aşkıyla kabul ederken birçok şeyi arkasında bırakmak zorunda kalır.

Efnan ise olanlardan habersiz Aziz'in gizlediği sırrın peşinden giderken Pierre seçimlere hile karıştırmak için akla gelmeyecek bir plan yapar.

Bu planı öğrenen Aziz ise onu bozmak için elinden geleni yapacaktır.

Tüm bunlar olurken şehirden ayrılmak üzere olan Dilruba ise Adem yüzünden bebeğini kaybetme tehlikesiyle yüz yüze kalacaktır.

Posta arabasının soyulduğunu öğrenen Pierre büyük bir öfke yaşarken, "Bir Robin Hood var!" sözleri bu kişinin kim olduğuna dair akıllarda soru işareti oluşturuyor.

Aziz Payidar'ın karşısına çıkan gizemli adam kim? Dengeleri nasıl değiştirecek?

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

ALİ RIZA KUBİLAY, AZİZ DİZİSİNE KATILDI!

Başarılı oyuncu Ali Rıza Kubilay, Feridun karakteri ile Aziz dizisine katıldı. Ankara'dan hükümet tarafından gizli görevle gelen Feridun, Aziz'e beklenmedik bir teklifte bulunur.

Tehlikeli bir görev ile Aziz'in karşısına çıkan Feridun, gizemli ve sırlarla dolu bir adamdır. Tüm gözler Aziz ve Feridun arasında yaşanacaklara kilitlenirken genç adamın teklife ne yanıt vereceği de büyük merak konusu oldu.