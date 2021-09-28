28 Eylül 2021 Salı 23:50 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 23:50

Baht Oyunu 15. bölümüyle izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Kanal D ekranlarında başlayan Baht Oyunu'nun başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel paylaşıyor. Baht Oyunu 15. bölümde Tuğçe, Ada'nın sırrını öğreniyor! Bora işi ileri götürüp Ada'yı istemeye karar verir. Ancak Tuğçe Ada ve Rüzgar arasında olanları öğrenir. Ada şimdi ne yapacak? Oyunu 15. bölüm izleme sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz. Kanal D, Youtube Baht Oyunu 15. bölüm full izle!

BAHT OYUNU 15. BÖLÜM İZLE KANAL D

Baht Oyunu 15. bölümde Turgut ve Ada'yı baş başa yakalayan Bora, Ada'nın ilk aşkının Turgut olduğunu düşünmeye başlayınca işler karmakarışık bir hal alıyor. Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in paylaştığıBaht Oyunu dizisinin Yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstleniyor.

BAHT OYUNU 15. BÖLÜM FULL İZLE (YOUTUBE)

Baht oyunu, her Salı Kanal D'de.

Kanal D'nin yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu'nun yaptığı ARC Film imzalı dizisi "Baht Oyunu" her Salı Kanal D'de!

Yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu'nun yaptığı ARC Film imzalı dizi Baht Oyunu 15. bölümüyle izleyenlere duygusal ve komik anlar yaşattı. Bölümün ardından 16. bölüm fragmanı da yayınlandı.

BAHT OYUNU 15. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D ekranlarının romantik komedi dizisi Baht Oyunu 15. bölümde; Tuğçe, Ada'nın sırrını öğreniyor!

Bora ve Ada'nın aşkı tüm hızıyla devam etmektedir. Bora işi ileri götürüp Ada'yı istemeye karar verir. Ancak Tuğçe Ada ve Rüzgar arasında olanları öğrenir. Ada büyük şok yaşar.

Ada'nın boşanma davasını avukat Turgut devralır.

Ada'nın ilk aşkının peşine düşen Bora, Ada'yı Turgut'la beraber görünce Turgut'u Ada'nın ilk aşkı zanneder.

Bora, Nergis ve Aslan'ı Turgut ile buluşturur ve Ada'nın ilk aşkını bulduğunu söyler. Ada, Tuğçe ve Rüzgar da onların buluştuğu restorana gelince tam bir curcuna yaşanır.

Bora tüm müdahalelere rağmen Ada'ya evlenme teklifi etmeye karar verir. Bora'dan önce Ada'nın kapısını çalan Tuğçe ise Ada'ya Rüzgar'la beraber sakladığı sırrı çözdüğünü söyler. Tuğçe'nin gerçekleri öğrenmesiyle sarsılan Ada, Bora'nın ailesiyle birlikte elinde çiçeklerle kapıya geldiğini görünce ne yapacağını şaşırır.

Baht Oyunu dizisinin başrollerinde; Aytaç Şaşmaz (Bora), Cemre Baysel (Ada), İdris Nebi Taşkan (Rüzgar), Aslı Sümen (Tuğçe), Hande Subaşı (Nergis), Funda İlhan (Belma), Tuğba Çom Makar (Yasemin), Anıl Çelik (Ali), Ozan Dağgez (Evren), İrem Yüksel (Selin), Emrah Ben (Aslan), Suğdem Gözalır (Pırıl), Azra Aksu (Elif) ve Altan Erkekli (Zafer) karakteriyle yer alıyor.