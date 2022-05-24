Baba dizisi, 14. bölümüyle Show Tv'de ekrana geldi. Başrollerinde Haluk Bilginer, Haluk Bilginer, Ayda Aksel, Tolga Sarıtaş, Hakan Kurtaş ve Özge Yağız'ın yer aldığı Baba dizisinin son bölümünde Kadir mahallelilerin yardımıyla yangından kurtulmayı başarır. Ailesini bu şekilde koruyamayacağını anlayan Kadir, İlhan'ı durdurabilmek için saldırıya geçer. Baba 14. Bölüm izleme bağlantısı ve son bölümde yaşananlar... Baba 14. bölüm full izle!

BABA SON BÖLÜM İZLE 14 BÖLÜM FULL İZLE!

Baba 14. Bölümde Kadir ile Elif'in sürpriz yakınlaşması dikkat çekiyor. Kadir'in Elif'e içini açtığı sahnede duygusal sözlerin ardından Elif aniden Kadir'i öpüyor. Kadir büyük bir şaşkınlık yaşarken ikilinin bu romantik anlarından sonra neler yaşayacağı merakla bekleniyor.

BABA DİZİSİ 14. BÖLÜM İZLE (PUHUTV)

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Baba yeni bölümüyle Salı 20.00'de Show TV'de!

BABA 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Baba 14. Bölümde Kadir mahallelilerin yardımıyla yangından kurtulmayı başarır. Ailesini bu şekilde koruyamayacağını anlayan Kadir, İlhan'ı durdurabilmek için saldırıya geçer.

Baba dizisinin 14. bölümünde Saruhanlı ailesi Emin'in tuttuğu dükkanı el birliğiyle güzelleştirmeye çalışıyor.

Kadir ve Emin, İlhan'la kalmasını istemedikleri Büşra'yı eve geri götürmek istiyor. Büşra, ailesi ile İlhan arasında sıkışıp kalırken Servet, ailesiyle uğraşmaya devam ediyor.

Büşra ise bu anlaşmazlığa bir son verebilmek için Ferit'i kimin öldürdüğünü bulmaya karar verir.

Cansu, Şahika ile Kürşat'ın kardeş olmadıklarından kuşkulanır. Anlattığında Servet onu ciddiye almaz.

Kübra, Cansu'nun haksız olduğunu ispat etmeye çalışırken Kürşat'ın gerçek kimliğini öğrenir.

Köşkten ayrılan Saruhanlılar bir arada yeni hayatlarını kurarken Kürşat ve Şahika'nın sürpriz planı köşkte kalanların hayatını alt üst eder.

Kadir'in arka arkaya gelen hamleleriyle kaygılanan İlhan servetini güvenceye almak ister.

Kavgayı bu sayede bitireceğine inanan Büşra adım adım Ferit'in katiline yaklaşırken Kadir'in son hamlesiyle İlhan ve Kadir arasındaki gerilim zirveye ulaşır.