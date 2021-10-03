3 Ekim 2021 Pazar 10:44 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 10:44

Baht Oyunu final yapacak. Kanal D'nin romantik komedi türündeki dizisi Baht Oyunu'nun neden final yapacağı dizinin takipçileri tarafından merak konusu oldu. Yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu'nun yaptığı ARC Film imzalı dizide Bahtının kötü olduğuna inanan Ada ile aşka inanmayan Bora'nın yaşadıkları ele alınıyor. Peki Baht oyunu neden final yapıyor? İşte detaylar...

BAHT OYUNU FİNAL Mİ YAPACAK?

Baht Oyunu dizisi için final kararı verildi. Uzun süredir televizyon ekranlarında yayınlanan Baht Oyunu dizisi ekranlara veda ediyor.

BAHT OYUNU NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Kanal D'de yayınlanan iddialı yaz dizisi Baht Oyunu, reytinglerde istediği başarıyı yakalayamadığı gerekçesiyle final yapma kararı aldı. Dizi, izlenme oranlarının beklenenin altında kalmasından ötürü final kararı vermesi takipçilerini hüzne boğdu.

BAHT OYUNU FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Kanal D'nin, yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu'nun yaptığı, ARC Film imzalı dizisi 'Baht Oyunu', reyting listelerinde istenilen başarıyı gösteremedi. Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in başrolleri paylaştığı Baht Oyunu, final bölümüyle 12 Ekim Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

BAHT OYUNU 16. BÖLÜM FRAGMANI

Baht Oyunu dizisinin başrollerinde; Aytaç Şaşmaz (Bora), Cemre Baysel (Ada), İdris Nebi Taşkan (Rüzgar), Aslı Sümen (Tuğçe), Hande Subaşı (Nergis), Funda İlhan (Belma), Tuğba Çom Makar (Yasemin), Anıl Çelik (Ali), Ozan Dağgez (Evren), İrem Yüksel (Selin), Emrah Ben (Aslan), Suğdem Gözalır (Pırıl), Azra Aksu (Elif) ve Altan Erkekli (Zafer) karakteriyle yer alıyor.

BAHT OYUNU KONUSU

Bahtınızın kara olduğuna bir kere inandıysanız, makus talihi yenmek pek de kolay değildir... Ancak ilk aşık oldukları erkeklerle evlenirlerse mutluluğu yakalayacaklarına inanan ve bunu başaramamış kadınlar arasında büyüyen Ada, tam da bu işe son noktayı koymak, kaderin çarkına çomağı sokmak üzeredir ki... Olanlar olur, Ada ilk aşkı olduğuna inandığı Rüzgar tarafından terk edilir. Ada mutluluk yolunda Rüzgar'ı geri kazanmak isterken karşısına Bora çıkar. Aşkı ve inancı arasında sıkışan Ada'yı, zorlu ve romantik bir yolculuk beklemektedir.