Aziz, 24. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği Aziz'in 24. bölümünde Maskeli adamın Fransız askerleriyle mücadelesi nefesleri keserken Pierre bu kişinin peşine düşüyor. Ölümden dönen Dilruba Efnan'dan ne isteyecek? Aziz 24. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Aziz 24. bölüm full izle Youtube!

AZİZ 24. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Maskeli adamın Fransız askerleriyle mücadelesi nefesleri keserken Pierre bu kişinin peşine düşüyor. Peki Aziz 24. bölümde neler yaşandı?

AZİZ 24. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Aziz, Cuma akşamı reyting listelerine damga vurmaya devam ediyor.

Aziz'in 24. Bölümünde Aziz'in yeni görevi, Aziz-Efnan ilişkisinde yeni bir perde açar. Efnan, Aziz ile ilgili kaygılanmaya başlar.

Pierre, Aziz'in kendi yerine aday gösterdiği Galiple ilgili harekete geçer. Galip'in tutuklanması Payidarlar'ın zor günler yaşamasına neden olur.

Bu sırada Dilruba hayata dönmüştür. Adem ile Dilruba arasında buzlar erirken, Dilruba çocuğunun geleceği için bir karara varacaktır.

Ölümden dönen Dilruba Efnan'dan ne isteyecek?

Maskeli kahraman tarafından yenilgiye uğratılan Pierre, intikam almak için harekete geçer.

Aziz 24. Bölümde Efnan'ın Aziz'e sitem ettiği anlarda ikili arasında duygu dolu anlar yaşandı.

Aziz, Feridun'a silahını doğrultuyor ve kim olduğunu sorguluyor. Pierre'in Mösyö Milan olarak tanıdığı Feridun'un gerçekte kim olduğu ise izleyicide de büyük merak uyandırdı.

Maskeli adam, gizlice Pierre'in odasına girerken askerler tarafından yakalanıyor. Pierre'in maskeyi kaldırdığında kiminle karşılaşacağı heyecanla bekleniyor.

Pierre'in saldırıya uğradığı anlarda ise gerilim giderek yükseldi.

Heyecan dolu gelişmelerin yaşandığı Aziz 24. Bölümde Pierre'in evindeki aksiyon sahneleri nefesleri kesti.

Fransızların mal varlığına el koyduğunu duyan Adem büyük bir şaşkınlık yaşarken, Galip Payidar tutuklanıyor.

Feridun'un, "Sakın Aziz, böyle bir şey yapayım deme!" sözleri dikkat çekti. "Mevzu bahis vatan olunca gerisi teferruattır!" diyen Aziz ne yapacak?