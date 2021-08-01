1 Ağustos 2021 Pazar 11:44 - Güncelleme: 1 Ağustos 2021 Pazar 11:44

Baht Oyunu 7. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Salı akşamları Kanal D'de yayınlanan Baht Oyunu 7. bölüm fragmanında Ada, işten ayrılmak zorunda kalıyor. Rüzgar ile evli olduğunu daha fazla saklamak ve Bora'ya yalan söylemek istemeyen Ada, yeniden garsonluğa dönüyor. Peki Baht Oyunu 7. bölümde neler olacak? İşte Baht Oyunu 7. Bölüm 2. Fragmanı...

BAHT OYUNU 7. BÖLÜM FRAGMANI

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in paylaştığı Baht Oyunu yeni bölümleri ile her Salı Kanal D'de...

BAHT OYUNU 7. BÖLÜM 2. FRAGMANI

"Beyaz evlilik" yazısından dolayı konuyu irdeleyen Celal bey, Ada'yı şirkette görür. Ada ise onun açık vermemesi için türlü oyunlara başvuracaktır.

BAHT OYUNU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Baht Oyunu 6. bölümde "Beyaz evlilik" yazısının kaynağını öğrenmeye çalışan Celal, şirketi ziyaret edip Tuğçe ile görüşmek ister. Celal, Tuğçe'yi bulamayınca Bora ile tanışır. Şirkete ziyaretlerini artıran Celal'in bilmediği şey ise Ada ve Rüzgar'ın orada çalıştığıdır.

"Bizdeboyle" ekibi yeni bir yazı konusu için ilişki kampına gitmeye karar verir. Bora, Ada, Tuğçe ve Rüzgar iki gün boyunca ilişki kampına katılarak gözlem yapar. Kampa çift rolünde giden Bora ve Ada arasında ufak kıskançlıklar baş gösterir.

Bora'ya karşı dürüst davranmadığı için vicdan azabı çeken Ada, gerçekleri anlatmaya karar verir. Ada, henüz kendini açıklamadan, şirkete gelen Celal bey onu görür.