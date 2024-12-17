Bahar dizisine katılan Demet Gül, Jennifer Harmancı karakteriyle ekranda!

Bahar dizisi, Demet Gül'ü konuk oyuncu olarak kabul ediyor! 2025 yılının başlarında, Jennifer Harmancı karakterini canlandıracak Demet Gül, daha önce rol aldığı Ulan İstanbul dizisindeki Maşuka karakteriyle hafızalara kazınmıştı.
BAHAR DİZİSİNİN JENNİFER HARMANCI'SI DEMET GÜL KİMDİR?
Demet Gül, 19 Nisan 1982 tarihinde Almanya'nın Stuttgart şehrinde dünyaya geldi. İki çocuklu bir ailenin ilk çocuğu olan Gül'ün gerçek adı ise Demet Büyükkol'dur. Ailesi, 1960'lı yılların sonlarına doğru Almanya'ya çalışmak için göç etmiş ve Demet Gül, burada doğarak hayatına başlamıştır.
Almanya doğumlu oyuncu Demet Gül, Ulan İstanbul dizisindeki Maşuka karakteri ile Türk televizyon dünyasında büyük bir çıkış yakalamıştır. Aşk Laftan Anlamaz ve Eğlendirme Dairesi gibi projelerde de rol alan Gül, Almanya'da ise Mordkomission İstanbul gibi dizilerdeki performansıyla dikkat çekmiştir. Beyaz perdede ise Almanya-Welcome to Germany gibi ödüllü filmlerdeki başarısı ile adından söz ettiren Gül, Bahar dizisindeki konuk oyunculuğu ile yeniden izleyici karşısına çıkacak.
DEMET GÜL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Annenin Sırrıdır Çocuk
Aşk Laftan Anlamaz
Keşke Hiç Büyümeseydik
2020 Dedem: Bir Aile Kahramanı
2020 Akrep
2018 Dünya Hali
2017 Maide'nin Altın Günü
2016 Müthiş Bir Film
2016 Küçük Esnaf
2015 8 Saniye
2014 Ulan İstanbul
2011 Almanya'ya Hoş Geldiniz