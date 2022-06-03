Aziz 28. Bölümüyle sezon finali yaparak ekranlara ara verdi. Başrollerini Murat Yıldırım, Fırat Tanış ve Simay Barlas'ın paylaştığı Aziz, 28. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Aziz'in 28. bölümünde Kenan'ın işlediği suçlar açığa çıkınca Payidar ailesi büyük bir şaşkınlık ve öfke yaşarken Adem'in Kenan'ı öldüreceğinden bahsetmesi gerilimi artırıyor. Peki sezon finalinde neler yaşanacak? Aziz 28. bölüm full izleme Youtube ve Show Tv bağlantılarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

AZİZ 28. BÖLÜM İZLE (SEZON FİNALİ)

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Aziz, heyecan dolu sezon finaliyle izleyiciyi ekran başına kilitledi.

AZİZ SEZON FİNALİ FULL İZLE YOUTUBE

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği Aziz'in yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Ali Onur Sütsataner'in kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor.

AZIZ'IN 28. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kenan'ın gerçek yüzünün ortaya çıkması ardına Aziz ve Kenan arasında büyük bir yüzleşme yaşanır.

Efnan'ın Aziz ve Kenan'ın kardeş olduklarını bilip sakladığını öğrenen Aziz'le Efnan arasında soğuk rüzgarlar eser.

Pierre'in Zehra'yı yakalaması Aziz'in yeni bir plan yapmasına neden olur. Aziz, Zehra'yı kurtarıp milli mücadeleye katkı sağlamak için kendini feda etmeye hazırdır. Aziz'in girdiği zorlu yolda herkes tek yürek olur.

Efnan, Aziz'in zorlu yolunda ondan haber alamaz. Ancak Efnan, Aziz'i bulup onu görmeye kararlıdır! Gözünü kırpmadan elini taşın altına koyar.

Aziz Sezon Finalinde Kenan'ın işlediği suçlar açığa çıkınca Payidar ailesi büyük bir şaşkınlık ve öfke yaşarken Adem'in Kenan'ı öldüreceğinden bahsetmesi gerilimi artırıyor.

Aziz, Pierre tarafından alıkoyulan gazeteci Zehra'yı kurtarmak için harekete geçerken tuzağa düşüyor. Maskeli adam kılığında Pierre'e yakalanan Aziz'in ne yapacağı heyecanla bekleniyor.

Aziz, Antakya Cumhuriyeti'nin kurulması için çabalarken Pierre'in oynayacağı son oyun bütün Antakya'yı derinden sarsar.

Aziz Sezon finalinde Pierre'in Aziz'i suçlu ilan ettiği tanıtımda tutuklanan Aziz ile Efnan arasında yaşanan vedalaşma sahnesi duygu dolu anlara sahne oluyor.

İdam edilmek üzere İdare Binası'nın önüne getirilen Aziz'in "Ben hiçim, hiç kimseyim lakin Türk milleti bunu sizin yanınıza bırakmayacaktır.

Bir Aziz ölür, bin Aziz doğar!" sözleri yüreklere dokunurken halk, Türk Bayrağı kaldırarak Aziz'e destek oluyor. Peki darağacındaki Aziz kurtulabilecek mi? Antakya'nın geleceği ne olacak?