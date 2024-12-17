Bahar dizisine katılan Demet Gül, Jennifer Harmancı karakteriyle ekranda!

Bahar dizisi, Demet Gül'ü konuk oyuncu olarak kabul ediyor! 2025 yılının başlarında, Jennifer Harmancı karakterini canlandıracak Demet Gül, daha önce rol aldığı Ulan İstanbul dizisindeki Maşuka karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

BAHAR DİZİSİNİN JENNİFER HARMANCI'SI DEMET GÜL KİMDİR?

Demet Gül, 19 Nisan 1982 tarihinde Almanya'nın Stuttgart şehrinde dünyaya geldi. İki çocuklu bir ailenin ilk çocuğu olan Gül'ün gerçek adı ise Demet Büyükkol'dur. Ailesi, 1960'lı yılların sonlarına doğru Almanya'ya çalışmak için göç etmiş ve Demet Gül, burada doğarak hayatına başlamıştır.

Almanya doğumlu oyuncu Demet Gül, Ulan İstanbul dizisindeki Maşuka karakteri ile Türk televizyon dünyasında büyük bir çıkış yakalamıştır. Aşk Laftan Anlamaz ve Eğlendirme Dairesi gibi projelerde de rol alan Gül, Almanya'da ise Mordkomission İstanbul gibi dizilerdeki performansıyla dikkat çekmiştir. Beyaz perdede ise Almanya-Welcome to Germany gibi ödüllü filmlerdeki başarısı ile adından söz ettiren Gül, Bahar dizisindeki konuk oyunculuğu ile yeniden izleyici karşısına çıkacak.

DEMET GÜL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Annenin Sırrıdır Çocuk

Aşk Laftan Anlamaz

Keşke Hiç Büyümeseydik

2020 Dedem: Bir Aile Kahramanı

2020 Akrep

2018 Dünya Hali

2017 Maide'nin Altın Günü

2016 Müthiş Bir Film

2016 Küçük Esnaf

2015 8 Saniye

2014 Ulan İstanbul

2011 Almanya'ya Hoş Geldiniz