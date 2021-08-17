17 Ağustos 2021 Salı 20:37 - Güncelleme: 17 Ağustos 2021 Salı 20:37

Baht Oyunu 9. bölüm izleyenleri gülümsetti. Başrollerinde Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Funda İlhan, Hande Subaşı ve Altan Erkekli yer aldığı Baht Oyunu 9. bölümde Ada, Bora'nın arkasından dönen oyunları öğreniyor! Ada, Bora'nın yeni asistanının ajan olduğunu ispat edebilecek mi? Baht Oyunu 9. bölüm izlemek isteyenler için Youtube ve Kanal D bağlantılarıyla Baht Oyunu 9. bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor. Baht Oyunu 9. bölüm İzle!

BAHT OYUNU 9. BÖLÜM İZLE KANAL D

Baht Oyunu 9. bölümde Ada iz peşinde! Baht Oyunu dizisinin başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel paylaşırken Yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstleniyor. Baht oyunu, her Salı Kanal D'de.

BAHT OYUNU 9. BÖLÜM FULL İZLE (YOUTUBE)

Kanal D'nin yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu'nun yaptığı ARC Film imzalı dizisi "Baht Oyunu" her Salı Kanal D'de!

BAHT OYUNU 10. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

Yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu'nun yaptığı ARC Film imzalı dizi Baht Oyunu 9. bölümüyle izleyenlere duygusal ve komik anlar yaşattı. Bölümün ardından 10. bölüm fragmanı da yayınlandı.

BAHT OYUNU 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D ekranlarının romantik komedi dizisi Baht Oyunu 9. bölümde; Şirkette Bora'nın işe yeni bir asistan alacağı haberi dolaşmaya başlar. Bora, kendine yeni bir asistan arayışına girer.

Yerini kaybetmek istemeyen Ada, Tuğçe ile güçlerini birleştirerek asistan adaylarını elemeyi başarır ancak aniden ortaya çıkan sürpriz bir aday tüm planlarını bozar.

Eski bir arkadaşını işe alır ve Ada, bu işten hiç hoşlanmaz. Adas, yeni asistanın başka bir amaçla bu işe girdiğini nasıl kanıtlayacak?

Bora'nın çocukluk arkadaşı Meltem, asistan göreviyle işe başlar. Meltem ve Bora'nın samimiyeti Ada'yı çileden çıkarırken, Meltem'in şüpheli tavırlarını fark eden Ada, durumu Tuğçe'ye açıp yardım ister.

Baht Oyunu 9. bölümde Ada ve Tuğçe, Meltem'i takibe alıp bir açığını yakalamaya çalışır.

Ada, Bora'yı Meltem konusunda uyarır ancak Bora, Ada'nın kıskançlık ettiğini düşünür. Bunun üzerine Ada, Meltem'in gerçek yüzünü Bora'ya göstermek için kolları sıvar.

Baht Oyunu dizisinin başrollerinde; Aytaç Şaşmaz (Bora), Cemre Baysel (Ada), İdris Nebi Taşkan (Rüzgar), Aslı Sümen (Tuğçe), Hande Subaşı (Nergis), Funda İlhan (Belma), Tuğba Çom Makar (Yasemin), Anıl Çelik (Ali), Ozan Dağgez (Evren), İrem Yüksel (Selin), Emrah Ben (Aslan), Suğdem Gözalır (Pırıl), Azra Aksu (Elif) ve Altan Erkekli (Zafer) karakteriyle izleyenlere başarılı bir oyunculuk sergiliyor.