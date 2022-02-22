22 Şubat 2022 Salı 17:49 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 17:49

Baba dizisi oyuncuları ve konusu, izleyici tarafından merak edildi. Başrolünde usta oyuncu Haluk Bilginer'in yer aldığı dizide kötü bir kazanın ardından Ödemiş'ten İstanbul'a gelen Saruhanlı ailesinin yaşadıkları anlatılıyor. Peki Baba dizisi oyuncuları kimlerdir? İşte bir Anadolu hikayesi olan Baba dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu

BABA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Çarpıcı hikayesi ve görkemli oyuncu kadrosuyla ses getiren Baba dizisinin başrollerinde; Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Taner Rumeli, Nihan Okutucu, Cem Uslu, Zeynep Tuğçe Bayat, Özge Özacar, Beril Pozam ve Damlasu İkizoğlu gibi isimler yer alıyor.

BABA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Baba dizisinde bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenen Saruhanlı ailesinin aniden değişen hayatı konu ediliyor.

Saruhanlı ailesinin İstanbul'daki hayatı sürprizlerle başlar.

Ödemiş'te kalan Kadir, Emin ile bir kez daha yüzleşince Kadir kendisini ailesinden uzakta bulur. Yıllar sonra sevdiği kadını görmeye gider. Ancak hiçbir şey bıraktığı gibi değildir.

Köşke alışmaya çalışan aile fertleri yeni hayatlarının getirdiği zorluklarla tanışır.

Emin kendi yöntemleriyle bu zorluklarla baş etmeye çalışırken karşısında İlhan Karaçam'ı bulur. Bu yeni hayat çok farklı ve zorlu sorumlulukları da beraberinde getirecektir.

Emin ise önemli bir karar almak zorundadır. Emin'in verdiği karar, Kadir'in hayatını bir kez daha değiştirecektir.

Baba dizisinde Kaderlerini değiştirecek uçak kazasının ardından Ödemiş'ten İstanbul'a gelen Saruhanlı ailesinin yaşadıkları anlatılıyor.

Saruhanlı ailesi, Ödemiş'te aile apartmanında hep beraber mütevazi bir hayat süren, geleneklerine bağlı geniş bir aileydi. Ailenin reisi Emin Saruhanlı, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı otoriter bir babaydı. Diğer tarafta ise İstanbul'da bambaşka bir hayata sahip zengin Saruhanlı ailesi vardı. Bu ailenin reisi Mehmet Ali Saruhanlı, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biriydi.

MEHMET ALİ SARUHANLI VE AİLESİ, UÇAK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Mehmet Ali Saruhanlı'nın torunu Çisem'in düğünü için tüm ailenin Buenos Aires'e giden uçağa binmeleri Saruhanlıların kaderini tamamen değiştirdi. Yaşanan uçak kazasında Mehmet Ali Saruhanlı ve tüm ailesi yaşamını yitirdi. Yıllardır görüşmediği kardeşinin ölüm haberini televizyondan öğrenen Emin büyük bir yıkım yaşadı. Mehmet Ali Saruhanlı'nın hayattaki tek akrabası ve mirasçısı olan Emin Saruhanlı, bu durumu kendi karısı, çocukları da dahil kimsenin öğrenmesini istemezken cenazede gazetecilerin kendisini çekmesiyle gerçekler açığa çıktı.

SARUHANLI AİLESİ BİLMEDİKLERİ BİR HAYATA ADIM ATTI

Tüm bu olayların üzerine bir süredir hafızasıyla ilgili sorun yaşayan ve sürekli Resmiye isimli bir kadının hayalini görmeye başlayan Emin, gizlice yaptırdığı testler sonucunda alzheimer başlangıcında olduğunu öğrendi. Başta Mehmet Ali Saruhanlı'dan kalan mirası kabul etmeyeceğini söyleyen Emin, hastalığını öğrendikten sonra ailesi için mirası kabul etti ve finalde ailesiyle birlikte İstanbul'a Saruhanlı köşküne adım attı.

Ailenin hapisteki oğlu Kadir Saruhanlı ise tahliye olup geri döndüğünde boş bir evle karşılaştı. Ailesi hiçbir haber vermeden gitmişti... Ödemiş'ten İstanbul'a bilmedikleri bir hayata adım atan Saruhanlı ailesinin yaşayacakları izleyiciye yansıtılacak.