İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6137
  • EURO
    7,2341
  • ALTIN
    342.341
  • BIST100
    89510.9
  • Haberler
  • >
  • Dizi
  • >
  • Babil dizisi bu hafta yayınlanacak mı? Babil 11. yeni bölüm ne zaman?
Dizi

Babil dizisi bu hafta yayınlanacak mı? Babil 11. yeni bölüm ne zaman?

Babil dizisi yeni bölüm yayın tarihi cuma günleri ekranda olan dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle birçok dizi çekimlere ara verirken yeni bölümlerin ekrana gelecekleri tarihler de gecikmişti. Peki, Babil dizisi bu hafta yayınlanacak mı, yeni bölüm hangi tarihte ekrana gelecek? İşte 3 Nisan 2020 STAR TV yayın akışı

02 Nisan 2020 Perşembe  18:23 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 18:23
ABONE OL

Star TV’de yayınlanan Babil yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Her Cuma akşamı ekrana gelen Babil dizisinin 11. yeni bölümü bu hafta yayınlanacak mı? Dizinin izleyici kitlesi 'Babil 11. yeni bölüm ne zaman?' sorusunun yanıtını arıyor. Peki yeni bölüm bu hafta ekrana gelecek mi? İşte STAR TV 3 Nisan 2020 yayın akışı ve Babil 11. yeni bölümle ilgili merak edilenler...

Başrollerinde Aslı Enver, Birce Akalay ve Halit Ergenç gibi usta oyuncuların bulunduğu Babil dizisi 11. yeni bölüm fragmanı için geri sayım sürerken yayıncı STAR TV'nin 3 Nisan 2020 yayın akışında dizinin bu hafta ekranda olmayacağını gösterdi. Dizinin yayın saatinde Hedefim Sensin isimli yerli sinema ekrana gelecek.

BABİL DİZİSİ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlerle birlikte dizi çekimlerine ara verilmişti. Bu nedenle dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmezken Babil dizisinin 11. yeni bölümünün de aynı nedenle ekranda olmadığı tahmin ediliyor.

STAR YAYIN AKIŞI 3 NİSAN 2020 CUMA

10:45 Kiralık Aşk Tekrar

13:30 Erkenci Kuş Tekrar

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Ana Haber

20:00 Hedefim Sensin Yerli Sinema TV’de İlk

22:30 Hedefim Sensin

BABİL 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrfan’ın ani boşanma kararını anlamaya çalışan Eda, İrfan’ı kaybetme korkusuyla savrulur. Kudret’in geçmişine hakim olmak istediği Ayşe, Süleyman’ın karanlık işlerinin peşinde Kudret’in ayağına geliyor. Süleyman, İlay’ı geri kazanmaya çalışırken İrfan’ı amansız bir tehlikenin ortasına atıyor. Kudret ile Süleyman’ın restleşmeleri gitgide kızışıyor. Ayşe’nin gizli kapaklı halleri Mert’in dikkatini çekiyor.

Babil dizisinin 11. yeni bölümünde; İrfan, Eda’yı boşanmaya ikna edebilecek mi? Süleyman, İlay’ı geri kazanabilecek mi? Ayşe’nin polis kimliği açığa çıkacak mı?

Başkan Erdoğan talimatı verdi: Yollarını bakanlık yapacak

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

ABD üniversitesinde görevli profesörden çarpıcı sözler
ABD üniversitesinde görevli profesörden çarpıcı sözler

ABD üniversitesinde görevli profesörden çarpıcı sözler

Her şey tersine döndü
Her şey tersine döndü

Her şey tersine döndü

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçilmişti... Teşekkür yağdı, Türkiye'yi örnek gösterdiler
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçilmişti... Teşekkür yağdı, Türkiye'yi örnek gösterdiler

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçilmişti... Teşekkür yağdı, Türkiye'yi örnek gösterdiler

Kluge ile yapılan görüşmede ortaya çıktı! 88 ülke Türkiye'den talepte bulundu
Kluge ile yapılan görüşmede ortaya çıktı! 88 ülke Türkiye'den talepte bulundu

Kluge ile yapılan görüşmede ortaya çıktı! 88 ülke Türkiye'den talepte bulundu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.