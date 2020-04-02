Babil dizisi bu hafta yayınlanacak mı? Babil 11. yeni bölüm ne zaman?

02 Nisan 2020 Perşembe 18:23 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 18:23

Star TV’de yayınlanan Babil yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Her Cuma akşamı ekrana gelen Babil dizisinin 11. yeni bölümü bu hafta yayınlanacak mı? Dizinin izleyici kitlesi 'Babil 11. yeni bölüm ne zaman?' sorusunun yanıtını arıyor. Peki yeni bölüm bu hafta ekrana gelecek mi? İşte STAR TV 3 Nisan 2020 yayın akışı ve Babil 11. yeni bölümle ilgili merak edilenler...

Başrollerinde Aslı Enver, Birce Akalay ve Halit Ergenç gibi usta oyuncuların bulunduğu Babil dizisi 11. yeni bölüm fragmanı için geri sayım sürerken yayıncı STAR TV'nin 3 Nisan 2020 yayın akışında dizinin bu hafta ekranda olmayacağını gösterdi. Dizinin yayın saatinde Hedefim Sensin isimli yerli sinema ekrana gelecek.

BABİL DİZİSİ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlerle birlikte dizi çekimlerine ara verilmişti. Bu nedenle dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmezken Babil dizisinin 11. yeni bölümünün de aynı nedenle ekranda olmadığı tahmin ediliyor.

STAR YAYIN AKIŞI 3 NİSAN 2020 CUMA

10:45 Kiralık Aşk Tekrar

13:30 Erkenci Kuş Tekrar

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Ana Haber

20:00 Hedefim Sensin Yerli Sinema TV’de İlk

22:30 Hedefim Sensin

BABİL 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrfan’ın ani boşanma kararını anlamaya çalışan Eda, İrfan’ı kaybetme korkusuyla savrulur. Kudret’in geçmişine hakim olmak istediği Ayşe, Süleyman’ın karanlık işlerinin peşinde Kudret’in ayağına geliyor. Süleyman, İlay’ı geri kazanmaya çalışırken İrfan’ı amansız bir tehlikenin ortasına atıyor. Kudret ile Süleyman’ın restleşmeleri gitgide kızışıyor. Ayşe’nin gizli kapaklı halleri Mert’in dikkatini çekiyor.

Babil dizisinin 11. yeni bölümünde; İrfan, Eda’yı boşanmaya ikna edebilecek mi? Süleyman, İlay’ı geri kazanabilecek mi? Ayşe’nin polis kimliği açığa çıkacak mı?