21 Eylül 2021 Salı 23:45 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 23:45

Baht Oyunu 14. bölüm izleyenleriyle buluştu. Kanal D'nin reytinglerde izlenme rekoru kıran dizisi Baht Oyunu 14. bölümde Ada'nın Bora'dan ayrılmayacağını fark eden Nergis, Rüzgar'ı yemeğe çağırır ve Ada'nın aklına Rüzgar'ı işlemeye çalışır. Zor bir sınavdan geçen ikilinin aşkı, tüm bu engellere karşı durmayı başarabilecek mi? Baht Oyunu 14. bölüm izlemek isteyenler için Youtube ve Kanal D bağlantılarıyla Baht Oyunu 14. bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor. Baht Oyunu 14. bölüm İzle!

BAHT OYUNU 14. BÖLÜM İZLE KANAL D

Başrollerinde Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Funda İlhan, Hande Subaşı ve Altan Erkekli yer aldığı Baht Oyunu 14. bölümde Ada ve Bora, tüm engellere rağmen aşklarından vazgeçmiyor..

BAHT OYUNU 14. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Baht Oyunu 14. bölümde Ada için gerçekleri saklamak zor bir hal alır. Baht oyunu, her Salı Kanal D'de.

BAHT OYUNU 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu'nun yaptığı ARC Film imzalı dizi Baht Oyunu 14.bölümde Romantik bir anda kapıda beliren davetsiz misafir karşısında Ada ne yapacağını şaşırır. Bora, Celal'in ziyaretinin sebebini sorgularken, Ada için gerçekleri saklamak zor bir hal alır.

İlişkilerini gizli saklı yaşamak istemeyen Bora, Ada'nın ailesiyle konuşmaya kalkar.

İlişkilerini gizli saklı yaşamak istemeyen Bora, Ada'nın ailesiyle konuşmaya kalkar. Nergis bu ilişkinin önüne geçmek için elinden geleni yaparken, Rüzgar ve Tuğçe'nin Ada ve Bora'yı ayırma planları devreye girer.

Bora, Ada'yı yemeğe çıkartır. İki aşık aşklarını doyasıya yaşamaya çalışırken arkalarından çevrilen işlerden habersizdirler.

ADA VE BORA PERİ MASALINDA!

Baht Oyunu dizisinin başrollerinde; Aytaç Şaşmaz (Bora), Cemre Baysel (Ada), İdris Nebi Taşkan (Rüzgar), Aslı Sümen (Tuğçe), Hande Subaşı (Nergis), Funda İlhan (Belma), Tuğba Çom Makar (Yasemin), Anıl Çelik (Ali), Ozan Dağgez (Evren), İrem Yüksel (Selin), Emrah Ben (Aslan), Suğdem Gözalır (Pırıl), Azra Aksu (Elif) ve Altan Erkekli (Zafer) karakteriyle izleyenlere başarılı bir oyunculuk sergiliyor.

Kanal D'nin yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu'nun yaptığı ARC Film imzalı dizisi "Baht Oyunu" her Salı Kanal D'de!