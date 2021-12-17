17 Aralık 2021 Cuma 19:54 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 19:54

Aziz, 7. bölümüyle izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, proje danışmanlığını Zeynep Günay Tan'ın gerçekleştirdiği Aziz 7. bölümde Adem, mektupta yazan büyük sırrı Dilruba'ya söylüyor. Dilruba Aziz'e babasının mallarıyla ilgili gerçeği söyleyecek mi? Aziz 7. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Aziz 7. bölüm full izle Youtube!

AZİZ 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Aziz, heyecan dolu yeni bölümüyle bu hafta da izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Özellikle Efnan'ın değişimi, Aziz başta olmak üzere herkesin ağzını açıkta bıraktı. Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Aziz, Cuma akşamı reyting listelerine damga vurmaya devam ediyor.

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, proje danışmanlığını Zeynep Günay Tan'ın gerçekleştirdiği Aziz dizisinin 7. bölümünde Yaşanan tüm olayların ardından Efnan'ın da gidişiyle Aziz mücadelesine tek başına devam etmek zorunda kalır.

Aziz 7. Bölümde Aziz, atölye için gelen paranın Mustafa Kemal Atatürk tarafından geldiğini öğreniyor. Diğer yandan Efnan, saldırıya uğruyor.

Adem ise mektupta yazan büyük sırrı Dilruba'ya söylüyor. Adem, Dilruba'nın sevgisini sınamak için ona Aziz'le ilgili mühim sırrı verir.

Dilruba bu sırla nasıl baş edeceğini düşünürken, Maksude'nin eline geçen bir mektup, Aziz'i hayâl kırıklıklarıyla dolu bir gizemin peşine düşürecektir...

Dilruba'nın Aziz'e babasının mallarıyla ilgili gerçeği söyleyip söylemeyeceği merak konusu oluryor. Aziz, babasının tüm mirasını kendisine bıraktığını öğrenecek mi?

Prenses Fevziye'nin konuğu olarak davete hazırlanan Efnan'ın değişimi heyecanla bekleniyor.

Aziz 7. Bölümde İman Elbani'nin hayat verdiği Mısır Prensesi Fevziye'nin gelilşi herkeste heyecan uyandırıyor.

Efnan, şehri terk ederken uğradığı bir saldırı sonucu kendisini Pierre'in yanında bulur. Bu sırada Pierre'in ise sürpriz bir konuğu vardır: Mısır Prensesi Fevziye.

Prensesin gelişi, şehirdeki ticaret dengesini hareketlendirirken Efnan ve Aziz'in hikâyesine de derinden dokunur.

AZİZ'İN ÖNCEKİ BÖLÜMÜNDE NE OLMUŞTU?

Aziz'in Dilruba'dan bir türlü kopamadığına şahit olan Efnan yıkılmıştır, bir daha dönmemek üzere gitmeye karar verir.

Adem, Dilruba'yı kendisiyle evlenmesi için zorlarken Efnan, Aziz ile Dilruba'yı gördükten sonra Hatice Ana ile vedalaşarak gitmeye karar veriyor.

Dilruba, Galip Bey'e düğünün gerçekleşmeyeceğini söylerken Aziz, Dilruba'ya verdiği kuşun kafesini boş görünce panikle harekete geçiyor.

Dilruba ve Adem evlenmek üzereyken, Aziz'in tek bir hamlesi tüm dengeleri bozar.

"GİT AZİZ..."

Aziz'in 6. Bölümünde; Aziz, Dilruba'nın Adem ile evleneceği haberini alınca büyük bir yıkım yaşadı. Dilruba'yı vazgeçirmek için düğüne gelen Aziz, Dilruba'nın karşısına çıktı. Onunla gelmesini isteyen Aziz'e Dilruba'nın cevabı 'git' oldu...

AZİZ, EFNAN'LA İLGİLİ BÜYÜK GERÇEĞİ ÖĞRENDİ!

Dilruba'yı kaybetmenin yıkımını yaşayan Aziz bir darbe de Efnan'dan aldı.

Hatice Ana Efnan'ın gittiğini söylediğinde önce önemsemeyen Aziz, Efnan'ı kurtarırken düşürdüğü annesinin kolyesini görünce neler olduğunu anladı ve büyük bir şok daha yaşadı.