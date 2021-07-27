27 Temmuz 2021 Salı 23:45 - Güncelleme: 27 Temmuz 2021 Salı 23:45

Baht Oyunu 6. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin başrollerinde Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Funda İlhan, Hande Subaşı ve Altan Erkekli yer alıyor. Romantik komedi türündeki Baht Oyunu 6. bölümde Bora ve Ada'nın tango dansı izleyenleri ekran başına kilitledi. Baht Oyunu 6. bölümü izlemek isteyenler için Youtube ve Kanal D bağlantılarıyla Baht Oyunu 6. bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor. Baht Oyunu 6. bölüm İzle!

BAHT OYUNU 6. BÖLÜM FULL İZLE (YOUTUBE)

Baht Oyunu dizisinin başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel paylaşırken Yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstleniyor. Baht oyunu, her Salı Kanal D'de ekrana geliyor.

BAHT OYUNU 6. BÖLÜM İZLE KANAL D

Yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu'nun yaptığı ARC Film imzalı dizi Baht Oyunu 6. bölüm izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

BAHT OYUNU 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Baht oyunu 6. bölümde Bora ve Ada, katıldıkları ilişki kampında aşkın ve tutkunun dansı olan tangoda bir araya geliyor. İkilinin romantik dansı birbirlerine daha da yakınlaşmasına neden oluyor.

Bora ve Ada'nın yakınlaşması tüm oyunu bozuyor!

Bora ve Ada'nın yakınlaşmasından rahatsız olan Rüzgar Tuğçe'yle konuşur. Ada, Rüzgar'la aralarında bir şey olmadığına dair Bora'yı ikna etmeye çalışır.

Öte yandan ortaya çıkmasından korkulan gerçekler artık kapıya kadar gelmiştir. Bora ise gerçek Ada'nın peşindedir.

Bora'nın, Ada'yı da kampa götürmesi kıskançlıklarda tavan yapıyor!

Tuğçe, kampa Bora ile beraber gideceğini düşünürken şok bir haber alıyor. Bora ona, Ada'nın da geleceğini söylüyor. Rüzgar'ın da kampa katılmasıyla ortalık fena karışıyor.

Bora'nın, kampta Ada ile uyuması ise, Tuğçe ve Rüzgar'ı fena halde öfkelendiriyor. Dans aktivitesi de, kıskançlıkların gün yüzüne çıkmasını sağlıyor.

BAHT OYUNU 6. BÖLÜM ÖZETİ

Baht Oyunu 6. bölümde Bora, Ada'nın evinde Rüzgar'ı görünce açıklama yapılmasını beklemeden oradan ayrılır. Ada, Bora'nın peşine takılıp durumu izah etmeye çalışır ancak Bora'nın şüphelerini gidermek Ada için kolay olmayacaktır.

Beyaz evlilik yazısının kaynağını öğrenmeye çalışan Celal, şirketi ziyaret edip Tuğçe ile görüşmek ister. Celal, Tuğçe'yi bulamayınca Bora ile tanışır. Şirkete ziyaretlerini artıran Celal'in bilmediği şey ise Ada ve Rüzgar'ın orada çalıştığıdır.

"Bizdeboyle" ekibi yeni bir yazı konusu için ilişki kampına gitmeye karar verir. Bora, Ada, Tuğçe ve Rüzgar iki gün boyunca ilişki kampına katılarak gözlem yapar. Kampa çift rolünde giden Bora ve Ada arasında ufak kıskançlıklar baş gösterir.

Bora'ya karşı dürüst davranmadığı için vicdan azabı çeken Ada, gerçekleri anlatmaya karar verir. Ada, cesaretini toplayıp Rüzgar'la geçmişini Bora'ya itiraf edecek midir?

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in paylaştığı Baht Oyunu yeni bölümleri ile her Salı Kanal D'de...