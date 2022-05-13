Aziz 25. Bölümüyle Show Tv'de ekrana geldi. Başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın paylaştığı Aziz, 25. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Aziz'in son bölümünde Aziz 25. Bölümde Dilruba'nın gidişinin ardından derinden sarsılan Adem'in Aziz'e içini döktüğü anlarda Adem'in gözyaşlarına dayanamayan Aziz, ona sıkı sıkı sarılarak destek oluyor. Aziz 25. bölüm full izleme Youtube ve Show Tv bağlantılarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

AZİZ 25. BÖLÜM İZLE!

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Aziz, heyecan dolu yeni bölümüyle bu hafta da izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı.

AZİZ 25. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Pierre Aziz'i yakaladığını zannederken aslında oyuna düşürüldüğünü anlar.

Aziz 25. Bölümde Dilruba'nın gidişinin ardından derinden sarsılan Adem'in Aziz'e içini döktüğü anlarda Adem'in gözyaşlarına dayanamayan Aziz, ona sıkı sıkı sarılarak destek oluyor.

Aziz ise Pierre'e oynadığı oyundan memnun hayatına devam ederken onun kendisinden bir şeyler sakladığının farkında olan Efnan ilişkileri için endişelidir.

Dilruba'nın gidişi yüzünden Galip'le ters düşen Adem ise kendisini babasına kanıtlamak için Efnan'la yeni bir yola çıkar.

Bu yolda en büyük destekçileri ise Ankara tarafından üzerine büyük bir sorumluluk verilen Aziz olacaktır.