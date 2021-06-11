11 Haziran 2021 Cuma 12:52 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 12:52

Kanal D'nin yeni yaz dizisi Baht Oyunu'nun ekran macerası başlıyor. Kanal D ekranında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan komedi türündeki dizinin başrollerinde genç yıldızlar Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel yer alıyor. Dizilerin sezon finali yapmasının ardından ekranlara neşe getirecek olan yeni dizilerden biri olan Baht Oyunu oyuncuları kimler? Baht Oyunu ne zaman başlayacak? İşte yeni dizi hakkında merak edilenler.

BAHT OYUNU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Tanıtımlarıyla büyük ilgi gören ve merakla beklenen Baht Oyunu dizisi, eğlenceli hikayesi, renkli karakterleri ve genç yıldızlarla usta isimleri buluşturan oyuncu kadrosu ile ekrana damgasını vurmaya hazırlanıyor.

Merakla beklenen 'Baht Oyunu', 15 Haziran Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında başlayacak.

BAHT OYUNU OYUNCULARI KİMLER?

Kanal D'nin yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu'nun yaptığı ARC Film imzalı yeni dizisi 'Baht Oyunu'nun oyuncuları ve karakterleri ise şöyle:

Aytaç Şaşmaz - Bora

Cemre Baysel - Ada

Altan Erkekli

Aslı Sümen - Tuğçe

İdris Nebi Taşkan - Rüzgar

Hande Subaşı

Tuğba Çom Makar - Nergis

Funda İlhan

Ozan Dağgez - Evren





BAHT OYUNU DİZİSİ KONUSU

Erkan Birgören ve Tuna Kıygı'nın senaristliğini yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturuyor. 'Baht Oyunu', ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan Ada'nın hikayesini izleyicilerle buluşturacak. Aşkı ve inancı arasında sıkışıp kalan Ada'nın eğlenceli hikayesini konu alan Baht Oyunu Salı akşamlarına damga vuracak gibi görünüyor.