8 Ağustos 2021 Pazar 14:32 - Güncelleme: 8 Ağustos 2021 Pazar 14:32

Baht Oyunu 8. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kanal D'de yayınlanan Baht Oyunu 8. Bölüm 2. fragmanında Başına gelmeyen kalmayan Ada bu sefer de başka bir olayla sınanıyor! Ofiste elden ele gezen yüzük, en sonunda Bora'nın eline geçiyor. Ada, Bora'ya ne diyecek? İşte Baht Oyunu 8. Bölüm 2. fragmanı

BAHT OYUNU 8. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI!

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli yer alıyor.

Baht Oyunu 8. bölümde Ada şirkete dönüyor, ortalık karışıyor!

Ada'nın şirkete dönmesiyle işler çığrından çıkıyor. Bora'nın karşısına istemediği bir rakip çıkıyor! Ünlü müzisyen Kuzey Batı, Ada'ya serenat yapınca ortalık karışıyor. Ada'yı kıskanan Bora, Kuzey Batı'ya kafa atıyor.

Ada'nın yüzükle imtihanı...

Öte yandan başına gelmeyen kalmayan Ada bu sefer de başka bir olayla sınanıyor!

Kanal D'nin yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu'nun yaptığı ARC Film imzalı dizisi "Baht Oyunu" her Salı Kanal D'de!

Dizide Aytaç Şaşmaz (Bora), Cemre Baysel (Ada), İdris Nebi Taşkan (Rüzgar), Aslı Sümen (Tuğçe), Hande Subaşı (Nergis), Funda İlhan (Belma), Tuğba Çom Makar (Yasemin), Anıl Çelik (Ali), Ozan Dağgez (Evren), İrem Yüksel (Selin), Emrah Ben (Aslan), Suğdem Gözalır (Pırıl), Azra Aksu (Elif) ve Altan Erkekli (Zafer) karakteriyle izleyenlere başarılı bir oyunculuk sergiliyor.